نظارت مستمر ۱۲ گشت یگان حفاظت بر اراضی کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند، روز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به حساسیت حفظ اراضی کشاورزی و باغات استان، از تشدید نظارت‌ها بر تغییر کاربری‌های غیرمجاز در ایام پایانی سال و آغاز سال جدید خبر داد و تأکید کرد: یگان حفاظت از اراضی کشاورزی با تمام توان پای کار است.

۱۲ گشت یگان حفاظت در مرکز استان و شهرستان‌ها فعال هستند

کردعلیوند اظهار داشت: ۱۲ گشت یگان حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات به صورت مستمر در مرکز استان و شهرستان‌ها از ۲۸ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه بر حفاظت از اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری توسط متخلفین تغییر کاربری غیرمجاز نظارت مستمر دارند.

وی بیان کرد: این گشت‌ها با بهره‌گیری از تجهیزات، به صورت شبانه‌روزی در حال پایش و رصد اراضی کشاورزی استان هستند.

تغییر کاربری غیرمجاز؛ تهدیدی جدی برای امنیت غذایی

مدیر امور اراضی لرستان با تأکید بر اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی باعث کاهش تأمین امنیت غذایی می‌شود.

وی توضیح داد: هر هکتار زمین کشاورزی که از چرخه تولید خارج شود، به معنای کاهش محصولات استراتژیک و وابستگی بیشتر به واردات است که این موضوع می‌تواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند.

اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و برگزاری کلاس‌های ترویجی

کردعلیوند با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه حفاظت از اراضی، افزود: با اطلاع‌رسانی درست برای کشاورزان و بهره‌برداران از طریق صدا و سیما، برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی، تلاش می‌کنیم آگاهی عمومی را نسبت به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی افزایش دهیم.

وی گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی یک وظیفه ذاتی و مهم برای همه افراد جامعه است.

گزارش ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛ همکاری مردم با یگان حفاظت

مدیر امور اراضی لرستان از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات، نسبت به گزارش آن اقدام کنند.

وی تأکید کرد: با گزارش‌های به موقع مردمی می‌توانیم در اسرع وقت ضمن برخورد قانونی از تغییر کاربری جلوگیری کنیم و مانع از تخریب بیشتر اراضی حاصلخیز استان شویم.

سامانه ۱۳۱؛ شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی

کردعلیوند خاطرنشان کرد: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تفکیک و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و با هدف ارتباط مردمی برای اطلاع‌رسانی جهت پیشگیری و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی، سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی استان به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی جهت برخورد با متصرفان و سودجویان در عرصه‌های ملی و اراضی کشاورزی است.

صیانت از اراضی کشاورزی؛ مسئولیت همگانی

مدیر امور اراضی لرستان در پایان تأکید کرد: صیانت از اراضی کشاورزی و باغات، حفظ امنیت غذایی و تأمین معیشت پایدار کشاورزان، نیازمند عزم همگانی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مردم استان است.

وی تصریح کرد: یگان حفاظت از اراضی کشاورزی با تمام توان و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نظارت‌های میدانی، اجازه نخواهد داد سودجویان به این سرمایه‌های ملی دستاندازی کنند.