امام جمعه دیر: خلیج فارس گورستان دشمن خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نمازجمعه دیّر با بیان اینکه در جنگ‌ها پیروزی از آنِ جریانی است که تاب‌آوری بیشتری داشته باشد، اظهار کرد: نیروهای مسلح وظیفه خود را انجام می‌دهند اما موفقیت یک کشور زمانی تضمین می‌شود که مردم و مسئولان نیز از تاب‌آوری کافی برخوردار باشند.

امام جمعه دیّر با تأکید بر اینکه ملت و دولت ایران از تاب‌آوری ویژه برخوردارند، گفت: حضور مردم در صحنه علی‌رغم فشارها و حملات دشمن، برای جهانیان شگفت‌انگیز بوده است و این استقامت، اداره کشور در شرایط دشوار را ممکن کرده است.

وی تاب‌آوری را مفهومی فراتر از صبر و تحمل دانست و افزود: معنای تاب‌آوری این است که انسان در بحران‌ها دچار آشفتگی نشود، بر خود مسلط بماند، شرایط پیرامونی را مدیریت کند و به دیگران نیز روحیه بدهد؛ همان‌گونه که خانواده‌های معظم شهدا نمونه برجسته این مفهوم هستند.

حسینی با اشاره به نهادینه شدن فرهنگ شهادت‌طلبی در دهه ۶۰ گفت: یکی از عوامل تاب‌آوری ملت ایران اعتقاد به شهادت و عزت ابدی است.

وی گفت: یکی از عوامل تاب‌آوری ملت ایران این است که اگر مردم در معرض حمله و شهادت قرار می‌گیرند، به این خاطر است که در اولین حمله دشمن رهبر جامعه و خانواده‌اش نیز مانند افرادی عادی به شهادت می‌رسند و مسئولان کشور نیز در همان شرایط در صحنه حضور دارند.

امام جمعه دیّر به حضور رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، فرماندهان نیروهای مسلح و وزرا در صحنه اشاره کرد و افزود: همین همراهی و هم‌صف بودن، عامل شکست دشمن خواهد بود.

وی افزود: طبق آیات و روایات و سخن بزرگان کسی که در راه خدا و خدمت به مردم کشته شود، شهید است، بنابراین عده‌ای نباید با اظهارنظرهای خود باعث ایجاد نفاق در جامعه شوند.

اهمیت حضور مردم در صحنه

حسینی به اهمیت حضور مردم در صحنه اشاره کرد و گفت: رزمندگان متکی به حضور مردم هستند و تا زمانی که مردم در صحنه باشند نیروهای مسلح نیز با قاطعیت به نبرد ادامه می‌دهند، چرا که عده‌ای ممکن است بگویند مردم خسته شده‌اند و از ادامه جنگ خودداری کنیم.

وی با اشاره به موضع مسئولان کشور درباره مذاکره گفت: همه مسئولان با قاطعیت مذاکره با دشمن را رد کرده‌اند و این بار فریب دشمن را نخواهیم خورد.

امام جمعه دیّر افزود: در شرایطی که دشمن مستأصل شده، برخی کشورها پیام‌هایی منتقل می‌کنند و مقامات ایران نیز پاسخ می‌دهند، اما تصمیم کشور عدم مذاکره است.

حسینی همچنین به دروغ پردازی‌های دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت: در حالی که ترامپ مدعی شده نیروی هوایی، دریایی، موشک‌ها و تأسیسات ایران نابود شده‌اند، دوباره از حمله به تأسیسات ایران سخن می‌گوید. اگر نیروی دریایی ایران نابود شده است، پس این لشکرکشی برای آزادی تنگه هرمز برای چیست؟

وی با بیان اینکه هم‌پیمانان ترامپ از وضعیت موجود ناراضی هستند، گفت: ناتو و کشورهای اروپایی از ترامپ فاصله گرفته‌اند و ابهت آمریکا در هم شکسته و حیثیتش از دست رفته است.

امام جمعه دیّر، جمهوری اسلامی را شجره طیبه توصیف کرد و گفت: این نظام از زمان همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تاکنون با هجمه‌ها، تحریم‌ها، تهدیدها، کودتاها، حمله نظامی به طبس، جنگ تحمیلی، فتنه های سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ و جنگ‌ ۱۲ روزه و جنگ اخیر روبه‌رو بوده است. جمهوری اسلامی یعنی مردم و تا زمانی که این ملت در صحنه باشند جمهوری اسلامی هم هست

خطیب نمازجمعه دیّر همچنین درباره مهلت‌های اعلامی ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز گفت: او ابتدا ۴۸ ساعت بعد پنج روز و سپس ۱۰ روز مهلت تعیین کرده و در عین حال مدعی است مذاکرات به نتیجه رسیده است. به نظر می‌آید ترامپ آینه روبه‌روی خود گذاشته و با خودش مذاکره کرده است.

وی با اشاره به سابقه رویارویی نیروهای ایرانی با نظامیان آمریکایی گفت: سال‌هاست نیروهای مسلح آماده مقابله با حضور آمریکا هستند و در گذشته نیز تفنگداران آمریکایی وارد آب‌های ایران شده و بازداشت شدند.

پیشینه تاریخی استان بوشهر

حسینی با اشاره به پیشینه تاریخی استان بوشهر گفت: این استان سرزمین نادر مهدوی، رئیسعلی دلواری، سردار یوسف بردستانی و شهید خالدی‌ها و دیگر مبارزان است و اگر دشمن بخواهد اقدامی علیه ما انجام دهد، خلیج فارس گورستان آنها خواهد شد.

امام جمعه دیّر بیان داشت: ایران در هفته‌های اخیر هواپیماهای پیشرفته آمریکا را ساقط کرده و بیش از ۱۳۱ پهپاد پیشرفته نیز هدف قرار گرفته‌اند و سلاحی که برای ساقط کردن هواپیماها استفاده شده ناشناخته است. ایران هنوز همه توانایی‌های خود را آشکار نکرده و این آغاز ماجرا است.

حسینی در ادامه با اشاره به عملکرد حزب‌الله در جنگ‌ اخیر گفت: حزب الله در جنگ ۳۳ روزه تنها ۱۳ تانک هدف قرار داد، اما در جنگ اخیر در یک روز ۱۸ تانک مرکاوا را منهدم کرد و برخلاف ادعای دشمن، حزب‌الله همچنان فعال است.

وی هشدار داد: اگر اقدامی علیه ایران صورت گیرد، علاوه بر تنگه هرمز، راه‌های دیگری نیز وجود دارد و تنگه باب‌المندب نیز می‌تواند بسته شود.

امام جمعه دیّر تأکید کرد: قدرت تنها به موشک نیست و علاوه بر توان نظامی، حضور مردم در صحنه و کنترل گلوگاه‌های اقتصادی منطقه اهمیت دارد. افزایش قیمت سوخت در آمریکا باعث فشار اقتصادی شده است.

مسئله اصلی انتقام از دشمن است

حسینی با اشاره به ادامه جنگ افزود: مسئله اصلی انتقام از دشمن است و برای هر یک از شهدا پرونده مستقلی تشکیل خواهد شد؛ از جمله بچه‌های مظلوم مدرسه میناب.

امام جمعه دیر در پایان تأکید کرد: ایران پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ را رد کرده و پایان جنگ تنها بر اساس خواسته‌های ایران تعیین خواهد شد. ایران اجازه نمی‌دهد ترامپ زمان پایان جنگ را تعیین کند.

حسینی عنوان کرد: با حضور مردم در صحنه، ادامه مقاومت رزمندگان، تلاش مسئولان و تبعیت دولت و ملت از ولی‌فقیه، این جنگ با افتخار و سربلندی ادامه خواهد یافت.