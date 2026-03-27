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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

گروه هفت: آمریکا درباره حمله به ایران توضیح دهد

گروه هفت: آمریکا درباره حمله به ایران توضیح دهد

وزرای خارجه گروه هفت از وزیر خارجه آمریکا خواستند تا اهداف جنگ آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران را تشریح کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزرای خارجه گروه ۷، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را تحت فشار قرار دادند تا در دومین روز نشست خود در پاریس، در مورد اهداف جنگ علیه ایران توضیحاتی ارائه دهد.

روبیو در روز اول نشست که در نزدیکی پاریس برگزار شد، غایب بود. این نشست شامل وزرای خارجه کشورهای صنعتی بزرگ گروه ۷، یعنی انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا و نمایندگان اتحادیه اروپا است.

یوهان فادیفول وزیر خارجه آلمان، ابراز امیدواری کرد که روبیو همتایان خود را در مورد رویکردها و منافع آمریکا در جنگ علیه ایران مطلع کند.

فادیفول در اظهارات رادیویی از متحدان گروه هفت خواست تا با واشنگتن در مورد این جنگ که به سراسر خاورمیانه گسترش یافته و پیامدهای آن از مرزهای منطقه فراتر رفته است، به «موضع مشترک» دست یابند.

کشورهای گروه ۷ گرچه مخالفت جدی با مواضع آمریکا در جنگ افروزی علیه ایران اتخاذ نکردند، اما هیچ یک از آنها حمایت بی‌قید و شرط از این جنگ اعلام نکرده‌اند. این مواضع «نسبتا بی طرف» انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به دنبال داشته است.

ایوت کوپر، وزیر خارجه انگلیس نیز خواستار حل و فصل سریع جنگ شد تا ثبات منطقه‌ای ایجاد شود.

کد مطلب 6784974

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    نظرات

    • IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      با اتمام جنگ حالا در هر زمانی باید بدون اتلاف وقت ساخت سلاح اتمیو شروع کنیم این تنها راه تضمین امنیت برا ایرانه
    • IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
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      باید آمریکا را در دوره ترامپ تحریم و منزوی کنند.
    • کاردر IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      شما همه میدانید نوکر صهیونیسم جهانی هستید و هر وقت او اراده کند قربانی های خود را انتخاب میکند و ترامپ چون سگ نگهبانه با وفایی است اول انتخاب شد تا راه را برای شما تنبل‌ها باز کند اما این تو بمیری مثل قبلی‌ها نبود باید تاوان نوکری، که قربانی شدن هست را بدید ،تاوان رنج زنان و کودکان فلسطین و غزه، ایران و لبنان و عراق، ونزوئلا و لیبی و ویتنام،همه اینها رنج کشیدن تا شما نوکرهای صهیونیسم فکر کنید چقدر توانمندید اما خانه شما به سستیه عنکبوت است، وشما با وجود قدمت هم نمیتوانید برای کشورتان کشته شوید
    • علی IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      بابد امریکا ‌اسراییل غاصب جفتشون به غلط کردن بیوفتن که افتادن ولی به زبون نمیارن انشالله پیروزی رزمندگان اسلام. ‌بعد اون تربیت کردن حکام عربی که از اسراییل و امریکا کثافت حمایت کردن باید در زمان ‌مکان مناسب جواب اونا رو داد که الانم داریم میدیم حالا حالا ها باهاشون کار داریم
    • IR ۰۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      0 0
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      حتی گروه هفت نیز به سیاست های مستعمره سازی کشورها پی برده اند همانند نقشه ای که برای گرین لند دارد و تمام آمریکای جنوبی و حتی اروپا جزو مستعمرات خواهند شد پایان دمکراسی امریکایی و مستعمره کانادا در اینده

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