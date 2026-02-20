امام جمعه لیلان: ماه رمضان فرصت تربیت نفس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تأکید بر اهمیت تقوا و جایگاه ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی بی‌بدیل برای خودسازی و تربیت نفس دانست و در بخش سیاسی خطبه‌ها نیز با اشاره به تحولات منطقه‌ای و فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دوران قلدری آمریکا به پایان رسیده و ابتکار عمل در دست ایران است.

وی در ابتدای خطبه‌ها با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا عامل نجات انسان از طوفان‌های زندگی و هلاکت‌های دنیوی و اخروی است و انسان زمانی که از این دنیا کوچ می‌کند، به حقیقت و ارزش آن پی می‌برد.

امام جمعه لیلان با استناد به فرمایش پیامبر اکرم (ص) افزود: دنیا محل غفلت و بازی نیست و مسیر رستگاری تنها از راه مبارزه با خواهش‌های نفس و اطاعت از فرمان الهی می‌گذرد. به گفته وی، ماه مبارک رمضان بهترین میدان برای آزمون واقعی تقوا و تمرین خویشتن‌داری است.

راثی با اشاره به جایگاه ویژه ماه رمضان تصریح کرد: خداوند در این ماه با کرامتی خاص بندگان خود را مورد توجه قرار می‌دهد و ضیافت الهی در رمضان، ضیافتی روحی و معنوی است نه مادی. گرسنگی و تشنگی روزه‌دار، روح انسان را برای حضور در این میهمانی آماده می‌کند.

وی با بیان اینکه در روایات، خواب روزه‌دار عبادت و نفس کشیدن او تسبیح شمرده شده است، گفت: لحظه افطار از ارزش والایی برخوردار است و خداوند در آن زمان نگاه ویژه‌ای به بندگان روزه‌دار دارد و دعاهای آنان را مستجاب می‌کند. چنین فرصت معنوی در هیچ زمان دیگری از سال تکرار نمی‌شود.

امام جمعه لیلان در ادامه با هشدار نسبت به روزه‌خواری بدون عذر شرعی تأکید کرد: روزه سپری در برابر آتش جهنم است و بی‌توجهی به این فریضه الهی خسارتی بزرگ برای انسان به دنبال دارد. کسی که نتواند از یک وعده غذا چشم‌پوشی کند، چگونه می‌تواند در عرصه‌های مهم‌تری چون دفاع از ایمان، ناموس و کشور ایستادگی کند؟

ایران تسلیم فشارهای دشمن نخواهد شد

راثی در بخش سیاسی خطبه‌ها با اشاره به افزایش فشارهای سیاسی، اقتصادی و روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تقابل ایران و آمریکا به مرحله حساسی رسیده است، اما ملت ایران هرگز در برابر تهدید و تحریم تسلیم نخواهد شد.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور آمریکا در شرایطی پیچیده قرار گرفته است، افزود: از یک سو رژیم صهیونیستی و جریان‌های تندرو او را برای آغاز جنگ با ایران تحت فشار قرار داده‌اند و از سوی دیگر با مشکلات داخلی سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

امام جمعه لیلان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت اعلام کرده هرگونه اقدام نظامی علیه کشور با پاسخ قاطع جبهه مقاومت روبه‌رو خواهد شد و هیچ پایگاه آمریکایی در منطقه در امان نخواهد ماند.

وی تنها راه خروج آمریکا از وضعیت کنونی را پذیرش توافقی بر پایه حفظ خطوط قرمز جمهوری اسلامی دانست و گفت: امروز ابتکار عمل در دست ایران است و طرف مقابل ناچار به پذیرش واقعیت‌های میدانی شده است.

راثی همچنین با اشاره به برخی اقدامات اقتصادی آمریکا علیه شرکای تجاری ایران، این سیاست‌ها را تلاشی برای افزایش فشار در روند مذاکرات توصیف کرد و افزود: مواضع قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی معادلات دشمن را بر هم زد و پیام روشنی از اقتدار جمهوری اسلامی به جهان مخابره کرد.

امام جمعه لیلان در پایان تأکید کرد: دوران قلدری آمریکا سپری شده و هر تهدیدی با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و ملت ایران با اتکا به ایمان و رهبری هوشمندانه انقلاب اسلامی، مسیر پیشرفت و عزت را ادامه خواهد داد.