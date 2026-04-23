حفظ تولید و اشتغال اولویت اصلی وزارت صمت در فارس است  

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کشاورز با تشریح وضعیت فعلی واحدهای فعال و آسیبدیده از شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار داشت: مجموعه وزارت صمت و اداره کل صمت فارس با حمایت همهجانبه و پیگیری مداوم مسئولان اقتصادی استان، در مسیر تضمین زنجیره تأمین و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز صنایع گام برداشته است.
وی ادامه داد: که این روند به صورت اجرایی و عملیاتی در حال پیگیری است تا تولید مستمر و پایدار در واحدها حفظ شود.
معاون امور صنایع اداره کل صمت فارس به موضوع تعدیل نیروی انسانی در برخی واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: نکته قابل تأمل آنجاست که تعدیل نیرو بیشتر در واحدهایی رخ داده که آسیب مستقیمی از شرایط بحرانی اخیر نداشتهاند؛ در حالیکه واحدهای خسارتدیده نیز دچار این مشکل شدهاند.
کشاورز گفت: در شرایط حساس کنونی، مدیران واحدهای تولیدی باید با اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به تأمین مواد اولیه و حفظ کیفیت و استمرار تولید اقدام کنند تا از تعطیلی واحدهای اقتصادی جلوگیری شود.
وی برنامهریزی، ذخیرهسازی و مدیریت منابع را از عوامل کلیدی برای عبور از بحران دانست و ادامه داد: با رعایت دقیق اصول ترخیص و برنامهریزی هوشمندانه، میتوان تهدیدها را به فرصت و ثروت تبدیل کرد و از شرایط سخت اقتصادی کشور بهدرستی عبور نمود.
معاون امور صنایع اداره کل صمت فارس همچنین با اشاره به ضرورت همافزایی ملی و استانی میان نهادهای اقتصادی توضیح داد: اداره کل صمت فارس با همکاری وزارت صمت، استانداری،دادگستری استان و سایر دستگاههای مرتبط، از طریق تشکیل جلسات مستمر، کمیتههای تخصصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پی کاهش نوسانات بازار، تأمین بهموقع مواد اولیه و رونق تولید است.
کشاورز در پایان تصریح کرد: در این شرایط بحرانی، همه مدیران و تصمیمگیران باید با ارائه راهکارهای مدون و دوری از تصمیمات شتابزده، ضمن تقویت روحیه تولید و کارآفرینی، سهم خود را در عبور موفق از چالشهای اقتصادی ایفا کنند.
نظر شما