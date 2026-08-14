رقابت ۱۵ بازیکن والیبال برای حضور در ترکیب ۱۴ نفره آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام روبرتور پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال، از امروز تنها ۱۵ بازیکن در تمرینات حاضر خواهند بود تا برای قرار گرفتن در فهرست نهایی ۱۴ نفره، تمرینات خود را در یک هفته سخت، فشرده و تعیینکننده زیر نظر کادر فنی پیگیری کنند.
اسامی ۱۵ بازیکنان حاضر در تمرینات به شرح زیر است:
عرشیا بهنژاد
ایلشن داوودیپور
سیدعیسی ناصری
یوسف کاظمی
محمدنیما باطنی
محمد ولیزاده
علی حاجی پور
امین اسماعیل نژاد
مرتضی شریفی
پوریا حسینخانزاده
علی حقپرست
اسماعیل مسافر
مبین نصری
محمدرضا حضرتپور
حسین حاجیکلاته
بر اساس برنامه ریزی انجام شده آخرین هفته تمرینات تیم ملی از امروز در کمپ تیم های ملی والیبال پیگیری شد تا در پایان این مرحله اسامی ۱۴ بازیکن ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی مردان آسیا مشخص شود.
تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه تهران را به مقصد اردوی تدارکاتی روسیه ترک خواهد کرد و پس از حضور در تورنمنت بین المللی و دیدار با تیم های روسیه، کوبا و بلاروس در شهر اوفا، دو دیدار دوستانه با تیم باشگاهی دینامو انجام خواهد داد و سپس جهت شرکت در قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی راهی ژاپن میشود.
علی رمضانی پاسور با تجربه تیم ملی کشورمان هفته گذشته از ناحیه دست آسیب دید و با تشخیص کادر پزشکی و اجازه کادر فنی از تمرینات خارج شد و حضور در قهرمانی آسیا را از دست داد.
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