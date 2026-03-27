به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد راثی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لیلان به اظهارات اخیر دونالد ترامپ واکنش نشان داد و آن‌ها را متناقض و نادرست توصیف کرد و افزود: ادعاهای مطرح‌شده از سوی ترامپ درباره توان دفاعی و موشکی ایران، وضعیت تنگه هرمز و موضوع مذاکره با ایران واقعیت ندارد.

وی تأکید کرد: آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام مانده و تلاش‌های اخیر برای میانجی‌گری با هدف پایان درگیری‌ها از سوی ایران رد شده است.

امام جمعه لیلان این تلاش‌ها را «عملیات فریب» و تلاشی برای بازیابی توان آمریکا عنوان کرد و افزود: براساس برآوردهای اطلاعاتی، احتمال برنامه‌ریزی پنتاگون برای عملیات زمینی وجود دارد که در این صورت، ایران پیش از هرگونه اقدام، آمادگی لازم را برای مقابله با اهداف دشمن متخاصم خواهد داشت.

حجت‌الاسلام جواد راثی به تهدیدات حمله زمینی احتمالی دشمن واکنش نشان داد و افزود: نیروهای مسلح، جوانان و بسیجیان ایران آماده مقابله با هرگونه عملیات زمینی هستند و استقبال از ثبت‌نام داوطلبان برای اعزام به جبهه را نشان‌دهنده این آمادگی دانست.

وی همچنین به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران طی ۴۷ سال گذشته اشاره کرد و از ایجاد شبکه‌ای گسترده از تأسیسات زیرزمینی، تونل‌ها، سنگرها و مراکز فرماندهی مستحکم در سراسر کشور خبر داد.

راثی گفت: قدرت هوایی و دریایی آمریکا در درگیری‌های اخیر تضعیف شده و جنگنده‌ها و ناوهای این کشور مورد هدف قرار گرفته‌اند.

امام جمعه لیلان با اشاره به وضعیت تنگه باب‌المندب، اعلام کرد: در صورت ادامه تجاور دشمن صهیونی آمریکایی به خاک ایران، کشور یمن در حمایت از ایران وارد جنگ با دشمن خواهد که این موضوع افزایش شدید قیمت نفت را در پی خواهد شد.

راثی ادامه داد: کشورهای اروپایی به دلیل درک قدرت ایران و ترس از پیامدهای اقدام علیه این کشور، از کمک به آمریکا خودداری کنند.

امام جمعه لیلان در پایان هشدار داد: در صورت آغاز عملیات زمینی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه مانند «العدید» در قطر، «ناوگان پنجم» در بحرین، «الظفره» در امارات، «عین‌الاسد» و «اربیل» در عراق، و پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین تصرف خواهند شد.