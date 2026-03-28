۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

دعوت قالیباف برای مطالعه گزارش‌ رسمی سازمان ملل درباره جنایات اسرائیل

رئیس مجلس نوشت: اگر می‌خواهید بفهمید که چرا ایران برای انسانیت می‌جنگد و چرا اسرائیل تهدیدی جدی برای تمدن بشری به شمار می‌رود، این سه گزارش سازمان ملل را بخوانید. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس با انتشار گزارش هایی نوشت: اگر می‌خواهید بفهمید که چرا ایران برای انسانیت می‌جنگد و چرا اسرائیل تهدیدی جدی برای تمدن بشری به شمار می‌رود، این سه گزارش سازمان ملل را بخوانید.

وی با بیان اینکه آگاهی‌رسانی بخش مهمی از مقاومت است، تصریح کرد: این جنایت‌های جنگی را فقط به یک شکل می‌توان توصیف کرد: «بیش از آنچه یک انسان می‌تواند تحمل کند». عناوین این سه گزارش سازمان ملل عبارتند از:

۱- گزارش «آناتومی نسل‌کشی»

۲- گزارش «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی»

۳- گزارش «فراتر از آنچه یک انسان می‌تواند تحمل کند: استفادهٔ سیستماتیک اسراییل از خشونت جنسی علیه فلسطینیان»

