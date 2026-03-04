به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در تجمع مردم اردبیل بمناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب، در مقابل مسجد عالی قاپو اردبیل در سخنانی اظهار کرد: مردم ایران با صلابت و ایمان به وعده الهی در مقابل استکبار جهانی ایستاده است.

وی افزود: ما داغدار رهبر عزیز و امام شهیدان هستیم که معصوم وار زندگی کرده و دین شناس و مجاهد نستوه در میدان های مبارزه در مقابله با فراعنه زمان بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: تجمعات گسترده در شهادت رهبر معظم انقلاب نشان عزا و سوگواری نیست بلکه اثبات در معرکه جنگ و حاضر در میدان بودن است.

حجت الاسلام جعفرزاده افزود: دشمن همواره دچار خطای محاسباتی شده و تصور می‌کرد ایران مانند ونزوئلا یا سوریه است که دچار فروپاشی شود در حالیکه خون آریائی، دین نبوی، شیعه علوی و عشق فاطمی در وجود ایرانیان است و هرگز تن به ذلت نخواهد داد.

وی به عجز و ناتوانی دشمن در مقابله با نیروهای نظامی ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: دشمن در جبهه سخت نمی‌تواند بر نیروی نظامی قوی و پرصلابت ایران اسلامی غلبه کند لذا به جبهه نرم و جنگ اذهان و افکار روی آورده است.

حجت الاسلام جعفرزاده افزود: دشمن با نام بردن گزینه های فرضی برای جانشینی مقام معظم رهبری سعی در تشویش افکار می نماید که در این خصوص مجلس خبرگان رهبری با حساسیت و درایت بالا، رهبری غیور همانند شهید آیت الله خامنه ای را انتخاب و برای رهبری ایران اسلامی معرفی خواهند شد.

وی افزود: ولایت مداری، حمایت و اطاعت از جانشین رهبری وظیفه همه ما است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل وحدت کلمه را مهم ترین عنصر اقتدار، امنیت و قدرت نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: تمام صاحبان تریبون، اقوام مختلف و فعالان عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اگر با اقتدار حول محور اتحاد و وحدت کلمه حرکت کنند هیچ قدرتی نمی‌تواند به این همبستگی ضربه وارد کند.

حجت الاسلام جعفرزاده تاکید کرد: دشمنان خارجی با نیروی پرتوان رزمندگان سپاهی و ارتش شکست خواهند خورد اما در این میان افراد فریب خورده در جبهه باطل و جیره خوار دشمن باید بدانند اگر دنبال توطئه و آشفتگی در داخل کشور باشند توسط ملت غیور ایران و نیروهای نظامی ضربه سختی خواهند خورد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در پایان با ارج نهادن به مقام شامخ ولی امر مسلمین رهبر شهید آیت الله خامنه ای، بر ادامه راه آن بزرگ مرد تاریخ ایران اسلامی و شهدا تاکید کرد.