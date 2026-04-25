  1. استانها
  2. اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳

۲ هزار مادر کاشانی از طرح یسنا استفاده می‌کنند

کاشان - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از ۲ هزار مادر کاشانی از طرح یسنا مربوط به مادران باردار و یا مادران دارای کودک زیر دو سال دهک های یک تا پنج استفاده می‌کنند.

حسن اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی به کشور ایران اظهار کرد: ۸۹ درصد از جامعه کاشان در دهک یک تا ۹ است و از یارانه استفاده می کنند.

وی در مورد کالابرگ الکترونیک ابراز کرد: در سطح شهرستان کاشان بیش از یک هزار و ۵۰۰ پایانه فروش متصل به طرح کالابرگ وجود دارد و تمام نقاط سطح شهرستان حتی در روستاها، حداقل یک فروشگاه متصل به طرح کالابرگ وجود دارد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد استفاده مادران باردار و یا مادران دارای کودک زیر دو سال دهک های یک تا ۵ در سطح شهرستان کاشان از یارانه گفت: بیش از دو هزار نفر از این دسته از مادران در سطح شهرستان کاشان از طرح یارانه یسنا استفاده می‌کنند.

وی افزود: در سطح شهرستان کاشان ۱۶۱ مادر دارای کودک با سوءتغذیه زیر پنج سال نیز از یارانه اعطایی به آنها استفاده می کنند.

کد مطلب 6811049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها