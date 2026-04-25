به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح شنبه با حضور در مجتمع بزرگ پروتئین شیراز، ضمن بازدید میدانی از بخش‌های مختلف این مجموعه، روند فعالیت‌ها و پیشرفت طرح انتقال صنوف از دروازه کازرون به این بازار را مورد بررسی قرار دادند.

وی در این بازدید که با هدف بررسی میدانی وضعیت عرضه محصولات پروتئینی و نظارت بر انتقال مشاغل مزاحم شهری انجام شد، به‌طور مستقیم با شهروندان، خریداران و غرفه‌داران به گفتگو پرداخت و دغدغه‌ها و نقطه نظرات آنان را پیرامون کیفیت، قیمت‌گذاری و امکانات این بازار جدید و مدرن شنید.

استاندار فارس در این بازدید با تأکید بر اهمیت امنیت و سلامت غذایی شهروندان اظهار کرد: احداث بازار بزرگ پروتئین شیراز یکی از پروژه‌های ارزشمند و زیرساختی در حوزه سلامت و اقتصاد شهری است.

امیری گفت: دروازه کازرون به عنوان یکی از بافت‌های قدیمی و پرتردد شیراز، سال‌ها با گره‌های ترافیکی و مشکلات بهداشتی ناشی از تجمع صنوف پروتئینی مواجه بود. انتقال این صنوف به یک مجموعه مدرن، استاندارد و متمرکز، نه تنها یک مطالبه دیرینه مردمی بوده، بلکه چهره این کلان‌شهر تاریخی را زیباتر و منظم‌تر خواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری افزود: در گفتگوهایی که امروز با مردم و کسبه داشتیم، رضایت نسبی از استقرار در این فضای جدید مشهود بود.

استانداری فارس با تمام توان از اجرای کامل طرح ساماندهی مشاغل شهری حمایت می‌کند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در تسریع روند انتقال کامل صنوف باقی‌مانده و رونق‌بخشی به این بازار، کمال همکاری را با شهرداری داشته باشند.

بازار بزرگ پروتئین، نماد اراده مدیریت شهری برای حل معضلات چندین ساله است

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، نیز در این بازدید با اشاره به ابعاد گسترده این پروژه شهری گفت: مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر شیراز، ساماندهی مشاغل و انتقال صنوف مزاحم و پرترافیک را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده است. بازار بزرگ پروتئین با طراحی اصولی و امکانات به‌روز، ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای تمرکز توزیع بهداشتی گوشت، مرغ و آبزیان ایجاد کرده است.

و با اشاره به روند انتقال کسبه از دروازه کازرون تصریح کرد: جابجایی صنوف فرآیندی پیچیده است که نیازمند همراهی خود کسبه و اصناف است. خوشبختانه با تمهیدات در نظر گرفته شده، بخش عمده‌ای از این انتقال با موفقیت انجام شده و ما مصمم هستیم تا با رفع موانع احتمالی، این پروژه ساماندهی را به طور کامل محقق کنیم تا هم کسبه در فضایی باکرامت‌تر و استانداردتر فعالیت کنند و هم شهروندان از خدمات مطلوب‌تری بهره‌مند شوند.

در پایان این بازدید، استاندار فارس و شهردار شیراز ضمن تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر قیمت‌ها و رعایت دقیق نرخ‌نامه‌های مصوب در این بازار، دستورات لازم جهت رفع برخی از نواقص زیرساختی و بهبود مسیرهای دسترسی شهروندان به این مجتمع را صادر کردند.