به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیبی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردمی بندر کیاشهر با گرامیداشت بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و به ویژه رهبر شهید از اهداف جنگ تحمیلی، نظام سلطه و تضاد میان نظام استکباری و اسلامی گفت و اظهار کرد: با نقش آفرینی مردم و نیروهای مسلح ومدیریت استراتژیک تنگه هرمز، طرحهای دشمن با شکست مواجه شد.
مدرس دانشگاه و کارشناس با اشاره به دقت و نکته علمی مرکز پژوهشهای مجلس در رصد ظرفیتهای اقتصادی و ضعفهای کشور، افزود: این مرکز بر اساس یافتههای خود، ریلگذاریهای لازم برای کشور را انجام میدهد.
حبیبی با بیان اینکه منطقه اوراسیا از غرب چین آغاز شده و محدوده کشور را در بر میگیرد، گفت: این منطقه از نظر استراتژیک بسیار حیاتی است.
وی با اشاره به حساسیت منطقه اوراسیا از سوی آمریکا، افزود: نیمی از جمعیت و نیمی از ثروت و منابع طبیعی جهان در این منطقه حضور وجود دارند.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه قدرتهای جهانی برای جلوگیری از عدم قوی شدن و تقویت کشورهای پیرامون در تلاش هستند ،اظهار کرد: آنها با دایر کردن پایگاههای نظامی در تلاش برای جلوگیری از تقویت و قوی شدن کشورهای پیرامون هستند.
وی با اشاره به اینکه با وجود تمام برنامهریزیها، برخی کشورها ظهور کردند و آنها نتوانستند به اهدافشان برسند.افزود: سند راهبردی دشمن برای ۷۰ سال پیش است و تصویب نشده است .
حبیبی با بیان اینکه چین پس از ۱۰۷ سال به عنوان ابرقدرت کشور دنیا ظاهر شده است، ادامه داد:روسیه نیز به عنوان دومین کشور تاثیرگذار منطقه، از برخورداری از انرژی غنی و صنایع دفاعی فوقمدرن برخوردار است بنابراین۶۰ درصد سوخت فسیلی در منطقه غرب آسیا قرار دارد.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه این منطقه محل رسالت رسیدن پیامبران و اولیای الهی بوده است، اظهار کرد: وجود اماکن قدس شریف به این جایگاه، منزلت خاصی به آن بخشیده است، درواقع تصور دنیای صنعتی بدون غرب آسیا تصور وحشتناکی است.
حبیبی با بیان اینکه ایران ملت ۹۰ میلیونی را دارد، افزود: ایران آغازگر هیچ جنگی نبود و در این جنگ رمضان حضور ۲۶ میلیون نفری مردم در صحنه قدرت ایران را به جهان نشان داد.
وی با بیان اینکه ایران با کشوری که بهترین ارتش دنیا را دارد با آن درگیر است اما پیروز و سربلند است، اظهار کرد: همه موفقیتهای موجود مدیون درایت رهبر شهید است.
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به قدرت موشکی ایران توسط نیروهای سلحشوران، هوافضا، نیروی دریایی سپاه، ارتش قهرمان و فراجا، افزود : این نیروها در جلوگیری از آشوبهای داخلی با تکیه بر نقطه قوت مردم، نقش کلیدی دارند.
وی با بیان اینکه اهداف دشمن تغییر رژیم جمهوری اسلامی، تغییر ساختار کشور و انهدام سایتهای موشکی و هستهای ایران بوده است، گفت: ایران با تجربه خود بر این اهداف غلبه کرد.
حبیبی با اشاره به اینکه امروز یکی از شگفتیهای دنیا موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی است.، گفت:تنگه هرمز قبل از جنگ رمضان باز بود، اما اکنون با تدبیران موقع سرلشگر شهید تنگسیری عزیز، این تنگه در حال مدیریت است.
وی با بیان اینکه ایران موازنه قدرت جهانی را در منطقه اوراسیا و تنگه هرمز بازتعریف میکند، افزود: ۲۰ درصد نفت ایران از تنگه هرمز عبور میکندکه از این پس عبور و مرور در این منطقه تنها با مجوز ایران انجام خواهد شد.
