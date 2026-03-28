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کد مطلب 6785979
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۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۴

گزارش خبرنگار مهر از حمله تروریست‌ها به مناطق مسکونی شمال تهران

گزارش خبرنگار مهر از حمله تروریست‌ها به مناطق مسکونی شمال تهران

گزارش خبرنگار مهر از اصابت پرتابه تروریست‌های آمریکایی-صهیونی به شمال تهران را در این فیلم مشاهده می‌‎کنید.

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