امام جمعه لیلان: ایستادگی ملت ایران معادلات آمریکا را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد راثی، در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه لیلان با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، به بررسی تحولات اخیر منطقه پرداخت و اظهار داشت: ۴۹ روز از آغاز جنگ میگذرد، و آمریکا نهتنها هیچ دستاوردی نداشت بلکه بسیاری از موقعیتهای خود را نیز از دست داد. امروز حتی رسانههای خودشان اعتراف میکنند که آمریکا در چهار جبهه شکست خورد؛ در جبهه نظامی، تنگه هرمز، عرصه سیاسی و دیپلماسی، و جبهه اخلاقی.
او افزود: در آغاز جنگ، آمریکا ۱۵ شرط برای پایان درگیریها تعیین کرده بود اما ایران با اقتدار در میدان ایستاد، تا جایی که شرایط از سوی ما تعیین شد. در مذاکرات پاکستان از موضع قدرت حاضر شدیم و پس از ساعتها گفتگو به طرف مقابل گفتیم هنوز زبان مذاکره را یاد نگرفتهاید.
امام جمعه لیلان ادامه داد: امروز ترامپ به دنبال راهی برای خروج از بنبست است و ما صریحاً اعلام کردهایم تا زمانی که سند آزادسازی پولهای بلوکهشده امضا نشود و آتشبس واقعی در لبنان برقرار نگردد، سخن از مذاکره بیمعناست. فشار ملت ایران بر آمریکا آنچنان سنگین بود که در تاریخ معاصر بیسابقه است.
وی با اشاره به تحولات لبنان گفت: حزبالله لبنان در این جنگ قدرتمندتر از همیشه ظاهر شد و حملات سنگینی را به دشمن وارد کرد. حتی برخی منابع رسانهای رژیم صهیونیستی نیز اذعان کردند که ضربات حزبالله در شمال اسرائیل از حملات موشکی ایران اثرگذارتر بود. این فشارها باعث شد ترامپ شخصاً از نتانیاهو بخواهد آتشبس را بپذیرد.
راثی همچنین اظهار کرد: آمریکا پس از این شکست، تلاش کرد با طرح مذاکره میان لبنان و اسرائیل، شکست خود را بپوشاند و چهرهای طرفدار لبنان از خود نشان دهد؛ در حالی که هدف اصلی، تضعیف حزبالله و مخدوش کردن جایگاه ایران در افکار عمومی لبنان بود.
وی در ادامه خطبه گفت: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در میدان نبرد از جریان مقاومت دفاع میکند، در عرصه سیاسی نیز پشتیبان مظلومان منطقه است. تولید و انتقال تجهیزات دفاعی به محور مقاومت لحظهای متوقف نشده است و تصمیم حزبالله برای آتشبس نیز با هماهنگی و حمایت ما انجام شد، تا آبروی ملتهای منطقه حفظ شود و دشمنان حقیقت را دریابند.
امام جمعه لیلان ادامه داد: تغییر در معادلات بینالمللی به نفع ایران بوده و هژمونی آمریکا رو به افول است.
وی با اشاره به وابستگی متحدان آمریکا به انرژی منطقه، بیان داشت: فشارهای وارده بر آمریکا برای برداشتن محاصره ایران افزایش یافته است.
حجتالاسلام راثی تاکید کرد: آمریکا در شرایط دشواری قرار دارد، ادامه جنگ پرهزینه و تن دادن به شرایط فعلی نیز تبعات اقتصادی سنگینی برای آمریکا و اروپا خواهد داشت.
وی افزود: ایران با کنترل تنگه هرمز، خسارات قابل توجهی به آمریکا وارد کرده و آمریکا در هیچیک از اقدامات خود موفق نبوده است.
وی همچنین به احتمال تغییر شکل جنگ توسط آمریکا و آغاز غافلگیرانه آن اشاره کرد و از آمادگی ایران برای مقابله با تهدیدات احتمالی خبر داد.
نظر شما