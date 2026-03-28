  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

نظامی سابق آمریکا: حملات هوایی به ایران موجب انسجام ملی می‌شود

یک نظامی سابق ارتش آمریکا اعلام کرد حملات هوایی به ایران موجب انسجام ملی در این کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، استانیسلاو کراپیونیک افسر سابق ارتش آمریکا در مصاحبه با راشاتودی، با اشاره به شکست واشنگتن در جنگ های مختلف از جمله جنگ ویتنام خاطرنشان کرد: پیروزی با برتری هوایی به دست نمی آید.

وی تصریح کرد: حمله هوایی آمریکا موجب انسجام مردم ایران دور پرچم کشورشان می شود.

این نظامی سابق درباره افزایش نفرت ایرانی ها از آمریکا در نتیجه بمباران‌ها گفت: ممکن است مردم از دولتشان راضی نباشند اما آنها می فهمند منشا بمب هایی که روی سر آنها ریخته می شود کجاست.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.

کد مطلب 6785671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها