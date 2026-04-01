حجت‌الاسلام جابر عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه بی‌نظیر مردم در جمهوری اسلامی، ۱۲ فروردین را نماد جمهوریت و مشروعیت مردمی دانست و اظهار کرد: تداوم این نظام در برابر تحریم‌ها و جنگ ترکیبی، یک معجزه و الگوی بی‌همتا در جهان است.

۱۲ فروردین؛ روز استقلال، آزادی و جمهوریت

وی افزود: ۱۲ فروردین، سالروز استقلال، آزادی و روز جمهوریت ایران اسلامی، روزی تاریخی و به‌یادماندنی است. مردم غیور و شجاع ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با حضور خود به انقلابی که با رنج‌های شهدا و امام راحل به ثمر رسیده بود، مشروعیت بخشیدند و نظام و حکومت خود را تأیید کردند. این نشان می‌دهد که اساس و پایه جمهوری اسلامی ایران، مردم هستند.

مردم؛ میداندار اصلی حکمرانی

امام جمعه شهرستان بیله سوار گفت: در هیچ جای دنیا این اندازه احترام، عزت و ارزش‌گذاری برای مردم وجود ندارد. در جمهوری اسلامی، حکمرانی، انقلاب، نظام و تصمیمات مراکز قدرت همگی بر پایه مردم استوار است و مردم میداندار اصلی این حکمرانی‌اند. مردم در انتخابات نقش اساسی دارند و تمام ارکان کشور از رهبری، خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس گرفته تا نهادهای دیگر، با حضور و عنایت مردم شکل می‌گیرند.

نظامی الگویی برای جهان

حجت الاسلام عزیزی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل، قانون‌مدار و برخوردار از قدرت مردمی و تأیید همگانی است. جمهوریت به معنای مشروعیت مردمی در کنار مشروعیت دینی، نظام اسلامی ایران را در جهان به الگویی ویژه تبدیل کرده است. امروز دنیا در برابر ایران اسلامی متحیر است.

ثروت بزرگ ایران؛ انسجام در بحران‌ها

وی افزود: چگونه حکومتی با ۴۷ سال تحریم‌های شدید و فلج‌کننده، و حتی در شرایطی که نزدیک به یک ماه است کشور زیر بمباران، موشک‌باران، ترور، شهادت رهبر عزیزمان، شهادت سرداران رشید و بمباران مراکز صنعتی و تولیدی قرار دارد، همچنان با اتحاد و انسجام ملی، همه را به شگفتی واداشته است؟ این بزرگ‌ترین ثروت ایران اسلامی است.

روح حماسی؛ راز ماندگاری انقلاب

امام جمعه شهرستان بیله سوار گفت: در جنگ تاریخ معاصر، جنگ مکتب‌ها، نظامات و الگوها، جنگ حکمرانی‌ها و قدرت‌ها، ایران با مردمانی غیور و سلحشور قد برافراشته است؛ مردمی که با جان، مال، حضور، شعار، میدانداری، تحمل و تاب‌آوری بی‌نظیر خود از نظام و انقلاب حمایت می‌کنند. این یک معجزه و اتفاق بی‌نظیر است؛ بازگشت روح به جهان بی‌روح. این روحیه حماسی، حضور حماسی، انقلاب حماسی و شور حماسی در هیچ نظام سیاسی دیگر دیده نمی‌شود.

ولایت فقیه؛ محور تمدن‌ساز انقلاب

حجت الاسلام عزیزی ادامه داد: این قدرت عظیم و شگفت‌انگیز تنها ویژه جمهوری اسلامی ایران است؛ چراکه این کشور از ابتدا بر پایه اقتدار، حضور و تأیید مردم، و با تلفیق قدرت (که از مردم است) و معنویت (که از خدا، پیامبر و مکتب عاشوراست)، حکمرانی ولایت فقیه را شکل داده است. نتیجه آن تبعیت مردم از ولایت فقیه، امام شهید و خلف صالحش، امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است و انشاالله این حکمرانی دینی و معنوی و این نظام سیاسی الگوی مدرن ولایی با محوریت ولایت فقیه، متصل به ظهور امام زمان(عج) و غایت نهایی این عالم خواهد بود.