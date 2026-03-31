حجتالاسلام محمدجواد قربانی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان مرزی بیله سوار اظهار کرد: شهرستان مرزی بیلهسوار از همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی که با طراحی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب اسرائیل کلید خورد، شاهد حضور فعال و مردمی روحانیون در عرصههای مختلف بود. این حضور نه تنها در عرصههای تبلیغی و معنوی، بلکه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و پشتیبانی از رزمندگان نیز بهصورت مستمر ادامه داشته است.
وی با تشریح بخشی از این فعالیتها افزود: روحانیون شهرستان در کنار مردم، هر شب ساعت ۲۲:۳۰ در میادین اصلی شهر حضور مییافتند و با برگزاری تجمعات پرشور، همبستگی خود را با جبهههای حق علیه باطل اعلام میکردند. علاوه بر این، حداقل هفتهای یک بار دستههای عزاداری توسط هیئتهای مذهبی در سطح شهرستان برپا میشد که این دستهها پس از حرکت در معابر اصلی، در میدان مرکزی شهر به اوج خود میرسید و به یک گردهمایی بزرگ مردمی تبدیل میشد.
نشستهای تبیینی و برنامهریزی مدون
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیلهسوار در ادامه به اقدامات اخیر اشاره کرد و گفت: هماکنون نیز با توجه به شرایط منطقه و ضرورت تبیین ابعاد جنگ تحمیلی برای نسل جوان، نشستهای متعددی با حضور روحانیون ارجمند، ائمه جماعات و اعضای هیئتهای مذهبی مساجد برگزار شده است. در این نشستها، برنامههای مدون و منسجمی برای همافزایی فعالیتهای فرهنگی در شرایط کنونی تدوین و اجرایی گردیده تا رویکرد جهادی و انقلابی دوران دفاع مقدس زنده نگه داشته شود.
حجت الاسلام قربانی با تأکید بر استقبال گسترده مردم از خدمات فرهنگی و مذهبی اظهار داشت: در راستای حمایت معنوی و مادی از رزمندگان و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب، موکبها و ایستگاههای صلواتی در دو نقطه مهم از شهرستان راهاندازی شده است. نخست در مساجد سهگانه محل باباش و دیگر در موکب سیدالشهدا (ع) که در میدان اصلی شهرستان مستقر است. این ایستگاهها با پذیرایی از شهروندان و توزیع اقلام فرهنگی، فضایی سرشار از همدلی و شور انقلابی ایجاد کردهاند.
وی افزود: فعالیتها تنها به مرکز شهر محدود نمانده و در تمامی روستاهای بزرگ و پرجمعیت شهرستان از جمله روستای بابک نیز برنامههای ملی و مذهبی با محوریت حمایت از رزمندگان، ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و تجدید بیعت با امام راحل و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) برگزار شده است. این برنامهها با مشارکت فعال دهیاریها، شوراهای اسلامی و مردم ولایتمدار روستاها جلوهای از وحدت ملی و پشتیبانی همهجانبه از آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشته است.
تأکید بر استمرار برنامهها تا شکست اسرائیل
حجتالاسلام قربانی در پایان با آرزوی تداوم این حرکتهای مردمی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تأسی از فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که تأکید داشتند «اسرائیل نمیتواند کاری از پیش ببرد»، این برنامهها تا تحقق وعده الهی و نابودی کامل رژیم صهیونیستی با قوت بیشتری ادامه یابد. مردم ولایتمدار شهرستان بیلهسوار همواره ثابت کردهاند که در تمام صحنهها پشتیبان نظام و رهبری هستند و این مسیر را تا رسیدن به اهداف نهایی ادامه خواهند داد.
نظر شما