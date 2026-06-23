روبیو مدعی شد: پرونده لبنان از ایران جداست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه شنبه در سخنانی متناقض با تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن ادعا کرد: ما مستقیما با دولت لبنان در ارتباط هستیم. پرونده لبنان از ایران جداست؛ زیرا لبنان یک کشور مستقل با دولت لبنانی است! ما قصد داریم با دولت لبنان مذاکره و توافق کنیم.

وی بی توجه به ادامه تجاوز غیرقانونی رژیم صهیونیستی به خاک لبنان همراه با نقض آتش بس، در سخنانی عوام فریبانه از استقلال بیروت سخن گفت و افزود: آینده لبنان متعلق به مردم لبنان از طریق دولت مستقل و منتخب آنهاست.

وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی از سر استیصال و درماندگی در برابر مقاومت لبنان، مدعی شد: اگر نیروهای نیابتی ایران موشک پرتاب کنند، خصومت‌ها در منطقه پایان نمی‌یابد!

مارکو روبیو برای سرپوش گذاشتن بر یکی از موقعیت های راهبردی راهبردی ایران در مقابله با متجاوزان، مدعی شد: هیچ کشوری مجاز به اعمال هزینه یا عوارض بر آبراه‌های بین‌المللی نیست!