بذرپاش: نرخ عبور موشک از گنبد آهنین به ۹۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش، شامگاه پنجشنبه در بوستان دانشآموز شهر پیشوا و در سی و سومین گردهمایی شبانه مردم این منطقه، با اشاره به ناکامی دشمن در سه جبهه «تفرقهافکنی میان مردم و حاکمیت»، «ترور چهرههای شاخص نظام» و «جنگ اقتصادی»، اعلام کرد که حضور هوشمندانه مردم در عرصههای مختلف، نه تنها توطئه ساقط کردن حکومت را نقشبرآب کرده، بلکه موازین راهبردی جهان را به نفع جبهه مقاومت دگرگون ساخته است.
بذرپاش در ادامه، ضمن تشریح سه محور اصلی توطئه دشمن برای براندازی، اظهار داشت: استکبار با بهرهگیری از تجارب کودتای ۲۸ مرداد و رویدادهای دهههای پیشین، تصور میکرد با ایجاد گسست میان ملت و مسئولان و نیز ترور رهبری، ساختار ایران ظرف یک ماه فرو میپاشد؛ غافل از اینکه شهادت آیتالله خامنهای و دیگر فرماندهان نه تنها خللی در روند امور کشور ایجاد نکرد، بلکه موجب استحکام پایههای نظام و رشد مقاومت ملی شد.
وی با یادآوری جنگ دوازدهروزه اخیر، خاطرنشان کرد: با اینکه آمریکا همه توان نظامی و فناورانه خود را پشت رژیم صهیونیستی قرار داده بود، جمهوری اسلامی در کمتر از ۱۲ ساعت پاسخی سخت و کوبنده داد و امروز موجودی موشکها و پهپادهای کشور برای چندین ماه آینده کفایت میکند. چرخه تولید به بلوغ رسیده و نرخ عبور موشکها از گنبد آهنین دشمن از ۳۰ به ۹۰ درصد صعود کرده است.
بذرپاش در ادامه به جنبههای اقتصادی جنگ ترکیبی پرداخت و تصریح کرد: ابتکار ملت ایران در بستن تنگه هرمز، ظرف یک ماه قیمت نفت را ۷۰ درصد و قیمت گاز را ۷.۵ درصد جهش داد. تنها در بیست روز گذشته نیز ۱۰ تریلیون دلار از ارزش بازارهای بزرگ مالی جهان (از جمله ۵ تریلیون دلار از بازار آمریکا) نابود شد. همین موضوع باعث شده رسانههای غربی شاخصی مانند نیویورک تایمز و والاستریت ژورنال، این جنگ را «غیرراهبردی، اشتباه شخصی ترامپ و پیروزی حقیقت ایرانی» بنامند.
وزیر پیشین راه و شهرسازی با تأکید بر شکست اجماعسازی بینالمللی علیه ایران، گفت: امروز نه تنها همسایگان و کشورهای مسلمان، بلکه متحدان غربی آمریکا همچون انگلیس، فرانسه و آلمان نیز علیه این جنگ موضع گرفتهاند. دشمن با شعار ساقط کردن نظام آمد، اما اکنون ناچار است برای تردد کشتیها و تعرفههای بندری با ایران پای میز مذاکره بنشیند.
وی در پایان با یادآوری جایگاه تاریخی ملت ایران، اضافه کرد: روزی سه رئیسجمهور شوروی، آمریکا و انگلیس بدون اطلاع محمدرضا شاه در تهران تصمیمگیری میکردند، اما امروز محور مقاومت به رهبری ایران، در برابر باند جنایتکار آمریکا و اسرائیل ایستاده و ملت ما با الهام از عاشورا، پیروز نهایی این نبرد راهبردی برای نظم نوین جهانی خواهد بود.
