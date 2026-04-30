به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش، پدافند در نقاط مختلف تهران فعال شده و صدای پدافند هوایی در برخی مناطق غرب، مرکز و جنوب شرق تهران شنیده شده است.

صدای پدافند هوایی در تهران، ناشی از مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادهای شناسایی بوده است.