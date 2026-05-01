به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر ورود به جنگ با ایران در راستای «دفاع از خود»، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «دفاع از خود» در برابر چه چیزی؟! آیا «حمله مسلحانه‌ای» از سوی ایران صورت گرفته بود که «دفاع از خود» را توجیه کند؟ قطعاً نه! بنابراین حمله نظامی آمریکا علیه ایران، «دفاع از خود» نبود - بلکه یک اقدام تجاوزکارانه علیه ملت ایران بود.