فرار روبیو و ونس از تبعات انتخاباتی جنگ تحمیلی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی هافینگتون پست در گزارشی نوشت: مدت زمان جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران به حدود یک ماه می رسد اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جی دی ونس همچنان به شکل عجیبی در اینباره سکوت کرده اند.

این رسانه غربی افزود: این نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۸، مجبور خواهند شد تا حمایت علنی خود را از جنگی توضیح دهند که از همین حالا مورد نفرت مردم است.

هافینگتون پست به غیاب ونس و روبیو در نشست های مطبوعاتی درباره جنگ ایران اشاره کرد و نوشت: در حالی که انتظار می رفت این دو نامزد احتمالی انتخابات ۲۰۲۸، مسائل سیاست خارجی دولت ترامپ را در هفته های اخیر برای افکار عمومی تشریح کنند اسکات بسنت وزیر خزانه داری این وظیفه را به عهده گرفته است.

هافینگتون پست درباره فرار ونس و روبیو از میراث ترامپ نوشت: نامزدهای جمهوری خواهان در انتخابات آتی کنگره به ویژه آنها که مثل ونس و روبیو در دولت ترامپ خدمت کرده اند مجبورند درباره دلایل جنگ علیه ایران به افکار عمومی پاسخگو باشند.

این رسانه آمریکایی نوشت: جنگ علیه ایران مورد حمایت آمریکایی‌ها نیست زیرا موجب افزایش تورم و قیمت سوخت به مقدار بیش از یک دلار در هر گالن شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.