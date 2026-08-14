به گزارش خبرگزاری مهر، برخی رسانههای رژیم صهیونیستی با انتقاد از عملکرد آمریکا و این رژیم در جنگ با ایران، این درگیری را یکی از سنگینترین شکستهای راهبردی برای واشنگتن و تلآویو توصیف کردند.
این رسانهها اعلام کردند که آمریکا از این جنگ در شرایطی خارج شده که اعتبار و جایگاه آن بهشدت آسیب دیده و شکست کنونی واشنگتن حتی از شکست این کشور در جنگ ویتنام نیز سنگینتر ارزیابی میشود.
روزنامه «هاآرتص» نیز در تحلیلی نوشت که آمریکا از این پس و در روزهای آینده، در برابر تلاشهایی برای تحمیل اراده خود از طریق قدرت نظامی، با احتیاط بیشتری رفتار خواهد کرد.
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