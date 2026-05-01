به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری در پیامی به مناسبت روز کارگر، این قشر را ستون‌های استوار اقتصاد و سازندگی دانست و بر رسالت سنگین مسئولان در حمایت و رفع دغدغه‌های آنان تأکید کرد.

متن پیام استاندار فارس به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الکادُّ عیالِهِ کَالْمُجاهِدِ فی سَبیلِ الله»

همزمان با یازدهم اردیبهشت و روز کارگر ارج نهادن به جایگاه ارزشمند و دستان پرتوان عزیزانی که ستون‌های استوار اقتصاد و سازندگی جامعه هستند یک وظیفه ملی، دینی و انسانی است.

تاریخ پر افتخار ایران اسلامی، همواره وامدار تلاش‌های مجاهدانه و خالصانه کارگرانی است که چرخ تولید و خدمت به مردم را با تلاشی مجاهدانه به حرکت درآورده‌اند.

این کارگران غیور و غیرتمند هستند که در شرایط ویژه کشور از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گرفته تا هنگامه‌ی تحریم‌های ظالمانه و جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان با درک صحیح از شرایط خطیر کشور، سنگر تولید را خالی نکردند؛ آنان در این روزهای پرمخاطره، چراغ اقتصاد را عزتمندانه روشن نگاه داشتند و حماسه‌هایی ماندگار از جنس فداکاری و خودباوری آفریدند.

خطه پهناور و پرگهر استان فارس نیز مهد پرورش مردان و زنانی است که با اراده‌هایی پولادین، قهرمان میدان صنعت، کشاورزی و خدمات این دیار هستند و امید داریم با گذر از این روزهای دشوار، کماکان نقشی بی‌بدیل در شکوفایی استان ایفا کنند.

در این مسیر بی‌تردید، حمایت از این قشر زحمتکش و رفع دغدغه‌ها و مسائل آنان، رسالتی سنگین بر دوش تمامی مسئولان و خادمان ملت است.

اینجانب فرا رسیدن روز کارگر را به تمامی کارگران زحمتکش و شرافتمند، به ویژه کارگران عزیز، نجیب و گرانقدر استان فارس تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سرافرازی و توفیق روزافزون این جهادگران عرصه کار و تلاش را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسئلت دارم.