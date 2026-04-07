شناسایی ۵۳۹۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل افشاری اقدم، فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور درباره آخرین گزارش مربوط به اجرای طرح تشدید پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی در تعطیلات نوروزی امسال، گفت: در نتیجه اقدامات و اجرای این طرح، ۵۳۹۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی، ۴۱۷۲ اخطاریه منتشر و ۶۳۹ مورد تغییرکاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی، قلع و قمع شد.

وی افزود: طی این مدت، ۱۴۱ گزارش از منابع و ۲۲۶ تماس مردمی با سامانه ۱۳۱ به شناسایی ۵۳۹۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی کمک کرد.

افشاری اقدم اظهار کرد: اجرای کامل مأموریت‌های یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور نشان دهنده تعهد و هوشیاری ما در حفاظت و صیانت از امنیت غذایی و منابع حیاتی این سرزمین است.

وی ادامه داد: یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور در قالب طرح تشدید نورزی پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی، برای پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ، ۱۹۶ نشست با دهیاران و ۱۶۳ نشست با کشاورزان برگزار کرد که گامی موثر در راستای پیشگیری از تخلفات بود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور بار دیگر از مردم خواست هرگونه مشاهده تخلف در اراضی کشاورزی را از طریق سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.