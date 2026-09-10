۵ هزار متر از اراضی کشاورزی باوی آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شریف شریفی صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ارزشمند و امانتی برای نسل‌های امروز و آینده است و حفاظت از این منابع، مسئولیتی همگانی و ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

وی افزود: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی علاوه بر کاهش سطح زمین‌های قابل کشت، می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، تهدید امنیت غذایی و از بین رفتن تدریجی منابع ارزشمند بخش کشاورزی منجر شود.

شریفی تصریح کرد: از این رو جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید با جدیت دنبال شود. برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تنها پس از وقوع تخلف کافی نیست، بلکه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و جلوگیری از شکل‌گیری تغییر کاربری‌ها در مراحل اولیه، از مهم‌ترین راهکارهای صیانت از اراضی کشاورزی است.

وی بیان کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تبدیل بی‌ضابطه این زمین‌ها، نقشی اساسی در حفظ تولید، پایداری بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی دارد؛ موضوعی که ضرورت همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، مراجع قضایی و عموم مردم را بیش از پیش نمایان می‌کند.