امام جمعه گناوه: ایران اسلامی یک ابرقدرت نوظهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه گناوه با اشاره به آخرین تحولات دفاع مقدس جنگ رمضان اظهار کرد: طی ۳۴ روز از این جنگ تحمیلی ، دو پیروزی بزرگ و راهبردی برای هویت ملی کشور ما ثبت شده است که در تاریخ ملت غیور و سربلند ایران اسلامی ثبت خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاب آوری نظامی و در هم شکستن افسانه شکست ناپذیری دشمن اولین دستاورد و پیروزی این جنگ است ،اظهار کرد: جنگ رمضان یک جنگ تمام الکترونیک و مقابله با ۲ کشور با توان نظامی و مجهزترین امکانات است اما ایران اسلامی علیرغم تحریم های ظالمانه ۴۷ ساله و محدودیت ها و توطئه ها و تهدیدهای دشمنان، با نبوغ و فکر ایرانی و توان و شجاعت در برابر دشمنان با صلابت و قدرت ایستاده و از مرحله دفاع عبور کرده و به مرحله تحمیل خواسته های خود به دشمن رسیده است.

وی با بیان اینکه دومین پیروزی راهبردی ایران اسلامی در این جنگ تاب آوری اجتماعی و بن بست رویاهای دشمن است،افزود: بزرگترین قمار دشمن در ۳۴ روز جنگ رمضان ایجاد وحشت و درهم شکستن وحدت و اتحاد ملت ایران بود تا شاید بتواند از این طریق در جامعه از درون فروپاشی ایجاد کند ،اما حضور یکپارچه و گسترده مردم در میدان با همه تهدیدها و توطئه های دشمنان رئیس جمهور آمریکا را مجبور کرد که با ادعای دروغ بگوید این حضور هوش مصنوعی است.

وی ادامه داد: نظام مقدس اسلامی در جان مردم جای دارد و ملت ایران برای دفاع از کشور و نظام اسلامی تمام هستی خود را در طبق اخلاص گذاشته و به میدان آمده اند.

امام جمعه گناوه افزود: تا کنون بیش از ۸ میلیون نفر در پویش «جانفدای ایران» برای دفاع از کشور ثبت نام کرده اند و ملت ایران همچون کوه استوار، باصلابت و شجاعت در برابر دشمنان ایستاده است.

وی ادامه داد: ایران اسلامی طی یک ماه این جنگ تحمیلی اثبات کرد که دیگر تنها یک بازیگر منطقه ای نیست بلکه یک ابرقدرت نوظهور است که نظم تحمیلی غرب را به چالش کشیده است.

وی اضافه کرد: دشمنان نمی توانند عظمت،استقلال ، اراده و صلابت ایران اسلامی و تاب آوری و حضور ملت در میدان و وحدت و یکپارچگی بین مردم و مسئولان را تحمل کند لذا در برابر این قدرت مستاصل و درمانده شده است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز رئیس جمهور متوهم آمریکا به دروغ ادعای مذاکره با مسئولان ایران را مطرح می کند تا وحدت و انسجام در کشور ما را از بین ببرد اما از لحاظ قانونی صلح و جنگ دست فرماندهی کل قوا و رهبر فرزانه انقلاب است و همه تحت فرمان ایشان هستند .

تنگه هرمز،تنگه احد انقلاب

وی با بیان اینکه رهبری فرمودند «ما باید تنگه هرمز را حفظ کنیم»ادامه داد: امروز ۳۴ روز از بستن تنگه هرمز و تنگه احد انقلاب،گذشته است و مدیریت ما بر این تنگه هوشمندانه است و نباید در این زمینه فریب حیله دشمن را خورد.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: دشمنان ۴۷ سال ایران اسلامی را تحریم کردند اما امروز در برابر کشور ما به التماس افتاده اند و اقتصاد جهان به برکت خون شهدا،امام شهدا و فرمانده شهید دلیر تنگستان شهید تنگسیری ،در دست قدرتمند ملت و نیروهای مسلح ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه تمام توطئه ها و دسیسه های دشمن با حضور گسترده مردم در میدان،وحدت و انسجام و هوشیاری ملت و مسئولان ونیروهای مسلح خنثی شده است،افزود: دشمن همه سناریوها را به کار برد شاید بتواند بر اراده ملت ایران غلبه کند و بتواند به اهداف خود برسد اما هرگز به اهداف خود نرسیده و نخواهد رسید.

امام جمعه گناوه ادامه داد: دشمن در مواجه با ملت ایران مستاصل و درمانده شده و مجبور به حمله به زیرساخت ها و مراکز علمی و آموزشی و مسکونی و جنایات جنگی شده است و در حال آخرین تلاش های خود است اما ملت ایران و نیروهای مسلح ایران اسلامی آماده اند تا دشمن خطای دیگری مرتکب شود تا شکستی مفتضحانه برای همیشه در تاریخ آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت و ماندگار شود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز برای جهان به اثبات رسید که در این جنگ دست برتر با ایران اسلامی است و دشمن در این جنگ قدرت برتر نیست.

وی با اشاره به نمونه هایی از پیروزی های نیروهای مسلح ایران اسلامی در مواجهه با دشمن آمریکایی صهیونیستی گفت: همه این پیروزی ها عزت و افتخار و در سایه عنایت الهی و دعاهای مردم و صلابت و پایداری ایران اسلامی حاصل شده است.

وی بیان کرد: دشمن ادعای از بین بردن نیروی نظامی ایران را دارد اما پیروزهای کشور ما در عالم بی نظیر و نشان از عزت و عظمت و قدرت ایران اسلامی است .

وی گفت: ایران اسلامی اهل جنگ و تجاوز به هیچ کشوری نیست ولی در برابر دشمن متجاوز با تمام توان و قدرت ایستاده است.

امام جمعه گناوه با گرامیداشت یاد شهدا ،شهدای جنگ رمضان ، امام شهید و شهید سردار دریابان علیرضا تگسیری گفت: همه این شهدا مایه مباهات و افتخار هستند و اگر چه از میان ما رفته اند ولی راه و اهداف آنها برای همیشه تداوم خواهد یافت.