به گزارش خبرگزاری مهر، برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتقاد از عملکرد آمریکا و این رژیم در جنگ با ایران، این درگیری را یکی از سنگین‌ترین شکست‌های راهبردی برای واشنگتن و تل‌آویو توصیف کردند.

این رسانه‌ها اعلام کردند که آمریکا از این جنگ در شرایطی خارج شده که اعتبار و جایگاه آن به‌شدت آسیب دیده و شکست کنونی واشنگتن حتی از شکست این کشور در جنگ ویتنام نیز سنگین‌تر ارزیابی می‌شود.

روزنامه «هاآرتص» نیز در تحلیلی نوشت که آمریکا از این پس و در روزهای آینده، در برابر تلاش‌هایی برای تحمیل اراده خود از طریق قدرت نظامی، با احتیاط بیشتری رفتار خواهد کرد.