«پهلوان آواز» به سوی خانه ابدی بدرقه شد؛ برای «ایرج» که عاشق ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم حسین خواجه امیری (ایرج) ملقب به «پهلوان آواز ایران» جمعه بیست و سوم مرداد از مقابل تالار وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

مهدی شفیعی معاون هنری وزارت ارشاد، حمیدرضا نوربخش، بابک رضایی، احسان خواجه امیری، محمد اله یاری، غلام علمشاهی، علیرضا افتخاری، هومن نامداری، حسین علیشاپور، حسام الدین سراج، هوشنگ کامکار، ارسلان کامکار، علی اصغر شاه زیدی، رضا شایسته، کامران همت پور، علی عزیزی، بهرام گودرزی، رامبد صدیف، علی همتیان، اسحاق شکری، مهدی یغمایی، داود گنجه ای، علیرضا میرعلی نقی، ایرج رحمانپور، ایرج سلمانی، مهدی جهانی، بهرام گودرزی، حسین مسافرآستانه، ارمغان بهداروند و ... از جمله هنرمندان و مدیرانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

اجرای برنامه برعهده سیدعباس سجادی بود.

ایرج مترومعیار صدا بود، هست و خواهد بود

حمیدرضا نوربخش خواننده و مدیر عامل خانه موسیقی در ابتدای این برنامه گفت: ایرج خاطره چندین نسل است و چه من بگویم و چه نگویم ایرج را نمی توان از موسیقی سرزمین جدا کرد. او مترومعیار صدا بود و هست و خواهد بود. این مرد آواز و ترانه خواند و هنرش را به تاریخ فرهنگ و هنر این سرزمین تقدیم کرد.

وی افزود: وقتی چندی پیش از او برای ورود به موسیقی پرسیدم دریافتم این مرد یک ژن بی نظیر داشت که بدون معلم موسیقی با نبوغ ویژه و همه شنیده هایش توانست سبک و سیاقی را پایه گذاری کند که نامش ایرج شود. سبک آوازخوانی او متاثر از آوازخوانی اصفهان است چون متولد آنجا بود. سبک او ویژه و یگانه بود که در جوانی متولد شد و در سن بالا اتفاق نیفتاد. ایرج در جوانی سبک خود را پیدا کرد و این همه آثاری که از او به جا مانده ماندگار است.

نوربخش تصریح کرد: بعضی‌ها در فضای مجازی می‌خواهند موسیقی را قطبی سازی کنند اما وقتی زنده یاد شجریان به ایرج لقب «پهلوان آواز ایران» می‌دهد نشان از بزرگ منشی مردی است که خدمت زیادی به هنر کرد. پس وقتی بزرگان با هم چنین رفتاری می‌کنند ما هم باید از قطبی سازی پرهیز کنیم.

علیرضا افتخاری خواننده موسیقی ایرانی هم در بخش دیگری از این مراسم اظهار کرد: در سن ۱۲ سالگی استادی قرار بود در اصفهان اجرا داشته باشد. این استاد ایرج بود و من مدرسه را ترک کردم چون دوست داشتم او را ببینم و از همان دوران عاشق هنرش شدم. این عشق به گونه ای شد که سعی می‌کردم از او تقلید نکنم اما نمی‌دانم چرا ناخواسته به سمت صدایش می رفتم.

افتخاری پس از صحبت های خود یک قطعه آوازی اجرا کرد.

پدرم عاشق مردم ایران بود

احسان خواجه امیری خواننده و فرزند زنده یاد ایرج نیز در بخش دیگری از این مراسم گفت: حتم دارم اگر پدرم اینجا بود برای شما آواز می خواند. او عاشق مردم ایران بود و همیشه دوست داشت پیش مردم ایران باشد. او به من درس دوست داشتن و عشق را داد.

وی پس از صحبت هایش قطعه آوازی را به یاد پدرش اجرا کرد.

حسین خواجه امیری معروف به «ایرج» از خوانندگان شهیر موسیقی ایرانی که طی ماه های گذشته در بستر بیماری بود روز چهارشنبه ۲۱ مرداد در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.

عقابی بر فراز آسمان آواز ایران

علی جهاندار خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی هم در مراسم تشییع پیکر زنده یاد حسین خواجه امیری گفت: استاد ایرج به نوعی پدر معنوی بنده است. من آواز او را کلام به کلام اجرا کردم و بسیاری از کارهای این هنرمند را حفظ هستم. در این مسیر همواره تلاش کردم دانش آموز خوبی باشم.

وی عنوان کرد: از نظر من ایرج، بنان، اکبر گلپایگانی و محمدرضا شجریان چهار هنرمندی هستند که مدال طلا دارند. کلامی که اینها در آواز شروع کردند واقعا نظیر ندارد اما ایرج هنرمندی است که به مقصد و سرمنزل بدون کم و کاستی رسید. او تا پایان عمر رکورد را حفظ کرد که واقعا مثال زدنی است. او عقابی بر فراز آسمان آواز ایران بود که همواره خود را نمایان می‌کرد.

محمد موسوی از استادان و نوازندگان پیشکسوت عرصه نی نوازی هم در این مراسم گفت: من با ایرج ۶۰ سال دوست بودم و یادم هست که استاد تاج اصفهانی همواره از ایرج به نیکی یاد می کردند و می گفتند ای کاش من صدای ایرج را داشتم.

وی پس از صحبت هایش قطعاتی را به صورت تک نوازی نی اجرا کرد.

خواننده‌ای که خدمتگزار موسیقی بود

علی اصغر شاه زیدی از هنرمندان و خوانندگان پیشکسوت موسیقی ایرانی هم در بخش پایانی مراسم توضیح داد: یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم تمرکز روی هنر و اخلاق ایرج بود. او یک خدمتگزار موسیقی بود که من رفاقت زیادی با این هنرمند داشتم. ایرج همواره زیبا و بدون گرفتگی صدا می خواند. مسیری که استاد تاج اصفهانی هم می گفت که ایرج صدا دارد.

وی افزود: ایرج برای داشتن این صدای خوب تمرین کرد و همینطوری به چنین درجه ای نرسید. آواز خواندن اصلا شوخی نیست و به نظر من سخت ترین رشته در موسیقی است. یک خواننده باید به ادبیات، به فرم های مختلف آواز و به استقلال صدا تسلط داشته باشد که ایرج آنها را داشت و این چنین در تاریخ موسیقی باقی ماند. او را فراموش نکنید و همواره با آنها حرف بزنید.

شاه زیدی پس از صحبت‌هایش یک قطعه آوازی از تاج اصفهانی را اجرا کرد.

در بخش پایانی برنامه بیداد خواجه امیری نوه مرحوم ایرج هم متن کوتاهی را در تجلیل از این خواننده قرائت کرد.

پیکر مرحوم حسین خواجه امیری (ایرج) پس از برگزاری مراسم تشییع در تالار وحدت تهران در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می شود.