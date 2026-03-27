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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

تخریب کامل ۱۳ پایگاه آمریکایی در خاورمیانه

تخریب کامل ۱۳ پایگاه آمریکایی در خاورمیانه

یک رسانه آمریکایی از تخریب کامل دستکم ۱۳ پایگاه این کشور در خاورمیانه در پی حملات ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد که دستکم ۱۳ پایگاه آمریکایی در خاورمیانه در پی حملات موشکی و پهپادی ایران کاملا تخریب و خالی شده‌اند.

تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند، از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

تخریب کامل ۱۳ پایگاه آمریکایی در خاورمیانه

کد مطلب 6785081

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    نظرات

    • احمد IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
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      پاسخ
      اگه ایران ازهم اکنون ۹۰درصد قدرت نظامیش رو برای ضربه به اسرائیل استفاده کنه وباکمک حزب الله بتونن اسرائیل رو زمین گیرکنندطوریکه اسرائیل دیگه نتونه هیچگونه حمله ای ازخاک خودش انجام بده،قطعا آمریکاهم به تبعیت ازاسرائیل عقب نشینی میکنه.بیشترپایگاههای آمریکادرکشورهای عربی تقریبا فلج شدند والان بهتره که ایران باتمام قوا وبدون وقفه تمام تاسیسات نظامی،اقتصادی وپناهگاههای اسرائیل روسرنگون کنه.البته فکرمیکنم حملات اسرائیل ازخارج ازاسرائیل ونقطه ای امن انجام میشه

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