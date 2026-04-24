امام جمعه لیلان: جنگ ایران با آمریکا چهار وجهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبههای نماز جمعه این هفته لیلان، ضمن تبریک دهه کرامت و سالروز میلاد امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)، جنگ کنونی را جنگی چندوجهی شامل ابعاد نظامی، اقتصادی، روانی و رسانهای دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در تمامی این جبههها با آمریکا درگیر است و برای پیشبرد اهداف خود در این جنگ چهاربعدی، تقسیمکاری مشخص در سطوح عالی حاکمیت صورت گرفته است.
وی افزود: نیروهای مسلح کشور از جمله سپاه پاسداران و ارتش، مأموریت دارند منافع نظامی و اقتصادی آمریکا و رژیم صهیونیستی را در منطقه هدف قرار داده و قدرت دفاعی ایران را به نمایش بگذارند. در جبهه دیگر، شهید لاریجانی و پس از وی قالیباف، مسئولیت خنثیسازی عملیات روانی ترامپ و پاسخگویی به گزافهگوییهای وی را بر عهده داشتهاند.
امام جمعه لیلان با اشاره به مأموریت دولت در اداره امور و خدماترسانی به مردم برای جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی، تصریح کرد: بسیج، روحانیت و گروههای جهادی علاوه بر جهاد تبیین، در راستای پشتیبانی داخلی، تأمین امنیت شهری و مقابله با آشوبهای احتمالی، در کنار نیروهای انتظامی، امنیتی و امدادی ایستادهاند.
حجتالاسلام راثی، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه را سرباز میدان دیپلماسی نظام دانست و خاطرنشان کرد: وی مأموریت دارد در عرصه بینالمللی چهرهای صلحطلب و ضد جنگ از ایران به نمایش بگذارد و با کلمات و جملاتی که متعلق به حاکمیت است، عملیات روانی و رسانهای دشمن را خنثی کند.
وی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از شکلگیری ائتلاف جهانی علیه ایران، توئیت اخیر وزیر امورخارجه مبنی بر آزاد اعلام شدن تردد در تنگه هرمز در دوره آتشبس را عملیاتی تهاجمی و هوشمندانه ارزیابی کرد که معادلات جهانی را بر هم زد.
امام جمعه لیلان توضیح داد: ایران در تفاهمی، کلید عبور از تنگه هرمز را آتشبس لبنان قرار داد و پس از حصول آن، اعلام کرد تنگه باز است، اما با تعیین شروطی از سوی ایران، عملاً تردد برای کشتیهای متخاصم و غیرنظامی مقدور نبود.
حجتالاسلام راثی این بازی هوشمندانه را موجب به هم خوردن معادلات جهانی و قرار گرفتن ترامپ و نتانیاهو تحت شدیدترین فشارهای بینالمللی دانست و به واکنشهایی چون توقف خرید سلاح از آمریکا توسط عربستان و آغاز تحریم تسلیحاتی اروپا علیه اسرائیل اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیه شریفه «إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»، تقوا را ثمره علم و معرفت دانست و جهل را عامل سرگردانی و گمراهی انسان برشمرد.
امام جمعه لیلان، علماء را بیدارکننده و راهنمایان انسان در مسیر شناخت خود و پروردگار معرفی کرد و از نوجوانان و جوانان مستعد دعوت کرد تا با ثبتنام در حوزههای علمیه، فرصت گرانبها را غنیمت شمرده و به خود قیمت دهند.
