به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه پنجشنبه در تجمع مردمی در شهر لامرد، با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ دینی و انقلابی گفت: هر جا نام شهدا به میان می‌آید، این حضور را تنها یک دعوت معمولی نمی‌دانیم، بلکه معتقدیم دعوتی از سوی خود شهدا و در مرتبه‌ای بالاتر، دعوتی از جانب سیدالشهدا (ع) است که همه شهدا در مکتب او معنا پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه راه و منش شهدا باید ادامه یابد، افزود: هر حادثه‌ای که در این عصر رخ داده، در شامات بوده و ایران همواره در حمایت از جبهه مقاومت پیشگام بوده است و امروز دشمن صدای خود را بلند کرده است.

این راوی دفاع مقدس با اشاره به جایگاه لامرد در تاریخ ایثار و شهادت گفت: شهدایی در لامرد به خاک افتادند و این دیار به مدفن، مقتل و مشهد شهدا تبدیل شده است.

یکتا با اشاره به عملیات کربلای ۵ خاطرنشان کرد: در کربلای ۵ قطعنامه را به دشمن تحمیل کردیم و به تعبیر رهبر شهید، آن شب‌ها شب‌های قدر انقلاب اسلامی بود.

وی با اشاره به شرایط کنونی منطقه و شهادت جمعی از فرماندهان و نیروهای جبهه مقاومت تصریح کرد: امسال برنامه‌های محرم و صفر در شرایطی برگزار شد که یاد و نام شهیدان، به‌ویژه رهبر شهید، بیش از گذشته در جامعه جاری است.

پس از هر ذبح عظیم، فتحی عظیم رقم می‌خورد

این فعال فرهنگی ادامه داد: در چنین مقاطعی باید به سنت الهی توجه داشت که پس از هر ذبح عظیم، فتحی عظیم رقم خواهد خورد.

وی حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، هیئت‌ها و مجالس عزاداری را نشانه‌ای از یک حرکت بزرگ مردمی دانست و گفت: این حضور، نویدبخش نصرت الهی است و آثار آن در آینده نمایان خواهد شد.

یکتا با اشاره به آخرین دیدار خود با رهبر شهید گفت: در آن ملاقات درباره تحولات منطقه و شرایط سوریه گفت‌وگو شد و ایشان با اطمینان از آینده جبهه مقاومت تأکید داشتند که همان‌گونه که دشمنان گذشته با وجود همه قدرت‌نمایی‌های خود از صحنه خارج شدند، دشمنان امروز نیز سرنوشتی مشابه خواهند داشت.

وی افزود: باور ایشان این بود که ملت‌های منطقه نقش اصلی را در تعیین سرنوشت خود ایفا خواهند کرد.

آینده از آنِ جبهه مقاومت است



راوی دفاع مقدس با بیان اینکه آینده از آنِ جبهه مقاومت است، اظهار کرد: امام راحل فرمودند راه قدس از کربلا می‌گذرد و ذبح شهدای لامرد و رهبر شهید، فتح و پیروزی را در پی خواهد داشت.



یکتا ادامه داد: باور رهبر شهید این بود که آمریکا سرانجام از منطقه خارج خواهد شد و رژیم صهیونیستی نیز در برابر اراده ملت‌های منطقه دچار شکست خواهد شد.



وی فرهنگ شهادت را موتور محرک حرکت ملت ایران دانست و گفت: هرچه ارتباط نسل جوان با شهدا و آرمان‌های آنان عمیق‌تر شود، زمینه تحقق وعده‌های الهی و پیروزی‌های بزرگ‌تر نیز فراهم خواهد شد.



این فعال فرهنگی حضور مردم در مجالس شهدا و محافل عزاداری را فرصتی برای تجدید عهد با شهدا و بهره‌مندی از برکات معنوی اهل‌بیت (ع) دانست و افزود: امیدواریم این محافل مورد عنایت حضرت امام عصر (عج) قرار گیرد.



یکتا در پایان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: یاد و خاطرات شهدا سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه و نسل‌های آینده و چراغ راه آینده کشور است.