دریافت 31 MB کد مطلب 6785979 https://mehrnews.com/x3bHkp ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۴ کد مطلب 6785979 فیلم جامعه فیلم جامعه ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۴ گزارش خبرنگار مهر از حمله تروریستها به مناطق مسکونی شمال تهران گزارش خبرنگار مهر از اصابت پرتابه تروریستهای آمریکایی-صهیونی به شمال تهران را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط لحظه اصابت موشک هدایتشونده حزبالله به تانک مرکاوای اسرائیل قالیباف:پاسخ ایران به نحوی تنظیم شده که فروپاشی ارتش اسرائیل سرعت یابد دعوت قالیباف برای مطالعه گزارش رسمی سازمان ملل درباره جنایات اسرائیل حمله به یک منطقه مسکونی دیگر در ارومیه؛ ۴ واحد تخریب شد دستگیری و اعتراف جاسوس رسانه اسراییل که به مقدسات توهین میکرد کرمانپور: ۱۳۱۰ نوزاد طی جنگ رمضان در هرمزگان به دنیا آمده است برچسبها جنگ رمضان حمله به تهران حمله به ایران حمله رژیم صهیونیستی به ایران اسرائیل عملیات امداد و نجات
نظر شما