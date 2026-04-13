۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

صادرات یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار کالا از مرز مهران

صادرات یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار کالا از مرز مهران

ایلام - مدیرکل گمرک استان ایلام گفت: در سال گذشته یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار کالا از مرز مهران صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب کمری اظهار کرد: میزان صادرات کالا از این گمرک معادل ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون و ۱۴ هزار دلار است.

وی بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی از مرز مهران شامل انواع محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی، تجهیزات نیروگاهی، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، مصنوعات فلزی و پلاستیکی می باشد.

وی تصریح کرد: همچنین در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۹۵ اظهارنامه خروج موقت و۶۹۰۰ اظهارنامه ورود موقت صادر شده است.

وی افزود: در این بازه زمانی ترانزیت کالا از مرز مهران به ۱۳۲هزار و ۵۷۳ تن رسیده که نسبت به سال قبل ۴۸ درصد افزایش رانشان می دهد.

