به گزارش خبرگزاری مهر، استانیسلاو کراپیونیک افسر سابق ارتش آمریکا در مصاحبه با راشاتودی، با اشاره به شکست واشنگتن در جنگ های مختلف از جمله جنگ ویتنام خاطرنشان کرد: پیروزی با برتری هوایی به دست نمی آید.

وی تصریح کرد: حمله هوایی آمریکا موجب انسجام مردم ایران دور پرچم کشورشان می شود.

این نظامی سابق درباره افزایش نفرت ایرانی ها از آمریکا در نتیجه بمباران‌ها گفت: ممکن است مردم از دولتشان راضی نباشند اما آنها می فهمند منشا بمب هایی که روی سر آنها ریخته می شود کجاست.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.