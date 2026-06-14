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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

امام جمعه دیر: روحیه سلطه‌طلبی دشمن عامل جنگ و تجاوز است

امام جمعه دیر: روحیه سلطه‌طلبی دشمن عامل جنگ و تجاوز است

بوشهر- امام جمعه دیّر گفت: آنچه دشمن را به تجاوز وادار می‌کند روحیه سلطه‌طلبی و طمع اوست و القای اینکه با کنار گذاشتن مقاومت، امنیت برقرار می‌شود، برداشتی خطرناک است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی یکشنبه شب در اجتماع مردم دیّر در چهارراه امام حسین(ع) در حمایت از نظام و رهبری، با قدردانی از حضور آگاهانه و پرشور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه در نخستین سالگرد فرماندهان و دانشمندانی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، اظهار کرد: این سرداران جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و از جوانی با عشق شهادت در جبهه‌ها حضور داشتند و دانشمندانی که پیشرفت ایران در گرو علم آنان بود نیز مظلومانه به شهادت رسیدند.

امام جمعه دیّر با تسلیت پیشاپیش ایام محرم افزود: محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر و ماه ایثار و عزاداری سیدالشهدا(ع) است؛ ماهی که ملت ایران از آن درس فداکاری و عزت‌طلبی گرفته و در دوران انقلاب اسلامی نیز با الهام از قیام عاشورا، رژیم طاغوت را سرنگون کرد.

وی با اشاره به تداوم دشمنی‌ها پس از انقلاب تصریح کرد: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته با جنگ تحمیلی، کودتاها، تجزیه‌طلبی‌ها و انواع توطئه‌ها روبه‌رو بوده و در همه این عرصه‌ها ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: در حالی که ما مشغول مذاکره بودیم، دشمن جنگ را آغاز کرد و حتی در ادامه نیز آمریکایی‌ها دوبار میز مذاکره را منفجر کردند.

حسینی با اشاره به برخی اظهارات درباره نسبت دادن جنگ به مقاومت، خاطرنشان کرد: اینکه گفته شود عامل جنگ‌ها مقاومت ما بوده، برای مردم قابل پذیرش نیست. امام شهید بارها فرمودند هزینه تسلیم بیش از هزینه مقاومت است و ملتی که تسلیم شود عزت خود را از دست می‌دهد.

وی تأکید کرد: نباید چنین القا شود که اگر مقاومت کنیم دشمن جنگ را آغاز می‌کند و اگر مقاومت را کنار بگذاریم امنیت برقرار می‌شود؛ این برداشت خطرناک است. عقب‌نشینی و ارسال پیام ضعف، دشمن را به طمع می‌اندازد.

امام جمعه دیّر ادامه داد: وقتی در اوج تهدید علیه زیرساخت‌های کشور اعلام شود که مذاکرات ادامه دارد، دشمن احساس می‌کند ما به مذاکره نیاز داریم و همین موضوع او را گستاخ‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه عامل جنگ، مقاومت ملت ایران نیست، گفت: درود بر این ملت که ۱۰۵ شبانه‌روز در صحنه حضور دارند و پشتوانه رزمندگان و حتی مذاکره‌کنندگان هستند.

حسینی با اشاره به راهبردهای دشمن اظهار داشت: دشمن به‌دنبال کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد خطای محاسباتی در دستگاه تصمیم‌گیری کشور است و نباید اجازه داد این هدف محقق شود.

وی با رد تفکیک میان آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون دشمنی‌ها ادامه داشته و نمی‌توان حساب دولت آمریکا را از رؤسای جمهور آن جدا دانست یا رژیم صهیونیستی را مستقل از آمریکا و نتانیاهو و ترامپ را جدا از هم تصور کرد.

امام جمعه دیّر همچنین با انتقاد از برخی مواضع داخلی گفت: ملت که بیش از ۱۰۰ شب در صحنه حضور داشته، حق دارد در جریان امور مذاکرات قرار گیرد و توضیح پس از امضای توافق، مشکلی را حل نمی‌کند.

وی در ادامه بر حفظ وحدت ملی تأکید کرد و افزود: ما به مسئولان اعتماد داریم اما نقد هم داریم و این نقد برای پاسخگویی به مردم است.

حسینی با اشاره به نقش نیروهای مسلح گفت: سپاه، ارتش، بسیج و نیروهای نظامی و انتظامی با اقتدار پشت سر رهبر انقلاب ایستاده‌اند و رزمندگان اسلام ضربه‌ای به دشمن وارد کردند که او را به بازگشت به مذاکرات وادار کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید روایت پیروزی داشته باشیم و با پشتوانه ملت و اقتدار نظامی، با قدرت در برابر دشمن بایستیم.

کد مطلب 6860282

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