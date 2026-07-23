سردار رادان: زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در حاشیه بازدید از مرز شلمچه گفت: خوشبختانه توفیق رفیق شد تا از مرز شلمچه برای بررسی روند ورود و خروج زائران اباعبدالله الحسین (ع) بازدیدی داشته باشیم.

وی اظهار کرد: تا امروز، آمار ثبت‌نام گذرنامه‌های زیارتی که مردم از طریق سامانه «پلیس من» دریافت کرده‌اند، از مرز ۶۲۰ هزار جلد عبور کرده است، همچنین بیش از ۳۰۰ هزار زائر تاکنون از مرزهای چندگانه کشور خارج شده‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه انتظار داریم در چند روز آینده پذیرای جمعیت بیشتری در پایانه‌های مرزی باشیم، افزود: خوشبختانه هماهنگی کاملی با دوستان عراقی برقرار است و سامانه «سجاد» در این مرز و نیز در طرف عراقی برقرار است که بر این اساس، مدت‌زمان ایستایی هر زائر برای شناسایی هویت و ثبت مهر گذرنامه نزدیک چهار ثانیه طول می‌کشد.

سردار رادان از زائران خواست مدیریت زمان سفر را جدی بگیرند و تاکید کرد: تقاضا داریم هموطنان سفر خود را کوتاه‌تر برنامه‌ریزی کرده و خروج از کشور را به روزهای پایانی موکول نکنند تا بتوانیم خدمات بهتری به آنان ارائه دهیم.