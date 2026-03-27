گروه هفت: آمریکا درباره حمله به ایران توضیح دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای خارجه گروه ۷، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را تحت فشار قرار دادند تا در دومین روز نشست خود در پاریس، در مورد اهداف جنگ علیه ایران توضیحاتی ارائه دهد.

روبیو در روز اول نشست که در نزدیکی پاریس برگزار شد، غایب بود. این نشست شامل وزرای خارجه کشورهای صنعتی بزرگ گروه ۷، یعنی انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا و نمایندگان اتحادیه اروپا است.

یوهان فادیفول وزیر خارجه آلمان، ابراز امیدواری کرد که روبیو همتایان خود را در مورد رویکردها و منافع آمریکا در جنگ علیه ایران مطلع کند.

فادیفول در اظهارات رادیویی از متحدان گروه هفت خواست تا با واشنگتن در مورد این جنگ که به سراسر خاورمیانه گسترش یافته و پیامدهای آن از مرزهای منطقه فراتر رفته است، به «موضع مشترک» دست یابند.

کشورهای گروه ۷ گرچه مخالفت جدی با مواضع آمریکا در جنگ افروزی علیه ایران اتخاذ نکردند، اما هیچ یک از آنها حمایت بی‌قید و شرط از این جنگ اعلام نکرده‌اند. این مواضع «نسبتا بی طرف» انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به دنبال داشته است.

ایوت کوپر، وزیر خارجه انگلیس نیز خواستار حل و فصل سریع جنگ شد تا ثبات منطقه‌ای ایجاد شود.