به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی صبح دوشنبه در نشست بررسی و رفع مشکلات پوشش‌دهی تلفن همراه و زیرساخت‌های اینترنت چهار شهرستان جنوبی استان بر ضرورت حل ریشه‌ای مشکلات مردم تأکید کرد.

وی با استناد به روایات اسلامی، گره‌گشایی از مشکلات مردم را بالاترین نوع خدمت دانست و اظهار کرد: کسانی که در راه رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند، در روز قیامت در امنیت خواهند بود. اسلام نگاهی عمیق به مقوله شادی و رضایت مردم دارد و معتقد است خوشحال کردن حقیقی، تنها با باز کردن گره از کار مردم و رفع دغدغه‌های معیشتی آن‌ها محقق می‌شود.

امام جمعه دیّر با بیان اینکه اقدامات مسئولان در راستای حل مشکلات مردم، نوعی عبادت محسوب می‌شود، تصریح کرد: امروز دوست و دشمن معترف است که استقامت و تاب‌آوری ملت ایران، عامل اصلی ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان است. مواضع مقتدرانه رهبر انقلاب و پاسخ‌های قاطع رئیس‌جمهور در مجامع بین‌المللی، و پاسخ کوبنده نیروهای مسلح به دشمن ریشه در همین استقامتِ تحسین‌برانگیز مردم دارد.

وی با اشاره به شرایط سخت اقلیمی و فشارهای اقتصادی افزود: مردم شهرستان دیّر که در شرجی‌های طاقت‌فرسا و گرمای شدید، همواره در صحنه حضور داشته‌اند، با تاب‌آوری خود دشمن را به استیصال کشانده‌اند. بنابراین، هر اقدام مدیریتی که باعث تقویت این تاب‌آوری شود، عبادت و جهاد فی‌سبیل‌الله است و هر سخن یا عملی که نارضایتی مردم را در پی داشته باشد، بازی در زمین دشمن محسوب می‌شود.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، بحران آب در شهرستان دیّر را یک معضل اساسی و ریشه‌دار توصیف کرد و گفت: شبکه آبرسانی شهرستان فرسوده است و شاهد هدر رفت ۳۵ تا ۴۰ درصدی منابع آبی هستیم. سهمیه آب موجود، پاسخگوی نیاز مردم نیست و علاوه بر آن، ضعف در زیرساخت‌ها باعث اتلاف همین میزان سهمیه نیز شده است. راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن‌ شهر دیّر هم بدون اصلاح شبکه توزیع، تنها موجب هدررفت سرمایه‌ها می‌شود و باید برای این مشکل چاره‌ای بنیادی اندیشیده شود.

امام جمعه دیّر با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی، اینترنت و تلفن همراه را ابزاری فراتر از ارتباطات روزمره دانست و خاطرنشان کرد: امروزه اینترنت و تلفن همراه به بخش جدایی‌ناپذیری از فعالیت‌های آموزشی، اداری و حتی سیاسی تبدیل شده است. به عنوان مثال، برگزاری جلسات مجازی و آموزش دانش‌آموزان در بستر فضای مجازی، نیازمند پایداری زیرساخت‌هاست که در حال حاضر با نوسانات و قطع مکرر مواجه هستیم.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی مرزنشینان، تأکید کرد: روستاییان ما که از دیرباز مرزبانان این سرزمین بوده‌اند، در صورت بروز حوادث احتمالی، نیازمند ارتباطات پایدار هستند. علاوه بر مباحث امنیتی، توسعه اقتصادی و علمی منطقه نیز مستلزم دسترسی باکیفیت به شبکه اینترنت و تلفن همراه است.

حسینی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به پیگیری‌های مسئولان استانی و شهرستانی برای حل مشکلات زیرساختی، اظهار کرد: حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات ارتباطی و آبرسانی، موجب ارتقای سطح رفاه و تاب‌آوری مردم خواهد شد که خود عاملی مهم در ناامیدی دشمنان نظام و انقلاب است.