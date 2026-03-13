به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد راثی در خطبه های این هفته نماز جمعه لیلان با تقدیر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: مردم همیشه در صحنه ایران زمان شناس بوده و همواره با حضور در صحنه جواب دندان شکنی را به دشمنان ایران و اسلام داده‌اند.

حجت الاسلام راثی به بیان توامندی های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و شناسایی آنها در منطقه اشاره کرد و ضمن هشدار به دشمنان خاطر نشان کرد: هنر عجیب ایران این است که خانه های امن و مخفیگاه های نظامیان آمریکایی و اسرائیل را در هتل های کشورهای عربی شناسایی و کشف و مورد اصابت قرار می دهد.

خطیب نماز جمعه لیلان به ناکام ماندن دشمن و اشتباهات آنها در حمله به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخته و افزود: ترامپ به غلط کردن افتاده و دنبال میانجی برای آتش بس است اما به ترامپ می گوییم همین الان جمهوری اسلامی ایران در حال مذاکره است منتهی این بار مذاکره کنتدگان دیپلمات ها نیستند بلکه رزمندگان و نیروهای مسلح در پشت لانچر ها و ملت غیور ما در کف خیابان ها هستند، واسطه تبادل پیام ها اینبار کاغذ و وزیر خارجه عمان نیست بلکه موشک های مخروبه ساز خرمشهر و فتاح و و قدر و عماد و بالستیک و هایپرسونیک و پهپاد ها هستند.

راثی ادامه داد: این بار ما وارد مذاکراتی شدیم که هم هوشمندانه است و هم شرافتمندانه که تا تحمیل تمام خواسته های خود و اخراج کامل شما از منطقه و تا پاکسازی کامل منطقه غرب آسیا از ارتش تروریستی آمریکا به جنگ ادامه خواهیم داد.

حجت الاسلام راثی در بخش دیگری از سخنان خود به شکست دشمن در تجاوز به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: ترامپ و نتانیاهو تغییر نظام ایران را در 3 روز اول جنگ پیش بینی کرده و حملات را آغاز کرده بودند که با درایت مردم انقلابی، نیروهای نظامی و امنیتی و انتخاب به موقع سومین رهبر انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبری با شکستی سنگین در معادلات خود روبرو شدند.