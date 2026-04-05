یادداشت مهمان- محمدکاظم انبارلویی فعال سیاسی و روزنامه نگار: ۱_ترامپ در مواضع اخیر خود مدام به در و دیوار می زند تا شاید "پنجره فرار" از یک شکست محتوم را پیدا کند.

تیم او مشغول پایان بندی آبرومندانه جنگ و جلوگیری از شکست مفتضحانه است. او حتی روی فرار از جنگ بدون توافق فکر کرده است!

۲_یادداشت ظریف در فارین افرز نوعی نشان دادن "پنجره فرار" به ترامپ است. او در این یادداشت با آنکه تصریح می کند مردم خشمگین ایران در میادین و خیابان ها،هرگونه سخن گفتن درباره پایان دادن جنگ از طریق دیپلماسی را "کفرآمیز" می دانند، اما شروع کرده است به کفرگویی به شرح زیر:

_ایران باید عبور امن کشتی های تجاری از تنگه هرمز را تضمین کند، آمریکایی ها نیز باید اجازه دهند که تنگه هرمز برای ایران باز باشد!

_ایران متعهد شود کل ذخایر غنی سازی شده خود را از طریق رقیق سازی به سطح مورد توافق ۳/۶۷ درصد برساند. همزمان آمریکا همه تحریم ها را پایان دهد!

_آمریکا باید فروش نفت و بازگشت عواید حاصل از آن را مجاز بداند. مجلس هم پروتکل الحاقی آژانس را تصویب کند!

۳_ظریف با آنکه اعتراف دارد در ایران گفتگو و مذاکره طرفدار چندانی ندارد، معلوم نیست او به نمایندگی از چه جناح، جماعت و مردمی دارایی های راهبردی ایران را به ثمن‌ بخس در پیشنهادهایی که مطرح کرده به حراج گذاشته است؟!

چرا ایران با جنگ رمضان دارایی راهبردی خود و استخراج آن از جغرافیای سیاسی دریایی خود در تنگه هرمز را حراج کند، آنهم در ازای اینکه آمریکا اجازه دهد تنگه هرمز برای ایران باز باشد.

مگر امریکایی ها مالک تنگه هرمز هستند؟

او هنوز نمی داند ایرانیان گلوی ترامپ را در تنگه هرمز به سختی دارند فشار می دهند و محصول این فشار ریزش و کاهش ارزش سهام در آمریکا و جهان سرمایه داری و افزایش بهای انرژی در این کشورهاست و مردم را در آمریکا و برخی کشورها به خیابان‌ها ریخته است.

ظریف به هنگامی که مردم و مجلس به فکر خروج از پیمان ان پی تی هستند، ذلیلانه همان پیشنهادات برجامی خود را تکرار کرده است که ترامپ آن را پاره کرده و در سطل آشغال انداخته است.

ظریف در حالیکه آمریکا به دلیل افزایش قیمت نفت و ضرب شصت نیروهای مسلح مجبور شده تحریم نفت را لغو کند، آن را آورده ترامپ برای معامله و مذاکره تلقی کرده است. ظریف آرزوهای بربادرفته ترامپ را به صورت پیشنهادات ایران مطرح کرده است.

۴_فارین افرز تیتری که برای مقاله ظریف زده، این است:

چگونه باید ایران به جنگ پایان دهد؟!

اگر ظریف این تیتر را پیشنها داده است، باید پرسید چرا جنگ باید با پیشنهادات فریب آمیز جدید آمریکا پایان یابد؟

اگر فارین افرز این تیتر را زده، باید از آنها پرسید این "باید" را برای پایان بندی جنگ وفق منافع آمریکا از کجا آورده است که به ظریف دستور داده برود دنبال "مفصل بندی" آن!

۵_مقاله ظریف فریاد می زند؛"راه معامله با ایران باز است"

اما میلیونها ایرانی در کف خیابان و صدها هزار نیروهای مسلح در میدان جنگ می گویند راه معامله بسته است! چرا ظریف حاضر نیست فریاد ۹۰ میلیون ایران را که ۳۵ روز در سرتاسر ایران فریاد می زنند، بشنود؟!

امروز از ایران یک صدا در داخل و خارج شنیده می شود. این صداهای حقارت آمیز چیست که ظریف از خودش درمی آورد و می خواهد به دشمن کوچه بدهد؟!

مردم همه پنجره ها را برای فرار دشمن بسته اند، او چرا می خواهد آن را باز کند؟!