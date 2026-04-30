۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۰

جزئیات و چرایی افزایش حقوق اعضای هیئت علمی؛ مقایسه حقوق با ۵ کشور دنیا

معاون موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: کشوری که برای اعضای هیئت علمی خود هزینه نمی پردازد، محکوم است که برای تصمیم‌گیری‌های کلان و ملی نادرست، هزینه‌های گزافی بپردازد.

احمدرضا روشن عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص تصمیم وزارت علوم برای افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی اظهار کرد: افزایش حقوق اعضای هیئت علمی طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد ۷۵ درصد قطعی نبوده بلکه ۱۵ درصد آن مرتبط با عملکرد هیئت علمی و ۶۰ درصد باقیمانده نیز به صورت پلکانی و بستگی به رتبه علمی و سابقه شغلی فرد دارد به طوری که برای بسیاری از اعضای هیئت علمی این افزایش کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

وی افزود: در مجموع، می توان درباره پیامدهای تصمیم افزایش حقوق اعضای حقوق هیئت علمی برای نظام آموزش عالی و توسعه کشور، ارزیابی مثبت داشت. مواردی مثل کاهش اختلاف دستمزد با کشورهای مقصد، کاهش مهاجرت نخبگان، کاهش اشتغال موازی (و حتی مشاغل نامرتبط) اعضای هیئت علمی در سایر بخش ها به عنوان شغل دوم و سوم، جذب استعدادها و نخبگان در بازار کار آکادمیک و در دانشگاه‌ها، افزایش بهره‌وری بر اساس نظریه دستمزد کارایی، افزایش وفاداری سازمانی، کاهش احتمال ترک دانشگاه و موسسات تحقیقاتی توسط نیروهای باکیفیت، ارتقای جذابیت شغل هیئت علمی برای نسل جوان و افزایش تمرکز بیشتر بر پژوهش و تدریس از تبعات مثبت افزایش حقوق اعضای حقوق هیئت علمی است.

روشن با بیان این که این تصمیم ضروری بود اما کافی نیست، تاکید کرد: ضروری بود چون ما با کاهش رتبه‌ ایران در نظام‌های رتبه‌بندی پیشرفت علمی مواجه بودیم. ضروری بود چون هزینه جایگزینی یک استاد تمام با ۲۰ سال سابقه، چه بسا چندین برابر حقوق یک سال اوست(هزینه جستجو برای استخدام جدید، آموزش، از دست دادن کارهای علمی نیمه‌تمام و ...).

استاد ایرانی برای خرید یک لپ‌تاپ یا اشتراک مجلات بین‌المللی (به دلار) باید ماه‌ها صرفه‌جویی کند

معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی افزود: این تصمیم، کافی نیست چون حقوق قابل قبول بدون بودجه پژوهشی و زیرساخت مناسب، مانند داشتن یک ماشین بنز با بنزین ناکافی است. استادان با حقوق بالا اما بدون دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی و تعاملات بین المللی، نمی‌توانند بهره‌وری متناسب داشته باشند. این تصمیم، درست بود، اما باید بخشی از بسته جامع ارتقاء جایگاه علم و آموزش عالی در کشور باشد. در ایران، حتی پس از افزایش حقوق، شکاف ارزی عمیق است. استاد ایرانی برای خرید یک لپ‌تاپ یا اشتراک مجلات بین‌المللی (به دلار) باید ماه‌ها صرفه‌جویی کند.

وی گفت: گرچه افزایش حقوق هیئت علمی یک تصمیم درست بود، اما بدون آن تصمیم، نظام علمی کشور در جهت فروریزی حرکت می کرد. کشوری که برای اعضای هیئت علمی خود هزینه نمی پردازد، محکوم است که برای تصمیم‌گیری‌های کلان و ملی نادرست، هزینه‌های گزافی بپردازد، چرا که اعضای هیئت علمی نقش اساسی در بازسازی و تصمیم‌سازی‌های کشور دارند. هرچند افزایش حقوق اعضای هیئت علمی گام مهمی در جهت کاهش شکاف دستمزد است، اما برای دستیابی به دانشگاه کارآمد باید همراه با سایر اصلاحات ساختاری از جمله در نظام جذب هیئت علمی و فرایند ارتقا باشد و دیگر اجزای بودجه آموزش عالی (پژوهشی، آزمایشگاه، کتابخانه و امکانات دانشجویی) هم باید بهبود یابد.

افزایش حقوق اساتید برای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی حیاتی است

روشن خاطرنشان کرد: به علاوه، افزایش حقوق اعضای حقوق هیئت علمی یک سیگنال سیاستی در مورد اهمیت دادن به علم است. افزایش حقوق هیئت علمی می‌تواند پیام نمادین بفرستد که دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و علم یک اولویت هستند. این سیگنال‌دهی برای جذب و نگهداشت سرمایه انسانی اهمیت حیاتی دارد.

معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با بیان این که مدل اصلی پرداختی به هیئت علمی در سطح جهان شامل حقوق پایه + مزایا + پرداخت‌های عملکردی است، گفت: در سیستم مالی و حسابداری دانشگاه ها، منبع پرداختی به اعضای هیئت علمی می تواند «پول سخت» (Hard Money) و یا «پول نرم» (Soft Money) باشد. پول سخت مثل بودجه عمومی دولت و یا موقوفات که ماهیت دائمی و با ثبات دارد و پول نرم مثل قراردادهای تحقیقاتی و یا کمک خَیرین که موقت و هدفمند است. در بیشتر کشورهای جهان، حقوق پایه استادان از منبع پول سخت است یعنی تضمین‌شده و مستقل از پروژه. به عبارت دیگر، درآمد اصلی هیئت علمی تقریباً در همه کشورهای دنیا از طرف دانشگاه یا دولت پرداخت می‌شود. اما درآمد تکمیلی می‌تواند از پروژه‌آوری، جذب گرنت و انعقاد قراردادهای تحقیقاتی باشد.

مقایسه حقوق اعضای هیئت علمی در ایران و جهان

وی با اشاره به تحقیقات علمی خود تصریح کرد: در تحقیقی که با عنوان مطالعه تطبیقی وظایف و جبران خدمات اعضای هیئت علمی انجام دادم نشان داده شد در سال ۲۰۲۳ درآمد ماهانه هیئت علمی در بدو ورود(استادیار پایه یک) در آلمان ۶۱۳۶ دلار، در امارات ۲۸۳۲ دلار، در برزیل ۱۲۹۴ دلار، در ژاپن ۳۶۱۶ دلار و در مالزی ۱۲۲۴ دلار است. اگر قیمت دلار در بازار آزاد در حال حاضر را حدود ۱۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم حقوق ماهانه هیئت علمی در آلمان معادل ۹۲۰ میلیون تومان، در امارات ۴۲۵ میلیون تومان، در برزیل ۱۹۴ میلیون تومان، در ژاپن ۵۴۲ میلیون تومان و در مالزی ۱۸۴ میلیون تومان به دست می آید و این اعداد، خود گویای پرداختی به هیئت علمی در بازار جهانی است. البته در بسیاری از کشورهای دنیا، بسته نهایی پرداخت به هیئت علمی فراتر از رقم حقوق مندرج در حکم استخدامی است و مواردی مثل حق مسکن، مالیات صفر، حق سفر، کمک های عائله مندی و سایر حمایت های رفاهی و علمی را شامل می شود. در حالی که حقوق یک هیئت علمی پایه ۳ شاغل در وزارت علوم طبق حکم استخدامی‌اش حدود ۳۵ میلیون تومان در دیماه سال ۱۴۰۴ بود.

روشن یادآور شد: بدون افزایش حقوق هیئت علمی، کشور ما در وضعیت پرولتاریزه شدن آکادمیک قرار می گرفت یعنی وضعیتی که با فرودستی اقتصادی قشر آکادمیک مواجه هستیم. وقتی استادان دانشگاه مجبور به عرضه نیروی کار خود به صورت تکه‌تکه در چند شغل می‌شوند، کیفیت علم و آموزش فرو می‌ریزد. ضمن اینکه رقابت جهانی برای استعدادهای علمی یک موضوع جدی است یعنی ما بازار جهانی استعداد داریم و حقوق و مزایا ابزار مهم ایجاد انگیزه‌ و علامت‌دهی انگیزشی به افراد مستعد است. کشورهایی مانند سنگاپور و یا کشورهای جنوبی خلیج فارس از حقوق بالا به عنوان ابزار ژئوپلیتیک علمی استفاده می‌کنند تا نخبگان را از سایر کشورها و حتی از آمریکا و اروپا جذب کنند. این «جنگ دستمزدها» باعث شده دانشگاه‌های آسیایی رتبه‌های جهانی خود را بهبود دهند. در تراز جهانی حقوق واقعی هیئت علمی ایران در پایین‌ترین رده قرار دارد. ضمن اینکه درآمد و پاداش‌ اندک به هیئت علمی، انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش در بین نسل های بعدی را کاهش می‌دهد.

درآمد هیئت علمی در کشورهای جنوبی خلیج فارس ۲ تا ۳ برابر کارکنان اداری است

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی درباره پیامدهای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی بیان کرد: یکی از پیامدهای افزایش حقوق اعضای حقوق هیئت علمی شامل نابرابری ادراک‌شده با سایر کارکنان دولت است که احساس بی‌عدالتی و تبعیض و در نتیجه، اعتراض شکل می‌گیرد. این اعتراض از دیدگاه شناختی، قابل درک است، اما از دیدگاه اقتصادی نهادی، جای تردید دارد، مانند اعتراض کارمند بایگانی بیمارستان به زیاد بودن حقوق جراح قلب در آن بیمارستان. این یک خطای شناختی است، نه یک مطالبه عادلانه. البته در همه کشورها هیئت علمی درآمد بیشتری از کارکنان اداری دارد. در کشورهای جنوبی خلیج فارس درآمد هیئت علمی ۲ تا ۳ برابر کارکنان اداری است.

وی افزود: در سالهای گذشته که افزایش حقوق اعضای هیئت علمی کمتر از ۱۰ درصد و متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر از ۲۰ درصد بود، کسی به اعتراضات و نارضایتی های اعضای هیئت علمی توجه نمی کرد. از این دیدگاه می توان گفت افزایش اخیر حقوق اعضای هیئت علمی در واقع نوعی ترمیم حقوق است و نه افزایش واقعی، یعنی با این افزایش، کاهش های قبلی قدرت خرید هیئت علمی تا حدودی جبران می شود.

روشن تاکید کرد: چند استدلال تکمیلی را در دفاع از افزایش درآمد هیئت علمی باید در نظر گرفت. برای ارائه خدمات هیئت علمی یک بازار جانشین وجود دارد یعنی عضو هیئت علمی دارای بازار کار بین المللی است در حالی که تقاضا برای خدمات کارمند اداری به بازار داخلی محدود است. همچنین معمولاً عضو هیئت علمی، دارای سرمایه انسانی انباشته‌شده بیشتری است. واقعیت این است که تضاد و رودررویی اعضای هیئت علمی و کارمندان، در نهایت، کارایی و بهره وری کل وزارت علوم را کاهش می‌دهد چون موجب تعارض سازمانی، کاهش سرمایه اجتماعی درون‌دستگاهی، بروکراسی تلافی‌جویانه، کاهش سرعت جریان کار و ایجاد وضعیت دوگانه نیروی کار می شود.

معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: از دیدگاه اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان، در ایران، سهم نیروی کار از درآمد ملی کم است و کسانی که دارایی زندگی‌شان فقط نیروی کارشان است معمولا سهم کمی از درآمد و ثروت ملی دارند. اما عزیزان همکار غیرهیئت علمی بهتر است برای افزایش حقوق خود تلاش کنند و نه برای کاهش یا جلوگیری از افزایش حقوق هیئت علمی. در کشورهای دیگر اگر هم اعتراض به کاهش قدرت خرید است معمولاً اعتراض علیه سیستم نظام پرداخت است، نه علیه همدیگر. یعنی اعتراض به خاطر کاهش درآمد واقعی و کاهش قدرت خرید، در جهان وجود دارد، اما نه واکنش منفی علیه سایر مشاغل، بلکه مطالبه متعادل‌سازی حقوق و مزایا برای خود است. با این جو و فضای به وجود آمده در وزارت علوم، برای مسئولین این وزارت، حفظ و یا ایجاد روحیه همبستگی بین گروه های مختلف شغلی، یک ضرورت حیاتی است و توجه به این موضوع، باید در اولویت های راهبردی وزارت عتف قرار گیرد.

روشن یادآور شد: برای همکاران غیرهیئت علمی مسیرهای مشخص پیشرفت شغلی، ایجاد کانون‌های شایستگی برای توسعه مهارت‌ها، تدوین نظام پاداش بر اساس بهره وری، تقویت مشارکت کارشناسان در انجام فعالیت پژوهشی در کنار اعضای هیئت علمی (که کارمندان را از «بازیکنان تدافعی» به «ذینفعان بهره‌وری» تبدیل می‌کند)، تقویت نظام رفاه سازمانی در کل دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، پیشنهاد می‌شود. دریافتی عزیزان غیرهیئت علمی باید طوری باشد که هزینه زندگی پایدار را تأمین کند. این باعث می‌شود اختلاف حقوق به احساس تبعیض تبدیل نشود. افزایش حقوق اعضای هیئت علمی قابل دفاع است اما بهتر است همراه با رشد درآمد متوازن برای کارکنان اداری باشد.

ضرورت شفاف‌سازی در زمینه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه بر رعایت عدالت تعاملی تاکید کرد و گفت: عدالت تعاملی بدین معنی است که در زمینه افزایش حقوق هیئت علمی باید شفاف‌سازی صورت می‌گرفت. چون اگر معیار افزایش حقوق (مثلاً کمبود نیرو، جذب استعداد، مهاجرت نخبگان، نقش در رشد اقتصادی و توسعه علمی و ...) توضیح داده نشود، نارضایتی سایر گروه‌های شغلی افزایش می‌یابد. بنابراین، بهتر است اسناد پشتیبان تصمیم به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی منتشر شده و در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی برای افکار عمومی توضیح داده شود. هر چند در سال‌های گذشته افزایش حقوق پزشکان و قضات و سایر مشاغل، بدون توضیح به افکار عمومی و بدون اقناع‌سازی و بی سروصدا انجام گرفت ولی اطلاع‌رسانی عمومی در این زمینه یک اصل است. به ویژه که آموزش عالی ایران نیازمند مشروعیت‌بخشی شناختی است. در فضایی که ارزش علم به‌خوبی تبیین نشود، تصویر کارآمدی دانشگاه در افکار عمومی کمرنگ باشد و اعتماد نسبت به علم و دانشگاه آسیب ببیند، هرگونه افزایش حقوق ممکن است به گروه‌ستیزی و تقابل منجر شود.

روشن خاطرنشان کرد: دانشگاه باید الگوی گفت‌وگو و همدلی باشد نه میدان رقابت و تضاد گروه‌ها علیه یکدیگر. دانشگاه زمانی پایدار می‌ماند که هم دانش تولید شود و هم اداره دانشگاه با آرامش و عدالت پیش برود. پیشرفت علمی بدون هماهنگی و همیاری هیئت علمی و کارکنان اداری ممکن نیست چون هر دو ستون یک سازه‌اند و بهبود وضعیت یک گروه، اگر همراه با توجه به سایر گروه‌ها باشد، انرژی هم‌افزای سازمان را چند برابر می‌کند. البته اگر همکاران غیرهیئت علمی به جای تقابل، استراتژی تعامل را در پیش می‌گرفتند مطمئناً اعضای هیئت علمی نیز در مراحل بعدی از افزایش حقوق و درآمد آنها حمایت بیشتری می کردند.

    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      پزشک میگه من پزشکم باید حقوقم بر اساس کشور آمریکا باشه. هیئت علمی میگه من باید حقوقم بر اساس کشور آمریکا باشه. معلم میگه حقوقم باید بر اساس آمریکا باشه. ببخشید ما داریم توی کشوری دیگه زندگی می‌کنیم. همه با سوار یک کشتی هستیم نمیشه عده ای بالانشین بشن بقیه هم گیر یه قرون دوهزار. کسی نگفته کارمند اندازه هیئت علمی بگیره ولی قرار نیست هیئت علمی هم چندین برابر یک کارمند بگیره. هیئت علمی نهایت دو برابر یک کارمند بگیره عادلانه هستش. غیر از این یعنی بی عدالتی! سیستم پرداخت حقوق کلا باید پیوسته باشه.
      • کاربر IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
        واقعا یه کارمند رو با یه هیئت علمی مقایسه میکنید؟ میدونید چه سختی‌هایی داره هیئت علمی شدن و پزشک شدن؟ اگر راحت بود که هر بیسوادی الان هیئت علمی بود. لطفا منفعت طلب نباشید و همه چی رو به نفع خودتون تحلیل نکنید. شما اگه الان هیئت علمی بودید هم میگفتید باید حقوقم ده برابر باشه. لازم به ذکره که من خودم کارمندم و اصلا عادلانه نیست این حرفتون.
      • علی IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
        دوست عزیز هیات علمی 10 تا 15 سال دیرتر از کارمند استخدام میشه تو سن بالا و تازه از صفر شروع می‌کنه کارمند محترم مسیر راحت تر را انتخاب کرده و در طول ده سال صاحب همه چی شده حتی ازدواج و فرزند هم داره اما هیات علمی ها عقب ماندند از همه چی چون مسیر سخت تر را انتخاب کرده . فلسفه حقوق بالاتر هیات علمی در دنیا همین هستش . تمامی پیشرفت های علمی اقتصادی نظامی دارویی صنعتی را هیات علمی ها خلق می کنند کاری که تولید علم خلق ثروت قدرت و امنیت می‌کنه و این وظیفه اصلی هیات علمی هاست که دیده نمیشه .
    • IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      کشور فقط به هیأت علمی نیاز داره؟ این کشور به مهندس، کارگر، کارمند نیاز نداره؟ سران دولت و مجلس چون اکثرأ هیأت علمی هستند چنین تصمیمی گرفتند؟ کاش حقوق بقیه اقشار جامعه هم با سایر کشورها مقایسه می‌شد و بطور متناسب، منصفانه و عادلانه، برا همه حقوق ها افزایش پیدا می‌کرد نه برای یک قشر خاص ذینفع !!!
      • علی IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
        شما باید برای حق خود بجنگید، و حقتان است، باید با همترازهای خودتان در کشور قیاس کنید.
      • محمد IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
        خودتون جواب خودتون را دادید. بزرگوار کمی اندیشه بفرمایید که مهندس، کارمند و در کل نیروی انسانی را چه کسی باید تربیت و پرورش دهد؟ مهندس کجا مهندسی یاد گرفته؟ وقتی حقوق استاد دانشگاه در حد خودش نیست آیا این استاد انگیزه ای دارد که مهندس خلاق پرورش دهد. مهمترین وظیفه استاد دانشگاه پرورش نیروی انسانی است.
    • شهروند ملتمس تفکر IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      یعنی واقعا بعضیا نمی فهمن یا منفعتشون در اینه که خودشونو بزنن به نفهمی و عوام فریبی کنن و قیاس های بی منطق داشته باشن؟؟؟؟ فرق هست بین مهارت و تجربه. experience vs. expertise. بین طلا و نقره فرقی نیست؟ یکی ممکنه کارای تکراری رو با همون روش به مدت 10 سال انجام بده، و یکی باید هر روز خودشو به روز کنه و با دنیا در ارتباط باشه. یکی در سن 30 سالگی از بهترین دانشگاه ها مدرک گرفته باشه و یکی در سن 45 سالگی به هر طریقی از هر جایی مدرک بگیره. یعنی فکر میکنن فرقی نداره؟ فقط مدرک مهمه؟ مفید بودن مهم نیست؟
    • IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      اون وقت چرا بقیه مشاغل با دیگر کشورها مقایسه نمیشه؟! این تفکرات صنفی نگر و رانت محور تیشه بر ریشه اقتصاد کشور زده است. در تمام کشورهای جهان هر شغلی نسبت به شغل دیگر یک حقوق شفاف و کاملا منطقی دریافت می کند. در کشور ما یکی ۲۰ میلیون حقوق میگیره یکی ۲۰۰ میلیون. سیستم پرداخت حقوق جزیره ای!
      • حسین IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
        سلام. اگر چشم به حقوق اعضای هیات علمی دارید زحمت بکشید و فرآیند بسیار پیچیده و طولانی جذب را طی نمایید
    • اکبر ابراهیمی IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      سلام اگر قرار است حقوق اعضای هییت علمی با کشور های دیگر مقایسه شود لطفا حقوق پرستاران و معلمین را با جهان مقایسه کنید
      • کاربر IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
        اون بزرگواران هم باید وضعشون بهتر بشه. نه اینکه کار و زحمت اساتید اونارو پایین بیارن. مراحلی طی شده. سطح انتظارات متناسب باشه.نباید افرادی که از 20 سالگی و 30 سالگی برای دل خودشون تفریح کردن (که کار بدی نکردن ضرورتا) با افرادی که پشت هم زحمت کشیدن و درس خوندن مقایسه بشن. حقوق هیئت علمی که پارسال تقریبا 27 تومن بوده (بدون مزایای اضافی) برای جوون 30 سال به بالا با اجاره تهران و هزینه مدرسه بچه ش، دو برابر هم بشه، کم میاره. چون تورم برای همه ست. همه باید برن بالاتر تا همه به دلالی نیوفتن تو خیابونا
    • شاکی از بی عدالتی IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      لطفاً همین تحلیل رو برای کارگر و کارمند بذارید. در جامعه ای که افراد علمی لایق پس زده میشوند و در سیکل گزینش رد میشن از کجا می‌فرمایید که بهترین ها جذب میشن. در جذب هم آنچه بهش بها داده نمیشه بار علمیه و نهایتا نخبگان مهاجرت میکنند. و جا برای کم لایقان باز میشه. ضمن اینکه همه گروه‌های شغلی باید با دلار آزاد و ۵ کشور مقایسه بشن
    • علی IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      یک طرفه به قاضی رفته و راضی برگشته به نظر من که حقوق هیات علمی در ایران با توجه به کاری که انجام می دهند و امتیازاتی که دارند خیلی هم زیاده
      • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
        اگر هیئت علمی امتیاز داشت ظرفیت خیلی از رشته های دکتری خالی نمی موند
      • آرمان IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
    • IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      البته حقوق هیات علمی در دانشگاه ازاد از حقوق کارگر ساده هم کمتر است. دیگر فاجعه به حدی است که برای حقوق اساتید مربی مبلغی اضافه می کنند تا به حقوق قانون کار برسه
    • علی DE ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      با سلام من با اینکه حقوق اعضای هیات علمی، و سایر مشاغل در ایران پایین است موافق هستم و امیدوارم زودتر این موانع برطرف شود. اما در مورد اینکه با حقوق کشورهای دیگر مثال اروپایی مقایسه میشود، بسیار مخالف هستم. مثلاً 6200 دلار در آلمان ناخالص است، در صورتی که خالص دریافتی در همین حقوق تقریبا 3700 دلار است، و اجاره یک آپارتمان 40 متری در شهر مونیخ ، برلین و.. آلمان 1800 دلار و شارژ آب و برق و گاز ، 300 تا 500 دلار ، هزینه خورد و خوراک و پوشاک یک خانواده سه نفره، حداقل 1000 دلار است.
    • IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      کارمند در کشورهای دیگه ۲۰۰۰ دلار میگیره اینجا بین ۱۱۰ تا ۲۰۰ دلار. از قرار دلار ۱۷۷ هزار تومن خیلی خوبه که به هیات علمی حقوق میدید. اما ۴۰۰۰ دلار بهشون بدید و ۲۰۰۰ دلار هم به کارمند و کارگر بدید. ما مردم ایران داریم به دلار خرج میکنیم اما درآمد فوق العاده ناچیزی به ریال داریم (اگه بیکار نشده باشیم البته). این انصاف نیست.
    • رضا نوروزی راد IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      لازم است در کشور فلسفه میزان حقوق روشن گردد. به نظر بنده (که کارشناس حقوق و دستمزد نیستم) میزان حقوق باید تابعی از تخصص، مهارت، سابقه، ارزش نوع خدمت و زمان صرف شده برای آن خدمت است. هر چند اینها عمده موارد بود و نه کل موارد (مثل شرایط سختی کار، بدی آب و هوا و ... را نگفتم). از میان این موارد مایلم یک مورد را باز کنم. ارزش خدمت: یک معلم و استاد دانشگاه به جز اینکه خودش به عنوان رول مدل است، کار او انسان سازی است. انسانی که بهترین خدمت را به دیگران ارائه می‌دهد، مثل یک عمار خوب، یک پزشک خوب و ...
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      سلام من هیات علمی هستم و در چند سال گذشته با مشکل معیشت روبرو بودم و بر خلاف میل باطنی به فکر مهاجرت بودم و به سختی به سر ماه می رسیدم و مشکلات دیگری. تشکر از شخصیتی که این متن را تحقیق کرده و برای روشن شدن اذهان نگارش کرده است.
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      حقوق کارمندان عزیز هم قابل احترام است و باید پی گیری شود تا به حق اصلی خود برسند و این بر عهده دولت و سازمانی است که در آن خدمت می کنند.
    • Halaj IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      اگر به مقایسه کردن باشد، چرا حقوق کارگران را در ایران با کشورهای دیگر مقایسه نمی کنید؟ چرا حقوق معلمان را در ایران با کشورهای دیگر مقایسه نمی کنید ؟ چرا حقوق دبیران را مقایسه نمی کنید؟ چرا حقوق کارمندان دولت را با کشورهای دیگر مقایسه نمی کنید؟؟ این توجیهات به هیچ عنوان قانع کننده نیست.
    • سعید IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      دانشگاه سرمایه استراتژیک هر کشور و عامل پیشرفت علمی و اقتصادی است. مشکلات اقتصادی اساتید باعث شده که ورود نخبگان به جایگاه هیات علمی کم شود که ضرر آن در بلند مدت برای کشور خواهد بود. پرورش مهندسین برجسته و تولید فناوری در دانشگاه اتفاق می افتند. کاهش مشکلات اقتصادی اساتید یعنی تولید دانش و مهندس خبره برای آینده ایران
    • اریا IN ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      با سلام بنده هیات علمی هستم با 22 سال سابقه رتبه ای اول دکترا و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران سالهاست برای امرار معاش خانواده م، مجبورم مسافر کشی هم بکنم، چرا فکر می کنید حقوق 40 میلیون برای یه هیات علمی زیاده؟ من اگر میخواستم مکانیکی بکنم الان بازنشسته بودم چهارتا چیز هم از خودم داشتم، اگه میخواستم کارمند باشم الان از خودم همه چیز داشتم و بازنشسته هم شده بودم، سالهایی که بقیه حقوق گرفتن و زندگی ساختن ما از جیب خوردیم و شب و روز تلاش کردیم،
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      متاسفانه خیلی از اطلاعاتی که توسط کارمندان علیه اعضای هیات علمی پخش میشه نادرست هست. حقوق یک استاد که تازه استخدام شده ۲۶ یا ۲۷ میلیون بود. این استاد که تازه توی سن ۳۵ سالگی به بالا استخدام شده و خونه و ماشین نداره و همه عمرش رو مشغول درس خوندن و پژوهش در بهترین دانشگاه های ایران بوده، الان با این درآمد چطور میخواد زندگی کنه؟ پول اجازه منزل و ... مخصوصا در شهرهای بزرگ اینقدر بالا هست که هیات علمی ها واقعا از پس مخارجشون برنمیان. با این افزایش حقوق شاید بتونن یک زندگی معمولی داشته باشند.
    • شبنم IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      سالیانه حقوق خیلی از کارکنان مختلف در ایران زیاد میشه کسی حرفی نمی زنه. بعد از سالها که کمی به فکر هیات علمی ها که جزء سرمایه های ارزشمند یک کشور هستند و بدون اونها پیشرفت کشور غیر ممکن هست، افتادند، اینقدر توی بوق و کرنا کردند که انگار کار غیر قانونی شده. این افزایش حقوقی هم که اعلام شده بخشی از اون در گرو عملکرد اونها و فعالیتهای پژوهشی هست و شامل همه نمیشه. خیلی از کارمندان محترم بر خلاف هیات علمی ها،بعد از اینکه از محل کار به منزل برمی گردند هیچ مشغله دیگه ای در ارتباط با محل کار ندارند
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      اعضای غیر هیات علمی چطور خودشون رو با هیات علمی ها مقایسه می کنند؟ هیچ وقت با هم قابل مقایسه نیستند.خیلی از کارمندان بعد از اینکه در دانشگاه جذب شدند رفتند دانشگاه های آزاد درجه ۳ و ۴ فقط یک مدرک گرفنند و حالا مدعی حقوق برابر با هیات علمی شدند و خودشون رو با هیات علمی که کلی سختی کشیده و دائم مشغول درس و پژوهش در بهترین دانشگاه ها بوده و در این مدت هم شغلی نداشته مقایسه میکنند. اصلا کسی که شاغل هست چطور رفته همزمان مدرک گرفته؟ سواد که فقط به مدرک نیست
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      آن دسته از اساتیدی که از لحاظ علمی واقعا قوی هستند و مقالات باکیفیت دارندو می توانند در پروژه ها گره ای از مشکلات کشور حل کنند طبق کشورهای دیگر حقوق دریافت کنند ،مابقی رتبه بندی شوند،متاسفانه بعضی اساتید قوی نیستنداستادی یدک می کشنددرصد پایین هستند ،بعضی از اساتید اینقدر قوی هستند برتری دارند بر اساتید آمریکا وو و.
    • مریم IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۰
      اساتید دانشگاه تا قبل از این افزایش حقوق بسیار پایینی داشتن. حتی شنیدم با سابقه ۱۵ سال حقوقشون به ۴۰ تومان هم نمی رسید. در حالی که کارشون واقعا سخت بود. یک استاد دانشگاه میتونه معادل یک پزشک متخصص در نظر گرفته بشه ولی حقوق پزشک کجا و استاد دانشگاه کجا. تازه الانم فکر کنم کمتر از ۵۰ درصد بهشون اضافه شده. و صدای همه کارمندا هم دراومده. خوبه آدم یه ذره انصاف داشته باشه. هر کس خودش رو اجازه میده با اساتید دانشگاه که بخاطر نجابت شون سکوت کردن و این مدت شکایتی از حقوق پایین نداشتن مقایسه میکنن.

