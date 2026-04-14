تیراندازی در ترکیه با ۱۶ زخمی؛ فرد مهاجم خودکشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات ترکیه اعلام کردند که یک دانشآموز سابق در ترکیه امروز (سهشنبه) در دبیرستانی که در آن تحصیل میکرد، اقدام به تیراندازی کرد که به زخمی شدن ۱۶ نفر از جمله چند دانشآموز منجر شد.
حسن سیلداک فرماندار شانلیاورفه در جنوب شرقی ترکیه، به خبرنگاران گفت که نیروهای ویژه امنیتی به مدرسهای در این استان اعزام شدند و دانشآموزان از آنجا تخلیه شدند.
تصاویر تلویزیونی نشان میدهند که آمبولانسها در بیرون مدرسه در منطقه سیورک ایستادهاند و دانشآموزان وحشتزده از ساختمان فرار میکنند.
سیلداک فرد مهاجم را یک دانشآموز سابق آن مدرسه و ۱۹ ساله معرفی کرد. تیراندازی در مدارس در ترکیه از اتفاقات نادر در این کشور است.
رسانههای محلی گزارش دادند که بیشتر زخمیها دانشآموز بودند. فرماندار شانلیاورفه گفت: او وقتی توسط پلیس محاصره شد، خودکشی کرد.
