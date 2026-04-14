۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

تیراندازی در ترکیه با ۱۶ زخمی؛ فرد مهاجم خودکشی کرد

منابع خبری با اشاره به تیراندازی درمدرسه ای در ترکیه و زخمی شدن ۱۶ نفر بر اثر آن از خودکشی فرد مهاجم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات ترکیه اعلام کردند که یک دانش‌آموز سابق در ترکیه امروز (سه‌شنبه) در دبیرستانی که در آن تحصیل می‌کرد، اقدام به تیراندازی کرد که به زخمی شدن ۱۶ نفر از جمله چند دانش‌آموز منجر شد.

حسن سیلداک فرماندار شانلی‌اورفه در جنوب شرقی ترکیه، به خبرنگاران گفت که نیروهای ویژه امنیتی به مدرسه‌ای در این استان اعزام شدند و دانش‌آموزان از آنجا تخلیه شدند.

تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهند که آمبولانس‌ها در بیرون مدرسه در منطقه سیورک ایستاده‌اند و دانش‌آموزان وحشت‌زده از ساختمان فرار می‌کنند.

سیلداک فرد مهاجم را یک دانش‌آموز سابق آن مدرسه و ۱۹ ساله معرفی کرد. تیراندازی در مدارس در ترکیه از اتفاقات نادر در این کشور است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که بیشتر زخمی‌ها دانش‌آموز بودند. فرماندار شانلی‌اورفه گفت: او وقتی توسط پلیس محاصره شد، خودکشی کرد.

    • IR ۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      هنوز هم و باز هم متأسفانه برخی کشورهای اروپایی، عربی و هم اسلامی و به همراه آمریکا از صهیونیست ها و هم تروریست ها همه جانبه حمایت می کنند.
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      از سال 2011 تاکنون تروریست های غرب از طریق ترکیه وارد سوریه و عراق می شوند

