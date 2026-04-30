به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «عمر مختار»، «آقای مهربان»، «شنا در زمستان»، «میخواهم حرف بزنم»، «کریون شکارچی»، «زیر سی و یک سال»، «چشمه جوانی»، «کشتی آنجلیکا»، «معلم»، «دستهای کوچک، قلبهای بزرگ»، «جنگ نفتکشها»، «ببعی قهرمان»، «اعلام اضطراری»، «الیور توئیست»، «اودهام سینک»، «جستجو در شهر»، «بازگشت دار و دسته یونسون»، «بالن»، «بر فراز برلین ۱۹۴۱»، «پرنده کوچک خوشبختی»، «خطوط ناموزون»، «صدای هند رجب»، «در مسیر باران»، «قهرمانی به نام کوآلا»، «سندباد و سارا»، «لونانا در انتظار معلم»، «روز هشتم» و «رابطه»؛ پنجشنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
شبکه یک سیما
فیلم سینمایی «عمر مختار» به کارگردانی مصطفی عقاد جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش میشود.
این فیلم با بازی آنتونی کوئین، الیور رید، راد استایگر و رافائل والون؛ در مورد زندگی عمر مختار، رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی در برابر اشغالگری نظامیایتالیا در دوران پیش از جنگ جهانی دوم است و آن دوران را به تصویر میکشد.
شبکه دو سیما
انیمیشن سینمایی «آقای مهربان» به کارگردانی سیدعلیرضا گلپایگانی و بهنام دلداده، جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: حیوانات بیشه متفقالقولاند که آدمها موجودات بسیار خطرناکی هستند و باید تا جایی که میشود از آنها دوری کرد و هر حیوانی با آدمها زندگی کند خصوصیات بد انسانها را به خود خواهد گرفت. با زخمیشدن کبوتر و افتادن او به دست انسانها، سایر حیوانات او را تنها میگذارند و دیگر حاضر به صحبت با او نیستند، ولی او اعتقاد دارد همه انسانها مثل هم نیستند و در میان آنها انسانهای مهربانی هم وجود دارند.
فیلم سینمایی «شنا در زمستان» به کارگردانی زندهیاد محمد کاسبی جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: علی مرتضایی نسب از معلمین آموزش و پرورش جهت تدریس به یکی از مدارس محروم کشور منتقل میشود. او با مشاهده وضع مالی مردم و جهل و فقر حاکم بر آنها درصدد کمک به مردم و از جمله شاگردانش بر میآید. دلسوزی مرتضایی نسب در مقابل دانش آموزان و رفتار خشن ناظم نسبت به بچهها آنها را رو در روی یکدیگر قرار میدهد. گرایش دانش آموزان به معلم خود و علاقه آنها نسبت به مرتضایی نسب باعث کینه و حسادت ناظم شده و ... .
مجید مجیدی، یحیی دیوانی، مسعود رحمانی، داوود قنبری و امیر کوت آبادی در این فیلم هنرنمایی کردهاند.
شبکه سه و پخش «چشمه جوانی»
فیلم سینمایی جدید «میخواهم حرف بزنم» به کارگردانی سوجیت سیرکار پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
این فیلم با بازی آبیشک باچان، آیلیا بامرو و جایانت کریپالانی؛ درباره آرجون مردی جوان، موفق، مغرور و کمی خودشیفته است که در رشته بازاریابی تحصیل کرده و در یک شرکت تبلیغاتی کار میکند. او از همسرش جدا شده و سه روز در هفته را با دختر هفت هشت سالهاش، ریا میگذراند. یک روز در یکی از جلساتش، سرفههای شدیدی میکند که او را به بیمارستان منتقل میکنند.
فیلم سینمایی جدید «کریون شکارچی» به کارگردانی جی.سی. چاندور جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آرون تیلور جانسون، فرد هچینگر، راسل کرو، آریانا دبوز و کریستوفر ابوت آمده است: سرگئی نوجوانی روسی الاصل است که همراه برادرش دیمیتری در یک کالج آمریکایی تحصیل میکند. پدر آنها، نیکولای، تبهکاری بین المللی و معروف است و البته سعی دارد، فرزندانش و مخصوصاً سرگئی را که فرزند ارشد اوست، مانند خود خشن تربیت کند.
فیلم سینمایی «زیر سی و یک سال» به کارگردانی کنجی تانی جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۸:۴۵ روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در این فیلم با بازی ریوما بابا، ماساکاتسو نموتو و سیجیرو ناکامورا خواهیم دید: کونو بازیکن فوتبال تیم ملی ژاپن است که به دلیل سی و یک ساله شدن دیگر نمیتواند در تیم بازی کند. همبازیهای زمانِ کونو بازنشسته شدند و مشغول کارهای تبلیغاتی در تلویزیون هستند. کونو حاضر نمیشود تسلیم شود.
فیلم سینمایی جدید «چشمه جوانی» به کارگردانی گای ریچی جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۵:۴۵ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی جان کرازینسکی، ناتالی پورتمن، دامنل گلیسون، ایزا گونزالس، استنلی توچی، لاز آلونسو، آرین موید و کارمن اجوجو خواهید دید: لوک پردو مرد جوان و ماجراجویی است که از دوران نوجوانی، تحت نظر پدرش به دنبال کشف آثار هنری و باستانی بوده است. او در مأموریت اخیر خود که توسط مرد بسیار ثروتمندی به نام اُوِن کارور به او محول شده، در پی کشف نشانی چشمه جوانی است که طبق بسیاری از گفتهها و نشانهها وجود خارجی داشته و نوشیدن از آن باعث جوانی و رفع بیماریها میشود.
تماشای «کشتی آنجلیکا» در شبکه چهار
فیلم سینمایی «کشتی آنجلیکا» به کارگردانی محمد بزرگنیا پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در این فیلم خواهیم دید: سالها پیش، یک کشتی به نام آنجلیکا حاوی مقدار زیادی طلا در خلیج فارس غرق شده است. احمد بیک مردی از اهالی شیراز است که پس از سالها زندگی و کار در هندوستان، نقشهای از محل غرق شدن کشتی در خلیج فارس به دست آورده و برای یافتن آن به ایران باز میگردد.
در فیلم سینمایی «کشتی آنجلیکا»؛ داریوش ارجمند، زندهیاد عزت اله انتظامی، زندهیاد مهدی فتحی، مجید مظفری، زندهیاد آتیلا پسیانی، زندهیاد پرویز پورحسینی، جمشید جهانزاده و کتایون ریاحی نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «معلم» به کارگردانی فرح نابلسی جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی محمد عبد الرحمن، ایموجن پوتس و صالح بکری آمده است: باسم الصالح معلم زبان انگلیسی فلسطینی ساکن کرانه باختری است. پسرش در درگیری با اشغالگران بازداشت و مفقود شده است. باغ زیتون دو نفر از دانش آموزانش به نامهای یعقوب و آدم توسط اسرائیلیها به آتش کشیده میشود و یعقوب در درگیری با آنان کشته میشود. آدم درصدد انتقام بر میاید اما باسم معتقد است از طریق دادگاه شکایت کنند.
شبکه تهران سیما
انیمیشن سینمایی «دستهای کوچک، قلبهای بزرگ» به کارگردانی میترا عبدی و علی صمیمیراد پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۹ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این انیمیشن مربوط به حمله ناو وینسنت به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران است که همراهان این ناو تحت سرپرستی شیطان قرار دارند و با ترفندهای مختلف در صدد آسیب رساندن به بچههای نقاط مختلف دنیا میباشند اما ... .
فیلم سینمایی «جنگ نفتکشها» به کارگردانی محمد بزرگنیا پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: زمان جنگ ایران و عراق است و دامنه جنگ به خلیج فارس نیز کشیده شده و کشتیهای نفتکش ایرانی مورد حمله دشمن قرار میگیرند. در این میان یک ناخدای جوان تصمیم به عبور کشتی نفتکش از تنگه هرمز میگیرد و برای این کار از ناخدایی بازنشسته ولی پرتجربه کمک میخواهد. ناخدای پیر در ابتدا تمایلی برای انجام این کار ندارد اما ... .
مجید مظفری، مرحوم عزتالله انتظامی، جمشید جهانزاده، زندهیاد فیروز بهجت محمدی و زندهیاد ژاله علو در فیلم سینمایی «جنگ نفتکشها» ایفای نقش کردهاند.
انیمیشن سینمایی جدید «ببعی قهرمان» به کارگردانی حسین صفارزادگان و میثم حسینی جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۹ از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: ببعی که همیشه مجلات جغد قهرمان درباره پرواز را میخواند در سر رویای پرواز دارد و میخواهد مانند یک پرنده پرواز کند.
فیلم سینمایی «اعلام اضطراری» به کارگردانی هان جای ریم جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی لی بیانگهان، سانگ کانگ هو و جیون دو یی اون؛ در مورد یک تهدید تروریستی است. مقامات کره متوجه میشوند یک مظنون که در یک شرکت دارویی امریکایی کار میکند اقدام به پخش یک ویروس در یک هواپیمای مسافربری کرده است.
شبکه نمایش «الیور توئیست» را پخش میکند
فیلم سینمایی «الیور توئیست» به کارگردانی رومن پولانسکی پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی بارنی کلارک و بن کینگزلی آمده است: پسر بچه یتیمیبه نام الیور توئیست در سن ۹ سالگی از سوی هیئت مدیره یتیم خانه برای کارگری به منزل تابوت سازی میانسال فرستاده میشود. خانواده تابوت ساز آنچنان عرصه را بر الیور تنگ میکنند که وی مجبور به فرار شده و به سوی لندن میرود.
فیلم سینمایی «اودهام سینک» به کارگردانی شوجیت سیرکار پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی آلبرشت زاندر، آمل پرشار و اندروهاویل؛ در مورد یک هندی انقلابی به نام اودهام سینگ است که به خاطر ترور مایکل او دوایر در ۱۳ آوریل ۱۹۱۹ در لندن مشهور است، داستان روایت این است که چطور اودهام سینگ از قتل عام روز بایساخی جان سالم به در میبرد و به انتقام روی میآورد.
فیلم سینمایی «جستجو در شهر» به کارگردانی حجت الله سیفی پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: پس از انقلاب زنی تحت تاثیر تمایلات خانواده پدری از همسر و پسر خردسال خود جدا میشود و به خارج از کشور مهاجرت میکند. چهار سال بعد پشیمان و سرخورده به کشور باز میگردد و به جستجوی شوهر و فرزند میپردازد.
محمد امین، زندهیاد پروانه معصومی، جمشید گرگین، افسر اسدی و محمد پورستار در فیلم سینمایی «جستجو در شهر» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی جدید «بازگشت دار و دسته یونسون» به کارگردانی ادی آگرن پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی رابرت گوستافسون، جوناس کارلسون و آندریاس جانسون خواهیم دید: سیکان سرکرده گروهی از سارقان پس از آزادی از زندان، گروه را برای یک سرقت بزرگ - دزدیدن اسکلت تیرکس به ارزش ۳۲۰ میلیون کرون - متحد میکند.
فیلم سینمایی «بالن» به کارگردانی میشائیل هربیگ جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی آلیشیا فون ریتبرگ، دیوید کروس، فردریش موکه و کارولین شوخ خواهیم دید: دو خانواده آلمانی سعی دارند با استفاده از یک بالون بزرگ که توسط خودشان ساخته شده است، از آلمان شرقی به آلمان غربی فرار کنند.
فیلم سینمایی «بر فراز برلین ۱۹۴۱» به کارگردانی کنستانتین بوسلوف جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی ماکسیم بیتوکوف، سرگئی پوسکپالیس، جلا مسکی و سرگئی گیلیوف؛ داستان آماده سازی اولین بمباران برلین توسط نیروی هوایی شوروی در اوت ۱۹۴۱ را روایت میکند.
فیلم سینمایی «پرنده کوچک خوشبختی» به کارگردانی پوران درخشنده جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: ملیحه بر اثر ضربه روحی در کودکی قدرت تکلم را از دست داده است و با یادآوری گذشته دچار تشنج عصبی میشود. اما معلم او تصمیم دارد ملیحه را هر طور شده آموزش دهد.
زندهیاد امین تارخ، زندهیاد هما روستا، زندهیاد جمیله شیخی و آزیتا لاچینی در فیلم سینمایی «پرنده کوچک خوشبختی» نقشآفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «خطوط ناموزون» به کارگردانی اوریول پائولو جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم سینمایی روانشناسی و هیجانانگیز با بازی باربارا لنی، ادوارد فرناندز، لورتو مائولون، خاویر بلتران، پابلو درکی، ساموئل سولر، فدریکو آگوادو، آدلفا کالوو، آنتونیو بوئیل و دفنیس بالدوز آمده است: یک کاراگاه خصوصی به نام آلیس که با هدف جمعآوری شواهد برای پرونده مرگ یک بیمار در شرایطی مبهم، به یک بیمارستان روانی رفته و تظاهر به پارانویا میکند؛ اما واقعیتی که آلیس در زمان حضورش در این بیمارستان روانی با آن روبرو میشود، فراتر از انتظاراتش است و سلامت عقل او را زیر سوال میبرد.
شبکه افق و «صدای هند رجب»
فیلم سینمایی «صدای هند رجب» به کارگردانی کوثر بن هنیه جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش میشود.
این فیلم با بازی سجا کیلانی، کلارا خوری، معتز ملحیس و عامر هلهل؛ روایتگر تجربه هولناک دختر بچه فلسطینی به نام هند رجب است که در سال ۲۰۲۴ توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. ماجرا از جایی آغاز میشود که خانواده او در بمباران هوایی غزه کشته میشود اما هند رجب جان سالم به در میبرد و ساعتها با داد و گریه از نیروهای امدادی تقاضای کمک میکند.
شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «در مسیر باران» به کارگردانی حامد کاتبی پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۴ از شبکـه کودک پخش میشود.
این انیمیشن داستان فردی به نام ریان است که به همراه همسرش محبوبه درگیر خشکسالی وحشتناکی شدهاند. ریان که کار و زندگیاش با باغ و زمین میگذرد، شغل و معیشت خود را در خطر دیده و تصمیم میگیرد که در حرفه و شهر دیگری سرمایهگذاری کند.
انیمیشن سینمایی «قهرمانی به نام کوآلا» به کارگردانی کونگ هو لی جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش میشود.
این فیلم به ماجرای کوآلای سفید رنگی پرداخته میشود که به خاطر تفاوت رنگش با سایر کوالاها، اعتماد به نفس ندارد. او از قبیله اش دور شده و به شکلی اتفاقی وارد یک سیرک میشود، اما از آنجا هم رانده میشود. کوالای سفید دوباره وارد حیات وحش میشود و در آنجا برای ثابت کردن خود به دیگران دروغ میگوید و خود را ابَرکوآلا مینامد.
شبکه امید
فیلم تلویزیونی «سندباد و سارا» به کارگردانی غلام رضا آزادی پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش میشود.
این فیلم درباره پسری به نام کاوه است که با عمهاش زندگی میکند و پدر و مادرش برای کاری به مسافرت رفتهاند. کاوه با یک تیم فیلمبرداری به جنوب رفته و بازیگر نقش سندباد است. در حین ساخت فیلم یکی از هنروران کاوه را میدزدد و در ازای پس دادنش پنجاه میلیون پول طلب میکند.
مهدی امینی خواه، شهرام لاسمی، الهام طموری، محمدمهدی احدی، آیدا نامجو، عباس بابایی، محمدرضا سهرابی، شادی محمدپور، نازنین احمدی، صائب بازماندگان و آیلین محمدپور در فیلم سینمایی «سندباد و سارا» ایفای نقش میکنند.
فیلم سینمایی «لونانا در انتظار معلم» به کارگردانی پاوو چوینینگ دورجی جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی آرت فینچ، چیمیدم و دوفو آمده است: یوگین معلمیاست که باید ۵ سال در ازای بورس تحصیلی اش معلمیکند. او سودای خوانندگی در استرالیا دارد ولی وزیر آموزش و پرورش او را برای پایان دوره خدمتش به لونانا دورافتاده ترین روستای بوتان که نیاز به معلم دارد میفرستد.
شبکه سلامت همراه با زیرنویس ویژه ناشنوایان
فیلم سینمایی «روز هشتم» به کارگردانی مهدی کرمپور پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
این فیلم درباره آقای رستمیمرد خیری است که همیشه در زندگی راه راست و درست را رفته است. او از زنی به نام زینت که سالها است همسرش فوت کرده حمایت میکند و زینت در خانه آنها کار میکند. رستمی خانهای را در اختیار زینت و دخترش گذاشته و از آنها پولی دریافت نمیکند. شرفی شریک رستمی همه پولهای شرکت را برداشته و فرار میکند و رستمی مبلغ بالایی به آقای شکوهی بدهکار میشود و قصد میکند که مبلغ رهن خانهاش را از زینت بگیرد.
فرزاد حسنی، امیرحسین مدرس، زندهیاد عسل بدیعی و علیرضا خمسه در فیلم تلویزیونی «روز هشتم» بازی کردهاند.
فیلم سینمایی «رابطه» به کارگردانی «پوران درخشنده»، جمعه ۱۱ اردیبهشت ساعت ۱۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
این فیلم داستان پسری به نام ناصر است که نوجوانی است ناشنوا و لال که قادر به ایجاد رابطه با اطرافیان خود نیست. پدر و خواهرش به او بی توجهاند و دل سوزاندن مادر به حال او بی فایده است. ناصر تحت فشار اطرافیان و خانواده از همه کس و همه چیز دلزده است، اما پس از آن که معلمش او را در عدم برقراری رابطه با اطرافیان مقصر میداند به خود میآید.
زندهیاد پرویز پورحسینی، زندهیاد خسرو شکیبایی و پوراندخت مهیمن در فیلم سینمایی «رابطه» هنرنمایی کردهاند.
