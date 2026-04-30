«سرخ و سیاه» در فستیوال سریال کن؛ نخستین نمایش یک مجموعه ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، وبسایت رسمی جشنواره سریال کن یا Canneseries اعلام کرده که در این دوره تنها ۸ سریال از میان ۳۰۰ اثر بینالمللی برای حضور در بخش مسابقه اصلی انتخاب شده است. انتخاب آثار از کمپانیهای معتبر فیلم و سریال همچونApple TV+، HBO، BBC، Disney+، ZDF، Arte انجام شده که نشاندهنده سطح رقابتی بالای این رویداد جهانی است.
نمایش جهانی سریال جدید آیدا پناهنده در نهمین دوره این جشنواره در شهر کن فرانسه، بهدلیل شرایط خاص کشور و محدودیتهای منطقهای، بدون حضور عوامل اصلی سریال انجام شد و صندلیهای اختصاصیافته به آنها در سالن خالی ماند. اگرچه مخاطبان حاضر در سالن نمایش در پایان پخش این اثر ایرانی، برای دقایقی ایستاده آن را تشویق کردند.
«سرخ و سیاه» تنها نماینده ایران در این رقابت جهانی، یک درام تاریخی نوشته ارسلان امیری و آیدا پناهنده است که به تهیهکنندگی محمد یمینی و محسن خباز، محصول فیلیمو و با همکاری خانه تولید اثر، تولید شده است.
