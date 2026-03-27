نشست سازمان ملل؛ جهان جنایت آمریکا در مدرسه میناب را شدیدا محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای مختلف در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل، اقدام آمریکا در بمباران مدرسه میناب را محکوم کردند.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل در اینباره گفت: کشورهای اروپایی خواستار پایان فوری عملیات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی هستند. برای از دست دادن جان کودکان میناب متاسف هستیم.

نماینده اتیوپی در سازمان ملل نیز خاطرنشان کرد: نگرانی عمیق خود را از تحولات غرب آسیا اعلام می‌کنیم و خواهان توقف فوری جنگ هستیم.

نماینده مکزیک در سازمان ملل نیز گفت: حقوق بشر در غرب آسیا زیرپا گذاشته شده است. اقدامات بی رحمانه از جمله حمله به مدرسه میناب را محکوم می‌کنیم.

نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل نیز افزود: حمله به مدرسه میناب را محکوم می‌کنیم. قوانین بین المللی را به تمامی طرف‌ها یادآوری می‌کنیم.

نماینده تایلند در سازمان ملل تصریح کرد: از تلفات در مدرسه میناب متاثر هستیم. نگران وضعیت رو به تشدید جنگ در منطقه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: نگرانی عمیق خود را از هدف قرار دادن تاسیسات آموزشی ابزار می‌داریم. تمامی طرف‌ها باید به قوانین بین‌الملل پایبند باشند.

امنیت مدارس باید تامین شود

نماینده پاکستان نیز گفت: حادثه میناب همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند. جنگ باید پایان یابد و صلح پایدار در منطقه ایجاد شود.

نماینده گامبیا نیز تصریح کرد: مدارس باید مکان ایمن برای یادگیری باقی بمانند.

نماینده ایتالیا در سازمان ملل نیز گفت: اندوه و خشم خودمان را از کشته شدن کودکان میناب ابراز می‌کنیم.

نماینده سوئیس نیز خاطرنشان کرد: عمیقا نگران تشدید وضعیت فعلی هستیم. از حملات علیه زیرساخت آموزشی احساس تاسف می‌کنیم.

نماینده کنیا نیز گفت: خواستار خویشتن داری همه طرف های درگیر هستیم و بر گفتگو و استفاده از روش دیپلماتیک تاکید می‌کنیم.

نماینده استرالیا نیز خاطرنشان کرد: نگران جان غیرنظامیان در جنگ هستیم. حملات به مدارس، کودکان را از حق تحصیل محروم می‌سازد.

نماینده ایرلند هم گفت: خواستار کاهش تنش و حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی هستیم. از بمباران مدرسه میناب متاثریم.

نماینده روسیه نیز تصریح کرد: حادثه مدرسه میناب را محکوم می‌کنیم. خصومت ها در جنگ نتیجه تجاوز آمریکا به ایران است‌.

نماینده هلند هم گفت: خواستار پایان فوری حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی هستیم. مدارس باید فضای امن برای یادگیری باشد.

نماینده اندونزی نیز خاطرنشان کرد: حمله عمدی به مدرسه میناب را محکوم می‌کنیم. این حمله را آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام دادند. در غزه و لبنان هم شاهد حمله به مدارس بودیم.

نماینده ونزوئلا نیز گفت: حملات به مدارس جنایت جنگی است. دولت‌ها برای محافظت از کودکان مسئولیت دارند.

نماینده کلمبیا نیز تصریح کرد: حمله به مدرسه میناب را به شدت محکوم می‌کنیم. افراد مسئول در این حمله باید مجازات شوند.

در ادامه، نماینده عراق گفت: هرگونه تعرض علیه کودکان را محکوم می‌کنیم.

نماینده لیبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد: ضرورت حفاظت از حقوق بین الملل انسانی را یادآور می‌شویم. جامعه بین الملل باید مسئولیت پذیر باشد.

نماینده اروگوئه در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: بیمارستان‌ها در ایران مورد حمله قرار گرفته اند. قواعد اساسی در کاهش تنش‌های نظامی رعایت شود.

نماینده عمان تصریح کرد: قربانیان جنگ علیه ایران غیر نظامی‌ها بودند. خواستار احترام به قوانین بشردوستانه بین المللی هستیم.

نماینده بلاروس یادآور شد: ایران با حس نیت در مذاکرات حضور پیدا کرده بود. سازمان ملل نباید فقط اظهار نگرانی کند.

نماینده مالدیو در شورای حقوق بشر سازمان ملل هم گفت: عمیق ترین تسلیت خود را به خانواده‌های دانش آموزان میناب اعلام می‌کنیم / اسرائیل همواره ناقض حقوق بین الملل بوده است.

روایت مادر ایرانی از آخرین دیدار با دخترانش

محدثه فلاحت، مادر ایرانی دو کودک که در حمله جنایتکارانه آمریکا به مدرسه میناب شهید شدند در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل آخرین لحظات دیدارش با دختران شهیدش را روایت کرد.

محدثه فلاحت گفت: آن صبح (حمله آمریکا به مدرسه میناب) مثل همیشه بود. مثل همیشه همه چیز برایم عادی بود. اینکه کفشهایشان را آماده کنار در بگذارم، موهایشان را شانه کنم و کوله‌پشتی‌هایشان را بر دوششان بگذارم. هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که این آخرین بار است.

وقتی از در بیرون میرفتند، گفتند «مامان، بعد از مدرسه بیا دنبالمون.» این جمله ساده حالا هزار بار در ذهنم تکرار میشود و هر بار دلم از درد می‌سوزد. هیچ مادری فکر نمی‌کند که با لبخند فرزندش را به مدرسه بفرستد، اما در عوض با سکوتی مرگبار روبرو شود. هیچ مادری آمادگی شنیدن این جمله را ندارد: «فرزندت دیگر برنمیگردد.»

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز در نطقی در این نشست گفت: فاجعه مدرسه میناب نه قابل توجیه است، نه قابل پنهان‌سازی، و نه باید با سکوت و بی‌تفاوتی مواجه شود.

متن سخنرانی وزیر امور خارجه ایران را اینجا بخوانید.