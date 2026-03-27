کرمانپور: ۱۳۱۰ نوزاد طی جنگ رمضان در هرمزگان به دنیا آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با حضور در شهرستان میناب از خانواده های شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه دیدار و پیام همدردی وزیر بهداشت را به خانواده های حوزه سلامت که فرزندان آنها در بین شهدا بود را ابلاغ کرد.

وی این اقدام را ناگوار و بدور از تصور بیان کرد و افزود: جنایتی را که آمریکا و اسراییل در میناب انجام دادند دنیا را تکان داد ، و ای کاش مسئولان مجامع بین المللی با حضور در این شهرستان از نزدیک این جنایت انجام شده را مشاهده می کردند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در بازدید از مراکز درمانی شهرستان میناب گفت: در طول این روزهای سخت که فشار مضاعفی بر کادر درمان ایجاد شده است همواره پای ملت ایران ایستادند.

کرمانپور گفت: رشادت های کادر درمان در امر خدمت به مردم در این شرایط یک جهاد است که همواره ادامه دارد وهمانند سایر مردم در میدان حضور دارند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اعلام یک خبر خوب در شرایط جنگ گفت: در استان هرمزگان از زمان شروع جنگ تا کنون ۱۳۱۰ نوزاد متولد شده است که نشان می دهد در شرایط سخت هم همچنان زندگی جاری است.

کرمانپور ضمن تشکر از رسانه ها گفت: از اینکه رسانه های هرمزگان پای مردم ایران هستند جای بسی تقدیر و تشکر دارد.

وی تصریح کرد: همانطور که تاکنون در میدان در کنار مردم پای این انقلاب و ایران بوده اید همچنان تا زمان پیروزی ایران بر دشمن به میدان داری ادامه دهید.