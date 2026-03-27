سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید باران و وقوع سیلاب اخیر در شهرستان ساوه اظهار کرد: حجم قابل توجه بارندگی در مدت کوتاه موجب شکل‌گیری روان‌آب‌های گسترده و آب‌گرفتگی برخی معابر و مناطق شهری شد.

وی افزود: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ارزش خسارات وارد شده به ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها و تأسیسات شهری بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال است، هرچند بررسی‌های دقیق کارشناسی همچنان ادامه دارد و رقم نهایی پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

فرماندار ساوه با اشاره به وضعیت سیلاب‌بندهای اطراف شهر تصریح کرد: سیلاب‌بندهای خاکی احداث شده در سال‌های گذشته در حریم شمالی و غربی شهر ساوه که در شمال حدفاصل شهر صنعتی کاوه و شهر ساوه و در غرب از محدوده دانشگاه آزاد تا شهرک فجر قرار دارند، بر اثر فشار حجم بالای سیلاب در برخی نقاط دچار شکستگی شدند.

حسینی ادامه داد: در نتیجه این اتفاق، حجم قابل توجهی از سیلاب به سمت مناطق شهری هدایت شد و موجب بروز مشکلاتی در برخی معابر و نقاط شهر شد.

وی با اشاره به برخی عوامل تشدیدکننده این حادثه گفت: عدم توجه کافی در سال‌های گذشته در جانمایی و صدور مجوز ساخت برخی کارخانه‌ها در منطقه ویژه اقتصادی کاوه، تخریب بخشی از سیلاب‌بند شمال شهر و همچنین عبور خط لوله برخی تأسیسات شهری از سیلاب‌بند بدون پیش‌بینی تمهیدات ایمنی لازم، از جمله عواملی بوده که در شکست سیلاب‌بند و هدایت سیلاب به سمت شهر مؤثر بوده است.

فرماندار ساوه بیان کرد: در حال حاضر با حضور میدانی مسئولان شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی و مجموعه مدیریت بحران شهرستان، بررسی‌های فنی انجام شده و تصمیمات اجرایی لازم برای ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده سیلاب‌بندها اتخاذ شده است.

وی افزود: اقدامات فوری برای بازسازی و تقویت این سیلاب‌بندها آغاز شده و دستگاه‌های مرتبط در حال اجرای عملیات لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده هستند.

حسینی همچنین با اشاره به توسعه شهر ساوه طی سال‌های اخیر گفت: با توجه به گسترش و توسعه شهری، لازم است شهرداری و شورای اسلامی شهر نسبت به بازسازی، تقویت و احداث نهرها و کانال‌های بزرگ هدایت آب‌های سطحی در حاشیه و مرکز شهر اقدام کنند تا ظرفیت مدیریت روان‌آب‌ها افزایش یابد.

فرماندار ساوه تصریح کرد: مدیریت صحیح آب‌های سطحی و تقویت زیرساخت‌های شهری می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از خسارات احتمالی در بارندگی‌های شدید آینده داشته باشد.