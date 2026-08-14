  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۱

رسانه‌های صهیونیستی: جنگ ایران شکستی راهبردی برای آمریکا و اسرائیل بود

رسانه‌های صهیونیستی: جنگ ایران شکستی راهبردی برای آمریکا و اسرائیل بود

رسانه‌های صهیونیستی جنگ با ایران را شکستی راهبردی برای آمریکا و اسرائیل توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتقاد از عملکرد آمریکا و این رژیم در جنگ با ایران، این درگیری را یکی از سنگین‌ترین شکست‌های راهبردی برای واشنگتن و تل‌آویو توصیف کردند.

این رسانه‌ها اعلام کردند که آمریکا از این جنگ در شرایطی خارج شده که اعتبار و جایگاه آن به‌شدت آسیب دیده و شکست کنونی واشنگتن حتی از شکست این کشور در جنگ ویتنام نیز سنگین‌تر ارزیابی می‌شود.

روزنامه «هاآرتص» نیز در تحلیلی نوشت که آمریکا از این پس و در روزهای آینده، در برابر تلاش‌هایی برای تحمیل اراده خود از طریق قدرت نظامی، با احتیاط بیشتری رفتار خواهد کرد.

کد مطلب 6916011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه