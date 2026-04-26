«سنه»؛ روایت یک هویت زنده در آیینه تاریخ، موسیقی و فرهنگ

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: سنندج، یا همان «سنه» که در دل تاریخ این سرزمین ریشه دوانده، شهری است که روایتهای گوناگون از گذشته تا امروز را در خود جای داده است.
این شهر، نهتنها یک جغرافیا، بلکه مجموعهای از معناها، هویتها و صداهایی است که در گذر زمان شکل گرفتهاند، از کوچههای قدیمی تا پیادهراههای پرجنبوجوش امروزی، از نوای سازهای سنتی تا معماری چشمنواز، همه و همه گویای روح زنده شهری هستند که فرهنگ در آن جاری است.
هفته فرهنگی سنندج فرصتی است تا این داشتهها بار دیگر بازخوانی شوند و تصویر روشنتری از «سنه» به نمایش گذاشته شود.
سنندج؛ شهری با دو روایت تاریخی
سنندج را میتوان شهری با دو لایه تاریخی دانست؛ نخست، تاریخی دور و کهن که نشانههای آن در گوشهوکنار منطقه دیده میشود، اما اسناد مدون و دقیقی از آن در دست نیست، این تاریخ، بیشتر در قالب روایتها، نشانههای باستانی و حافظه جمعی مردم باقی مانده است.
در کنار آن، تاریخ دوم سنندج از سال ۱۰۴۶ هجری قمری (۱۰۱۶ شمسی) آغاز میشود؛ زمانی که این شهر بهصورت رسمی شکل گرفت و از آن زمان تاکنون، روندی روشن و مستند از حیات شهری را طی کرده است.
این دوگانگی تاریخی، به سنندج هویتی خاص بخشیده که هم ریشه در گذشتههای دور دارد و هم در بستر تاریخ مکتوب رشد کرده است.
پایتخت دف ایران و شهر خلاق موسیقی
سنندج را بیدلیل «پایتخت دف ایران» نمینامند موسیقی در این شهر نه یک هنر حاشیهای، بلکه بخشی از زندگی روزمره مردم است.
صدای دف، تنبور و دیگر سازهای سنتی، در کوچهها، محافل و حتی فضاهای عمومی شهر طنینانداز است، پیادهراه فردوسی، بهعنوان یکی از نمادهای شهری سنندج، هر روز میزبان هنرمندانی است که با نواختن ساز، حالوهوایی متفاوت به شهر میبخشند این حضور مستمر موسیقی در فضای عمومی، نشاندهنده پیوند عمیق مردم با هنر و اصالت فرهنگی آنان است.
در کنار این، ثبت سنندج بهعنوان «شهر خلاق موسیقی» در سطح جهانی، مهر تأییدی بر ظرفیتهای هنری این شهر است؛ ظرفیتی که ریشه در تاریخ، آموزش سنتی و انتقال نسلبهنسل این هنر دارد.
شهری با سیمای هنری در فضاهای شهری
یکی از ویژگیهای بارز سنندج، حضور هنر در کالبد شهر است میادین و فضاهای عمومی این شهر، مزین به مجسمههایی هستند که توسط هنرمندان بومی خلق شدهاند.
سنندج، یا «سنه»، شهری است که در آن گذشته و حال بهزیبایی درهم تنیده شدهاند این شهر با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و هنر خود توانسته هویتی منحصربهفرد را شکل دهد
این آثار نهتنها جلوهای زیباشناختی به شهر بخشیدهاند، بلکه بازتابی از هویت فرهنگی و هنری مردم نیز محسوب میشوند هر مجسمه، روایتی از تاریخ، فرهنگ یا شخصیتهای برجسته این دیار را در خود دارد و به نوعی موزهای در فضای باز را شکل داده است.
سنه؛ شهر فرهنگ، ادب و مدنیت
سنندج را میتوان شهری دانست که در آن فرهنگ و مدنیت بهصورت ملموس در زندگی روزمره جریان دارد کوچهها و خیابانهای این شهر، تنها مسیرهای عبور نیستند، بلکه هرکدام حامل بخشی از تاریخ و هویتاند.
در این شهر، ادب، نجابت و مهماننوازی بهعنوان ویژگیهای بارز مردم شناخته میشود ویژگیهایی که در تعاملات اجتماعی و سبک زندگی آنان بهوضوح دیده میشود.
ادبیات نیز در سنندج جایگاه ویژهای دارد شعر، داستان و روایتهای شفاهی، بخشی از فرهنگ زنده این شهر هستند و در کنار موسیقی، به غنای فرهنگی آن افزودهاند.
میراثی از هنر، سماع و آیینهای کهن
سنندج تنها به موسیقی محدود نمیشود؛ بلکه مجموعهای از هنرها و آیینهای سنتی را در خود جای داده است، رقص سماع، بهعنوان یکی از جلوههای عرفانی و هنری، در این منطقه جایگاه خاصی دارد و در مراسمها و مناسبتهای مختلف اجرا میشود، این آیین، تلفیقی از موسیقی، حرکت و معناست که ریشه در باورهای عمیق فرهنگی دارد.
در کنار آن، آثار تاریخی، بناهای قدیمی و صنایعدستی نیز بخشی از میراث فرهنگی این شهر را تشکیل میدهند این عناصر، در کنار یکدیگر، تصویری جامع از تمدنی کهن را ارائه میدهند که همچنان زنده و پویا باقی مانده است.
هفته فرهنگی سنندج؛ فرصتی برای بازشناسی هویت
هفته فرهنگی سنندج، که با عنوان «سنه» شناخته میشود، تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای بازنگری و بازشناسی هویت این شهر است.
این هفته، بستری فراهم میکند تا ظرفیتهای فرهنگی، هنری و تاریخی سنندج به نمایش گذاشته شود و نسلهای جدید نیز با این میراث آشنا شوند.
برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و اجتماعی در این ایام، نشاندهنده اهمیت این رویداد در تقویت هویت شهری و ایجاد همبستگی میان مردم است.
این برنامهها، از نمایشگاههای هنری گرفته تا اجراهای موسیقی و آیینهای سنتی، هرکدام بخشی از هویت «سنه» را بازتاب میدهند.
شهری برای پرورش نامآوران
سنندج همواره بستری برای پرورش شخصیتهای برجسته در حوزههای مختلف بوده است از هنرمندان و موسیقیدانان گرفته تا شاعران، نویسندگان و اندیشمندان، این شهر سهم قابلتوجهی در معرفی چهرههای شاخص داشته است.
هر کوچه و محله این شهر، میتواند روایتگر داستان زندگی فردی باشد که در عرصهای نامآور شده است.
این ظرفیت انسانی، نشاندهنده اهمیت آموزش، فرهنگ و فضای اجتماعی در شکلگیری استعدادهاست؛ عواملی که در سنندج بهخوبی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
سنندج، یا «سنه»، شهری است که در آن گذشته و حال بهزیبایی درهم تنیده شدهاند این شهر، با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و هنر خود، توانسته هویتی منحصربهفرد را شکل دهد؛ هویتی که نهتنها برای مردم این دیار، بلکه برای کل کشور ارزشمند است.
هفته فرهنگی سنندج، فرصتی است تا این هویت بیش از پیش دیده شود و جایگاه این شهر در نقشه فرهنگی ایران برجستهتر گردد.
در روزگاری که بسیاری از شهرها در تلاش برای بازتعریف هویت خود هستند، سنندج با تکیه بر ریشههای عمیق فرهنگیاش، مسیری متفاوت را طی میکند؛ مسیری که در آن اصالت، هنر و انسانیت در کنار هم معنا پیدا میکنند.
نظر شما