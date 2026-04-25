حسن اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی به کشور ایران اظهار کرد: ۸۹ درصد از جامعه کاشان در دهک یک تا ۹ است و از یارانه استفاده می کنند.

وی در مورد کالابرگ الکترونیک ابراز کرد: در سطح شهرستان کاشان بیش از یک هزار و ۵۰۰ پایانه فروش متصل به طرح کالابرگ وجود دارد و تمام نقاط سطح شهرستان حتی در روستاها، حداقل یک فروشگاه متصل به طرح کالابرگ وجود دارد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد استفاده مادران باردار و یا مادران دارای کودک زیر دو سال دهک های یک تا ۵ در سطح شهرستان کاشان از یارانه گفت: بیش از دو هزار نفر از این دسته از مادران در سطح شهرستان کاشان از طرح یارانه یسنا استفاده می‌کنند.

وی افزود: در سطح شهرستان کاشان ۱۶۱ مادر دارای کودک با سوءتغذیه زیر پنج سال نیز از یارانه اعطایی به آنها استفاده می کنند.