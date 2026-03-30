محور کندوان یکطرفه شد

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مسیر شمال به جنوب محور کندوان از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران مسدود شده و این محور به‌منظور تخلیه بار ترافیکی به‌صورت یکطرفه مدیریت می‌شود.

وی افزود: ترافیک در محورهای کندوان و هراز در برخی مقاطع نیمه‌سنگین تا سنگین است، اما تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به شرایط جوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در محورهای استان وجود ندارد و سطح جاده‌ها خشک است.

صادقی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس راه، سفر خود را با صبر و حوصله انجام دهند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.