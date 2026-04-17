حجت الاسلام والمسلمین باقری ارومی: ادعای محاصره دریایی ترامپ پوچ بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های این هفته نماز جمعه منطقه مرزی ارشق با توجه به مذاکرات صورت گرفته بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به میزبانی کشور همسایه مسلمان و برادر پاکستان، روند این مذاکرات را متفاوت از دو مذاکره قبلی خواند و اظهار کرد: در مذاکرات قبلی ما برای دفع جنگ مذاکره می کردیم که در هر دو بار آمریکا با فریب زیر میز مذاکرات زد و جنگ را بر ما تحمیل کرد.

وی افزود: اما این بار در میانه یک جنگ و در شرایطی که دست ما در میدان نبرد کاملا برتر و بالاتر بود آمریکایی ها با واسطه کردن کشورهای متعدد مانند مصر و عمان بارها در خواست مذاکره دادند ولی ما بودیم که درخواست آنها را رد می کردیم و نمی پذیرفتیم. تا اینکه کشور پاکستان برای مذاکره تلاش کرد و ما شرایط خودمان را به آنها اعلام کردیم.

جانفشانی تا شکست کامل دشمن

وی تصریح کرد آینده وضعیت جنگ یا مذاکرات بستگی به رفتار طرف مقابل دارد و اگر به شروط ده گانه ایران کاملا عمل کردند و تجاوز علیه همه جبهه های مقاومت را متوقف کردند می توان به پایان جنگ اندیشید و اگر رفتار آنها نقض آتش بس بود ما محکم تر از قبل و با قوای بیشتر تا شکست کامل آنها در میدان نبرد جانفشانی خواهیم کرد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق اقدام مضحک ترامپ در محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران و جلوگیری از عبور و مرور کشتی های جمهوری اسلامی را ادعایی تو خالی دانست و گفت: ترامپ در برابر مسدود شدن تنگه هرمز بر روی کشتی های دشمن و وابستگان آنها چنان عصبانی است که چنین حرف های پوچ و تو خالی می زند و علیرغم ادعای محاصره دریایی ترامپ در همین چند روز اخیر چند برابر فروش ماهانه خود نفت فروخته و آن را به سلامت عبور داده ایم.

حجت الاسلام باقری ارومی روز ارتش و سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم تبریک گفت و از شجاعت، دلاوری و حضور جانانه ارتش و سپاه پاسداران در مقابل تجاوز دشمن و دفاع از حریم کشور و انقلاب اسلامی آنان تقدیر و تشکر کرد و امنیت کشور را مدیون و مرهون این عزیزان دانست.