امام جمعه دیّر : نباید با اظهارات خود تصویری از ضعف به دشمن القا کنیم

به گزاارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی، در خطبههای نماز جمعه بندر دیّر با انتقاد شدید از جریانهای مدعی صلح با دشمن در شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: با توجه به تجاوزات مستمر و بدعهدیهای آمریکا، بنا به فرموده امام شهید مذاکره در سایه تهدید، نه عاقلانه، نه عزتمندانه و نه شرافتمندانه است.
امام جمعه دیّر بیان کرد: بسیار عجیب است کسانی که سالها در جریان مذاکرات حضور داشتند و از عدم تحقق تعهدات دشمن در آن دوران باخبرند، اکنون در حالی از صلح دم میزنند که دشمن با هدف قرار دادن زیرساختها و ترور شخصیت های کشور، همچنان به تجاوزات خود ادامه میدهد و جهان را به تحریم ایران فرامیخواند.
وی با اشاره به آموزههای قرآنی در باب جهاد، یادآور شد: خداوند به کسانی که مورد حمله و تجاوز قرار گرفتهاند، اجازه دفاع و مقابله داده است. ما برخلاف ادعای برخی، آغازگر جنگ نبودهایم؛ بلکه همواره در مسیر مذاکره بودهایم، اما در هر مرحله، دشمن با بدعهدی و تجاوز، مسیر مذاکره را با حمله به ایران مسدود کرده است.
حسینی با انتقاد از برخی اظهارنظرها که گویی ایران عامل تنشهاست، تصریح کرد: برخی با تغییر چهره واقعیتها، خود را وکیل مدافع آمریکا کردهاند. هیچکس با اصل مذاکره مخالف نیست، اما بحث اصلی این است که آیا در موقعیتی که دشمن همچنان به تعدی، تجاوز و تهدیدهای تحریمی ادامه میدهد، دم زدن از صلح، عادلانه و منطقی است یا خیر؟
وی با اشاره به کلام رهبر شهید انقلاب، بر مقابله با دو جریان تحریف و تحریم تأکید کرد و گفت: برخی بهجای تمرکز بر مقابله با دشمن خارجی، به نظام و رهبری حمله میکنند. اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم نیز از میان خواهد رفت.
حسینی افزود: ما اهل جنگ نیستیم، اما اگر دشمن بخواهد حتی برای ۲۰ سال آینده نیز به تجاوزات خود ادامه دهد، این ملت در برابر او قد علم خواهد کرد و هرگز سر خم نخواهد کرد.
امام جمعه دیّر با بازخوانی تجربیات گذشته و اشاره به برجام و تفاهمنامه پاکستان ، بر بیاعتمادی به طرف مقابل تأکید کرد و گفت: بنا به گفته خود آقایان تجربه نشان داده که آمریکا با زبان و عمل، اهل تعهد نیست. حتی در دوران پیشین نیز با وجود هشدارها، دشمن همچنان به مسیر خود ادامه داد. اما امروز برخی به امضای رئیسجمهور آمریکا، به عنوان تضمینکننده اجرای تعهدات نگاه میکنند.
اهمیت حفظ اقتدار و پشتیبانی از رزمندگان
وی در پایان، بر اهمیت حفظ اقتدار و پشتیبانی از رزمندگان تأکید کرد و گفت: اگر در این موقعیت حساس، برخی با اظهارنظرها باعث تضعیف روحیه رزمندگان شوند، خلل ایجاد خواهد شد. قدرت بازدارندگی ما و کنترل مسیرهای استراتژیک جهانی، نشاندهنده جایگاه برتر نظام اسلامی است. دشمن زمانی جرأت تجاوز دارد که تصور کند ما ضعیف هستیم؛ لذا نباید با اظهارات خود، تصویری از ضعف را به دشمن القا کرد.
حسینی با تقدیر از حضور باشکوه مردم در مراسم وداع، تشییع و بزرگداشت ۳ شهید رزمنده بسیجی بندر دیّر در جزیره لاوان، این حضور را نشانهای از قدرشناسی ملت نسبت به ایثارگران دانست و گفت: کار بزرگ شهیدان با هیچ چیزی جبران نمیشود. ما باید خود را چنان مجهز نگه داریم که دشمن حتی در خیال خود نیز جرأت حمله به ما را نداشته باشد؛ اظهار ضعف، تنها دشمن را جسور میکند.
امام جمعه دیّر با انتقاد از برخی رویکردهای مدیریتی، نسبت به بازگشت دانشجویانی که در سال گذشته با اهانت به مقدسات و نظام، از دانشگاهها اخراج شده بودند، هشدار داد و گفت: برخی تلاش میکنند با کوچک شمردن اقدامات این اغتشاشگران در آتش زدن ۳۵۰ مسجد و آتش زدن نیروهای حافظ امنیت و بسیجیان و تخریب و تعرض به اماکن عمومی، این دانشجویان را به دانشگاهها بازگردانند. ما باید سنگر خیابانها را محکم نگه داریم.
حسینی با اشاره به قطعنامه اخیر علیه ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: گزارشهای کذب مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، زمینه حملات دشمن به تاسیسات هستهای ما را فراهم کرد. ایران که عضو NPT است، همواره هدف بازجویی و صدور قطعنامه قرار گرفته است. اگر روند فعلی ادامه یابد و فشارها و تهدیدها از سر گرفته شود، ایران تصمیم خواهد گرفت و خروج از این معاهده نیز به عنوان یک گزینه مطرح است.
حاکمیت ایران بر تنگه هرمز مطلق است
وی با اشاره به توانمندیهای نظامی ایران تصریح کرد: امروز حاکمیت ایران بر تنگه هرمز مطلق است و هیچ شناوری بدون اجازه ایران نمیتواند از این مسیر عبور کند. ما شاهد ضربات موثر رزمندگان به تجهیزات، پهپادها و ناوهای و سایر تجهیزات پیشرفته دشمن در منطقه هستیم که نشاندهنده اقتدار نظامی ایران است.
امام جمعه دیّر گفت: کشورهایی که سالها برای تأمین امنیت خود به آمریکا وابسته بودهاند، دریافتهاند که این کشور حتی نمیتواند از پایگاههای خود محافظت کند. پیام ما به کشورهای خلیج فارس این است که نیروهای آمریکایی را از منطقه خارج کنند؛ ایران اسلامی حامی و تأمینکننده امنیت منطقه است و خلیج فارس متعلق به خود ساکنان آن است.
حسینی در پایان، ضمن تجلیل از پیروزیهای رزمندگان یمنی در جبهه مقاومت و تأکید بر حق حاکمیت یمن و گروههای مقاومت، مداخلات کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه را رد کرد و گفت: یمن بخشی از جبهه مقاومت است و اگر نیاز به کمک داشته باشند، ما در کنارشان خواهیم بود؛ اما آنها از کسی دستور نمیگیرند. عربستان باید دست از محاصره ظالمانه یمن بردارد و بر سر میز مذاکره بنشیند، در غیر این صورت، تبعات این بیثباتی بر تمامی داراییهای او خواهد بود.
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