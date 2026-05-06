خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ در شرایطی که تنش‌ها میان ایران و ائتلاف آمریکا-رژیم صهیونیستی در تنگه هرمز به اوج خود رسیده است، تحلیل‌گران بین‌المللی بر این باورند که نبرد کنونی بیش از آنکه نظامی باشد، یک «بازی ژئواکونومیک» از جنس سنجش تاب‌آوری و اراده سیاسی طرفین است. مارک اسلبودا، تحلیلگر برجسته آمریکایی در حوزه امنیت و امور بین‌الملل، در تحلیل اخیر خود تأکید کرده است: «ما بین ایران و ایالات متحده در واقع در یک نوع بازی ژئواکونومیک از جنس 'چه کسی جسورتر است' قرار داریم؛ ایران با اقتصاد خود، و ایالات متحده به‌طور مؤثر با کنترل بازارهای جهانی انرژی و بخش مهمی از اقتصاد جهانی.»

اعتراف تحلیلگر آمریکایی: «ایرانی‌ها تاب‌آوری بیشتری دارند»

اسلبودا با اشاره به تجربه چهار دهه تحریم علیه ایران، معتقد است تهران به نوعی به فشارهای اقتصادی «عادت کرده» و این موضوع نقطه ضعف واشنگتن در معادلات کنونی است: «با توجه به اینکه ایران در سال‌های اولیه دولت ترامپ تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت و انواع فشارهای اقتصادی را تحمل کرده است،فشارهایی که به مرور تا حدی به آن‌ها عادت کرده، به نظر می‌رسد این وضعیت در بازارهای جهانی انرژی، به‌ویژه برای اروپا، کره جنوبی و ژاپن، که همگی متحدان کلیدی ایالات متحده هستند و در حال حاضر از بحران انرژی به‌شدت نگران‌اند، تأثیر قابل توجهی داشته باشد.»

این تحلیلگر آمریکایی هشدار داده است که بحران انرژی ممکن است واشنگتن را مجبور به چشم‌پوشی از فشارهای بیشتر علیه ایران کند؛ چرا که متحدان اروپایی و آسیایی آمریکا خود درگیر تأمین انرژی پایدار هستند و هرگونه تشدید تنش در خلیج فارس می‌تواند قیمت نفت را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند.

فرماندهان ایرانی: «آماده جنگ بلندمدت هستیم»

پیام راهبردی از بالاترین سطح فرماندهی؛ همزمان با تحلیل‌های بین‌المللی، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کشورمان با انتشار پیام‌های صریح، بر آمادگی کامل رزمی کشور در برابر هرگونه تهدید تأکید کرده‌اند.

سرلشکر حاتمی، در پیامی به مناسبت روز ارتش تاکید اعلام کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز با بهرمندی از آموخته های خود از اساتید، معلمان و مربیان شریف و بهره گیری از آموزه های ارزشمند امامین انقلاب اسلامی و اتکا به تجربیات گرانسنگ به ویژه دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ های ناجوانمردانه اخیر، به خوبی دانست باید به گونه ای قدرت و آمادگی دفاعی اش را ارتقا بخشد تا ماموریت خطیر خود را که همان حفظ استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است به بهترین شکل به انجام رساند.

وی افزود: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران مفتخر است، آماده تر از همیشه، مقتدرانه و با بصیرت انقلابی تحت هدایت و رهنمودهای حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) و با اتکا به قدرت و پشتوانه ملت بزرگ ایران همچون گذشته در برابر هرگونه تهدید و دشمنی بایستد.

سردار اسدی: اقدامات غافلگیرکننده‌ای برای دشمن در نظر گرفته شده است

سردار «محمدجعفر اسدی» معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در گفت‌وگویی به تحلیل تحولات منطقه و احتمال بروز تنش میان ایران و آمریکا پرداخت و اظهار داشت: درگیری مجدد بین ایران و آمریکا محتمل است و شواهد نیز نشان داده که آمریکا به هیچ عهد و قراری پای‌بند نیست. اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد که نخست برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و دوم جهت خروج از مخمصه‌ای که خودشان ایجاد کرده‌اند، مطرح می‌شود.

سردار اسدی گفت: برآورد نظامی‌ها این است که چه آمریکا دست به عملیات علیه ایران بزند و چه نزند، در این دام افتاده و راه بیرون‌آمدنی ندارد. همان‌طور که امام شهیدمان فرمودند رژیم صهیونی دیگر مثل قبل از طوفان‌الاقصی نمی‌شود، وضعیت آمریکا نیز دیگر به آمریکای قبل از حمله به ایران بازنخواهد گشت. دنیا حقیقت آمریکا را درک کرد و حالا هرچقدر هم خباثت کند، دیگر آن آمریکایی نیست که خیلی‌ها از آن می‌ترسیدند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) همچنین درباره پاسخ نیروهای مسلح به هرگونه ماجراجویی و حماقت مجدد آمریکایی‌ها، تصریح کرد: ما از آمادگی کامل برای مقابله با هر اقدام خصمانه‌ای برخورداریم.

سرلشکر رضایی: آمریکا منتظر گورستانی از ناوها و نیروهایش باشد

سردار سرلشکر محسن رضایی مشاور نظامی فرمانده کل قوا و فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: آمریکا تنها دزد دریایی در جهان است که ناو هواپیمابر دارد توانایی ما در مقابله با دزدان دریایی، کمتر از توانایی ما در غرق کردن ناوها نیست!

وی تاکید کرد: منتظر گورستانی از ناوها و نیروهایتان باشید؛ همان‌طور که لاشه هواپیماهایتان در اصفهان به جا ماند!

ارزیابی میدانی: آمادگی صددرصدی در دریا، زمین و هوا

در حوزه های مختلف نیز این آمادگی وجو دارد از جمله نیروی دریایی ارتش به خوبی نشان داد که آمادگی کامل برای اجرای مأموریت‌های محوله؛ به‌روزرسانی روزانه طرح‌های دفاعی و تهاجمی دارد ، نیروی دریایی سپاه نیز با ترکیبی از ایمان، انگیزه، دانش و تجربه؛ آمادگی صددرصدی برای هرگونه دفاع و تهاجم دارد.

پیام به دشمن: «پاسخی فراتر از تصور»

فرماندهان ایرانی با اشاره به جنگ های اخیر، تأکید کرده‌اند که توان رزمی نیروهای مسلح نه‌تنها حفظ شده، بلکه ارتقا یافته است. سردار نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه، در این زمینه هشدار داده است: «اگر جنگ دوباره شروع شود، ما از موشک‌هایی استفاده خواهیم کرد که تاریخ ساخت آنها اردیبهشت ۱۴۰۵ باشد.»

همچنین سخنگوی ارتش با رد هرگونه تصور پایان درگیری‌ها تأکید کرده است: «جنگ را تمام‌شده نمی‌دانیم؛ در حالت آمادگی کامل هستیم و اگر دشمن مجدداً دست به تجاوز بزند، با ابزارهای جدید و تجربیاتی که از درگیری‌های اخیر به دست آورده‌ایم، در عرصه‌های نو با او مواجه خواهیم شد.»

ابعاد تاب‌آوری ملی ایران: فراتر از اقتصاد

بر اساس مطالعات کارشناسان، تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای بین‌المللی تنها متکی بر شاخص‌های اقتصادی نیست، بلکه ترکیبی هوشمندانه از عوامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است:

-توسعه تولید داخلی، مسیرهای مالی جایگزین، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری

-قدرت دفاعی و بازدارندگی

-توان موشکی، پهپادی، دریایی و شبکه متحدان منطقه‌ای

-فرهنگ سیاسی و ایدئولوژیک

-پیوند ارزش‌های نظام با باورهای مردمی، روحیه شهادت‌طلبی و بیگانه‌ستیزی

-سرمایه اجتماعی

-اعتماد عمومی به نظام، انسجام ملی در بحران‌ها

-سیاست خارجی هوشمند

-استراتژی «نگاه به شرق»، ائتلاف با چین و روسیه، خنثی‌سازی اجماع ضدایرانی

کارشناسان تأکید می‌کنند که «هرچه میزان مقاومت در برابر شوک‌های وارده به یک کشور و یا سرعت بازگشت‌پذیری آن به حالت تعادل بیشتر باشد، بالتبع این بازیگر از آسیب‌پذیری کمتری در مواجهه با فشارهای بین‌المللی برخوردار بوده و در نتیجه، از توانایی بیشتری نیز برای پیگیری تمنیات سیاسی خود در عرصه داخلی و بین‌المللی برخوردار است.»

بحران انرژی: پاشنه آشیل استراتژی آمریکا

همانگونه که پیش از جنگ 40 روزه کارشناسان اعلام کرده بودند که درگیری نظامی گسترده در خلیج فارس می‌تواند امنیت تنگه هرمز،که حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند،را به خطر اندازد. دیدیم که کنترل ایران بر تنگه هرمز چه پیامدهای فوری برای بازارهای جهانی داشت که این پیامد ها همچنان ادامه دارد:

-افزایش ناگهانی قیمت نفت و گاز و تشدید تورم در اقتصادهای غربی

-اختلال در زنجیره تأمین انرژی اروپا و آسیای شرقی

- فشار سیاسی بر دولت آمریکا از سوی متحدانش برای کاهش تنش

به گزارش منابع خبری، «جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، کشورهای آسیایی را با بحران شدید انرژی، سهمیه‌بندی سوخت و وضعیت اضطراری مواجه کرده است. این واقعیت، دست ایران را در معادلات ژئواکونومیک تقویت می‌کند.

سناریوهای محتمل: چرا آمریکا از جنگ تمام‌عیار پرهیز می‌کند؟

مارک اسلبودا در تحلیل دیگری اشاره کرده است که نیروی دریایی آمریکا با وجود تبلیغات رسانه‌ای، در عمل توانایی محاصره مؤثر ایران را ندارد: «تنها ۱۶ کشتی آمریکایی در منطقه حضور دارند و رهگیری نفتکش‌های ایرانی را غیرممکن دانست و این اقدام را صرفاً یک 'نمایش رسانه‌ای' برای افکار عمومی توصیف کرد.»

علاوه بر این، پنتاگون نگران است که درگیری مستقیم با ایران منجر به:

-هدف قرار گرفتن ناوگان آمریکا توسط موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایرانی

- ناامنی کامل خلیج فارس و افزایش بیمه کشتی‌ها به سطوح غیراقتصادی

- فعال شدن شبکه متحدان ایران در منطقه و گسترش درگیری به چند جبهه

شود؛ موضوعی که می‌تواند «به بهای سنگینی برای اعتبار بین‌المللی آمریکا تمام شود.»

مثلث پیروزی ایران

برآیند تحلیل‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که استراتژی جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن استوار است:

- تاب‌آوری ملی ایران فشار تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی نسبی تبدیل کرده است

- آمادگی رزمی اعلام‌شده توسط فرماندهان، هزینه هرگونه ماجراجویی نظامی را برای دشمنان بالا برده است

- بحران انرژی جهانی فضای مانور دیپلماتیک تهران را در نظام بین‌الملل گسترش داده است

همان‌طور که سپهبد شهید موسوی گفتند: «ایران برای بلعیده شدن گلوگیر است و هرگز بلعیده نخواهد شد.»

و همان‌طور که بسیاری از کارشناسان بین المللی تأیید می‌کند، در بازی ژئواکونومیک کنونی، طرفی برنده است که بتواند فشار زمان و هزینه را به نفع خود مدیریت کند؛ و به نظر می‌رسد ایران با تکیه بر تجربه چهار دهه مقاومت و آمادگی رزمی اعلام‌شده، در این آزمون سخت، آمادگی بیشتری نسبت به رقبای خود دارد.