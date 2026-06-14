به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی یکشنبه شب در اجتماع مردم دیّر در چهارراه امام حسین(ع) در حمایت از نظام و رهبری، با قدردانی از حضور آگاهانه و پرشور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه در نخستین سالگرد فرماندهان و دانشمندانی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، اظهار کرد: این سرداران جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و از جوانی با عشق شهادت در جبهه‌ها حضور داشتند و دانشمندانی که پیشرفت ایران در گرو علم آنان بود نیز مظلومانه به شهادت رسیدند.

امام جمعه دیّر با تسلیت پیشاپیش ایام محرم افزود: محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر و ماه ایثار و عزاداری سیدالشهدا(ع) است؛ ماهی که ملت ایران از آن درس فداکاری و عزت‌طلبی گرفته و در دوران انقلاب اسلامی نیز با الهام از قیام عاشورا، رژیم طاغوت را سرنگون کرد.

وی با اشاره به تداوم دشمنی‌ها پس از انقلاب تصریح کرد: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته با جنگ تحمیلی، کودتاها، تجزیه‌طلبی‌ها و انواع توطئه‌ها روبه‌رو بوده و در همه این عرصه‌ها ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: در حالی که ما مشغول مذاکره بودیم، دشمن جنگ را آغاز کرد و حتی در ادامه نیز آمریکایی‌ها دوبار میز مذاکره را منفجر کردند.

حسینی با اشاره به برخی اظهارات درباره نسبت دادن جنگ به مقاومت، خاطرنشان کرد: اینکه گفته شود عامل جنگ‌ها مقاومت ما بوده، برای مردم قابل پذیرش نیست. امام شهید بارها فرمودند هزینه تسلیم بیش از هزینه مقاومت است و ملتی که تسلیم شود عزت خود را از دست می‌دهد.

وی تأکید کرد: نباید چنین القا شود که اگر مقاومت کنیم دشمن جنگ را آغاز می‌کند و اگر مقاومت را کنار بگذاریم امنیت برقرار می‌شود؛ این برداشت خطرناک است. عقب‌نشینی و ارسال پیام ضعف، دشمن را به طمع می‌اندازد.

امام جمعه دیّر ادامه داد: وقتی در اوج تهدید علیه زیرساخت‌های کشور اعلام شود که مذاکرات ادامه دارد، دشمن احساس می‌کند ما به مذاکره نیاز داریم و همین موضوع او را گستاخ‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه عامل جنگ، مقاومت ملت ایران نیست، گفت: درود بر این ملت که ۱۰۵ شبانه‌روز در صحنه حضور دارند و پشتوانه رزمندگان و حتی مذاکره‌کنندگان هستند.

حسینی با اشاره به راهبردهای دشمن اظهار داشت: دشمن به‌دنبال کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد خطای محاسباتی در دستگاه تصمیم‌گیری کشور است و نباید اجازه داد این هدف محقق شود.

وی با رد تفکیک میان آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون دشمنی‌ها ادامه داشته و نمی‌توان حساب دولت آمریکا را از رؤسای جمهور آن جدا دانست یا رژیم صهیونیستی را مستقل از آمریکا و نتانیاهو و ترامپ را جدا از هم تصور کرد.

امام جمعه دیّر همچنین با انتقاد از برخی مواضع داخلی گفت: ملت که بیش از ۱۰۰ شب در صحنه حضور داشته، حق دارد در جریان امور مذاکرات قرار گیرد و توضیح پس از امضای توافق، مشکلی را حل نمی‌کند.

وی در ادامه بر حفظ وحدت ملی تأکید کرد و افزود: ما به مسئولان اعتماد داریم اما نقد هم داریم و این نقد برای پاسخگویی به مردم است.

حسینی با اشاره به نقش نیروهای مسلح گفت: سپاه، ارتش، بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی با اقتدار پشت سر رهبر انقلاب ایستاده‌اند و رزمندگان اسلام ضربه‌ای به دشمن وارد کردند که او را به بازگشت به مذاکرات وادار کرد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: باید روایت پیروزی داشته باشیم و با پشتوانه ملت و اقتدار نظامی، با قدرت در برابر دشمن بایستیم.