۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

فعال شدن چندین باره پدافند در تهران برای مقابله با ریزپرنده‌ها

فعال شدن چندین باره پدافند در تهران برای مقابله با ریزپرنده‌ها

دقایقی پیش چندین بار صدای ناشی از فعال شدن پدافند هوایی در نقاط مختلف تهران برای مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادهای شناسایی به گوش رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش، پدافند در نقاط مختلف تهران فعال شده و صدای پدافند هوایی در برخی مناطق غرب، مرکز و جنوب شرق تهران شنیده شده است.

صدای پدافند هوایی در تهران، ناشی از مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادهای شناسایی بوده است.

    • احمد IR ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۱
      وجودریزپرنده های شناسایی درآسمان ایران به این مفهومه که ماهنوزدرکشورمون تعدادزیادی جاسوس وخائن داریم که درحال گزارش به دشمنند.
      • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۱
        همه ریزپرنده ها نشان جاسوسی نیست
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۱
      چرا تا فرصت هست تعدادی سوخو نمی آورید ؟؟ برای حفاظت از آسمان‌ کشور نیاز داریم به جنگنده تمام عیار .

