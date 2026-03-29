جنگ رمضان به روایت رسانههای جهان
آمریکا و رژیم صهیونیستی در میانه مذاکرات و در تعارض با تمامی هنجارها و قواعد بینالمللی از ۹ اسفند ۱۴۰۴ جنگی را بر مردم ایران تحمیل کردند؛ جنگی که به اذعان بسیاری از تحلیلگران جهان، در عرصههای نظامی و اجتماعی با «مقاومت تاریخی» مردم ایران مواجه شده است.
صرفنظر از تحولات میدانیِ تعیینکننده، نحوه بازتاب و روایت رسانهها از این جنگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ روایتهایی که در نهایت، تصویر ما و دشمن متجاوز را در افکار عمومی شکل میدهند. رسانههای مختلف، متأثر از موقعیت جغرافیایی، ملاحظات سیاسی و چارچوبهای حرفهای، هر یک تصویری خاص و گاه متفاوت از واقعیت این جنگ ترسیم میکنند.
در چنین فضایی، دسترسی به تصویری جامع و متوازن از آنچه در حال وقوع است، برای مخاطب اهمیتی دوچندان مییابد، چراکه فهم دقیقتر روندها و تحولات، مستلزم کنار هم قرار دادن این روایتهای پراکنده و گاه متعارض است. بدون چنین رویکردی درک کلی از فضای رسانهای حاکم بر جهان و جهتگیریهای خبری پیرامون این جنگ ناقص و یکسویه خواهد بود.
گروه بینالملل در پرونده «جنگ رمضان به روایت رسانههای جهان»، با رصد روزانه رسانهها در نقاط مختلف جهان و به زبانهای انگلیسی، عربی، اردو، عِبری، و ترکی (استانبولی) تلاش میکند با تجمیع و تحلیل این روایتها، تصویری کلی، دقیق و قابل اتکا از بازتاب جهانی این جنگ در اختیار مخاطبان قرار دهد.